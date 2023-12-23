Resmi Gazete'den Geçti: 6 Ülkenin Vatandaşlarına Vize Muafiyeti!

Geçtiğimiz gece Resmî Gazete'den yayınlanan yeni Cumhurbaşkanı kararıyla birlikte ülkemize seyahat edecek 6 ülkenin vatandaşına vize muafiyeti sağlandı.

Yeni Vize Muafiyeti Hangi Ülkelere Tanındı?

Amerika Birleşik Devletleri, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikler, Kanada, Suudi Arabistan ve Umman'ın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlar, ülkemize yapacakları turistik amaçlı seyahatlerde vize muafiyetinden faydalanabilecekler.

Bu 6 ülkenin vatandaşlarına sağlanan vize muafiyetinde, her 180 günde 90 gün sürelik olma şartı bulunuyor.

AA'nın aktardığı habere göre alınan bu yeni karar, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18. maddesi gereğince alındı.

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