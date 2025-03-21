ABD 6. Nesil Savaş Uçağını Üretecek Olan Firmayı Belirledi!

F-22 Raptor'un yerini alacak olan savaş uçağı için çalışmalar başlamıştı. Bu kapsamda Amerika Birleşik Devletleri üretici firmayı seçme noktasında çeşitli araştırmalar ve fizibilite raporları hazırlıyordu. Pek çok savunma sanayi takipçisi okurumuz için merakla beklenen karar en sonunda çıktı. ABD Savunma Sanayi Başkanlığı konuyla ilgili olarak kararını verdi. Peki F-22 Raptor'un yerini alacak olan uçağı kim üretecek? İşte konuyla ilgili detaylar...

F-22 Raptor'un Üst Modelini Kim Üretecek?

Bugün gelen bilgilere göre Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri için F-22 Raptor'un yerini alacak olan jet uçağı üretecek olan firma belli oldu. Pek çok savunma sanayi firması için büyük olarak değerlendirilen ihaleyi kimin kazanacağı büyük bir merak konusuydu. ABD Ordusu'nun kimseye satışına izin vermediği ve hava kuvvetleri konusunda büyük bir avantaj sağlayan F-22 Raptor'un yerini alacak yeni nesil savaş jetini üretecek olan firma Boeing oldu.

ABD Savunma Sanayi Başkanlığı uzun zamandır yeni nesil F-22 Raptor'u üretecek olan firma için görüşmeler yapıyordu. Burada yeni nesil F-22 Raptor demek çok yanlış bir tabir değil zira yerine gelecek olan uçak aslında "eskidi" olarak tabir edilen F-22'nin yerini yeni nesil olarak doldurmayı hedefliyor. Bunun yanında yeni bir hava sistemi de istendiği bildiriliyor. Konuyla ilgili detaylı teknik bilgiler açıklanmadığı için veremiyoruz ama yeni sistemler ailesi konusunda bilinenleri sizin için derledik.

Hava Kuvvetleri bir sistemler ailesi olarak adlandırdığı NGAD konusunda bilgi vermiyor. Ancak konuyla ilgili proje 2020 yılından beri gerçekleştiriliyor ve ilk test uçuşları yapıldı. Bu noktada sadece gösterişli bir savaş jetiyle göklerin hakimiyetini alamayacakları oldukça aşikar. Bu nedenle basit bir uçaktan öte biribiriyle koordineli çalışacak sistemlerin tasarlandığını. Bunların yanında otonom sistemler de söz konusu. Bu tamamen bir tahmin ama gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek.

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