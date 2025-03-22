5 Yıldır Gizlice Uçuyor: ABD'nin 6. Nesil Savaş Uçağı F-47 NGAD Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Sanayi Başkanlığı son bir kaç gündür yoğun mesai yapıyor. ABD'nin 6. nesil savaş uçağının üretileceği proje kapsamında ihale sürecinin tamamlanması için çalışmalarına hız veren bakanlık dün itibariyle uçağı kimin üreteceğine karar verdi. Bunun yanında 6. nesil F-47'nin 5 yıldır gizlice göklerde olduğunu da bildirdi. Peki bu gizli uçağın özellikleri neler? İşte konuyla ilgili detaylar...

ABD'nin 6. Nesil Savaş Uçağı F-47 NGAD Teknik Özellikleri

Üretici: Boeing Boeing

Programı: Yeni Nesil Hava Hakimliği ( NGAD ) Yeni Nesil Hava Hakimliği (NGAD)

Adı: F - 22 Raptor'un yerini almak , hava üstünlüğünü korumak F-22 Raptor'un yeri, hava üstünlüğünü koruma

Gelişmiş Stealth Kabiliyeti: Radarın görünürlüğü en aza indirilir.

Uzun Menzil: 5. nesil uçaklara kıyasla daha uzun çalışma süresine sahiptir.

İnsansız Hava Araçlarıyla Entegrasyon: Otonom dronlarla birlikte görev yapabilir.

Gelişmiş Sensör Füzyonu: Üstün durumsallık sağlar.

Yüksek Sürat ve Manevra Kabiliyeti: Hava üstünlüğünü artıran geliştirilmiş aerodinamik yapıya sahiptir.

Burada belirtilen teknik verilerin veya özelliklerin "formalite" olduğunu hatırlatmak isteriz. Zira ABD bahsi geçen uçakla ilgili hiçbir detayı kamuoyuyla paylaşmadı. Konuyla ilgili olarak bilinen şeyleri kabaca özetlersek uçak 5 yıldır gizlice test uçuşlarına çıkıyor ve aksi bir yanıt gelmediği için tüm uçuşların başarılı olduğu biliniyor. Bunun yanında ABD bu konuda iki büyük firmadan -elbette ki geliştirme sürecinde destek alınmış sayısız firma vardır- destek aldı.

Bu firmalar Lockheed Martin ve Boeing olarak bildiriliyor. ABD uçağın yapımı için bu iki firma ile sıkı görüşmeler halindeydi. Dün alınan karar neticesinde uçağın üretim süreçleri Boeing tarafından yürütülecek. F-47 NGAD aslında sadece bir uçak projesi değil devamında bir sistem ailesi olarak bizim karşımıza çıkacak. Gelen bilgilere göre uçak İHA ve SİHA'lar ile uçabilecek dünyadaki tek savaş uçağı olarak karşımıza çıkacak.