5 Yıldır Gizlice Uçuyor: ABD'nin 6. Nesil Savaş Uçağı F-47 NGAD Nedir?
Amerika Birleşik Devletleri 6. nesil savaş uçağı üzerindeki çalışmalarını gün yüzüne çıkartıyor. İşte 5 yıldır gizlice uçan F-47 NGAD ve detayları..
Amerika Birleşik Devletleri Savunma Sanayi Başkanlığı son bir kaç gündür yoğun mesai yapıyor. ABD'nin 6. nesil savaş uçağının üretileceği proje kapsamında ihale sürecinin tamamlanması için çalışmalarına hız veren bakanlık dün itibariyle uçağı kimin üreteceğine karar verdi. Bunun yanında 6. nesil F-47'nin 5 yıldır gizlice göklerde olduğunu da bildirdi. Peki bu gizli uçağın özellikleri neler? İşte konuyla ilgili detaylar...
ABD'nin 6. Nesil Savaş Uçağı F-47 NGAD Teknik Özellikleri
- Üretici: BoeingBoeing
- Programı: Yeni Nesil Hava Hakimliği ( NGAD )Yeni Nesil Hava Hakimliği (NGAD)
- Adı: F - 22 Raptor'un yerini almak , hava üstünlüğünü korumakF-22 Raptor'un yeri, hava üstünlüğünü koruma
- Gelişmiş Stealth Kabiliyeti: Radarın görünürlüğü en aza indirilir.
- Uzun Menzil: 5. nesil uçaklara kıyasla daha uzun çalışma süresine sahiptir.
- İnsansız Hava Araçlarıyla Entegrasyon: Otonom dronlarla birlikte görev yapabilir.
- Gelişmiş Sensör Füzyonu: Üstün durumsallık sağlar.
- Yüksek Sürat ve Manevra Kabiliyeti: Hava üstünlüğünü artıran geliştirilmiş aerodinamik yapıya sahiptir.
Burada belirtilen teknik verilerin veya özelliklerin "formalite" olduğunu hatırlatmak isteriz. Zira ABD bahsi geçen uçakla ilgili hiçbir detayı kamuoyuyla paylaşmadı. Konuyla ilgili olarak bilinen şeyleri kabaca özetlersek uçak 5 yıldır gizlice test uçuşlarına çıkıyor ve aksi bir yanıt gelmediği için tüm uçuşların başarılı olduğu biliniyor. Bunun yanında ABD bu konuda iki büyük firmadan -elbette ki geliştirme sürecinde destek alınmış sayısız firma vardır- destek aldı.
Bu firmalar Lockheed Martin ve Boeing olarak bildiriliyor. ABD uçağın yapımı için bu iki firma ile sıkı görüşmeler halindeydi. Dün alınan karar neticesinde uçağın üretim süreçleri Boeing tarafından yürütülecek. F-47 NGAD aslında sadece bir uçak projesi değil devamında bir sistem ailesi olarak bizim karşımıza çıkacak. Gelen bilgilere göre uçak İHA ve SİHA'lar ile uçabilecek dünyadaki tek savaş uçağı olarak karşımıza çıkacak.
ABD 6. Nesil Savaş Uçağını Üretecek Olan Firmayı Belirledi!
Amerika Birleşik Devletleri uzun zamandır F-22'nin üst modelini üretecek olan firmayı seçmek için çalışıyordu. Sonunda karar verildi. İşte konunun detayları...
Bu noktada MMU KAAN projesi büyük önem arzetmekte. Zira ABD'nin yanında dünyada başka üreticilerinde bulunması gerekiyor. Hatırlayacağınız üzere ABD F-22 Raptor'un üretimi ile birlikte kelinmenin tam anlamıyla bir şov yaptı. Uçağın yeteneklerini tüm dünyaya gösterirken satın almak isteyen tüm ülkeleri de bir bir kapıdan çevirdi. Türk savunma sanayisinden çıkacak olan MMU KAAN, KIZILELMA gibi projeler bu uçağın albenisinin önüne geçilmesinde etken olabilir.