Vize Nedir? Vize Türleri Nelerdir?

Vize, bir başka ülkeye giriş-çıkış için yetkili makamlar tarafından verilen izin belgesidir. Gidilmek istenilen ülkenin belirlediği prosedürler yerine getirildikten sonra bu izin belgesi alınabilir. Ayrıca başvurunun resmi kurumlarca onaylanması gerekiyor.

Vize alabilmek için mülakat, evrakların temin edilmesi vb. süreçlerden oluşuyor. Kişi mülakata girme ve evrakları temin prosedürlerini yerine getirdikten sonra yetkili makamlar tarafından incelemeye alınır. Bu incelemenin sonucunda başvuru onaylanır ya da reddedilir.

Başvuru onaylanmadığı takdirde yasal olarak konusu geçen ülkeye giriş yapmak imkansız hale gelir. Ayrıca bu belge onaylansa dahi ülkeye giriş yapılamayabilir.

Çünkü belgenin alınması kişiyi yalnızca gideceği ülkenin sınır kapısına ulaştırıyor. Daha sonra sınırda görevli olan yetkililer devreye giriyor. Yetkililer belgeleri inceleyip uygun görmezlerse kişinin ülkeye girmesine izin vermeyebilirler.

Vize Türleri Nelerdir?

Vize türleri, 6 farklı şekilde karşımıza çıkıyor. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

1. Turistik Vize

Turistlik olarak başka ülkeye gitmek isteyenlerin aldığı bir belgedir. Bu belgenin süresi kısadır. Turistik vize süresi, ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor. Çoğunlukla 90 güne kadar veriliyor.

2. Çalışma Vizesi

Bir ülkeye çalışmak için gitmeyi düşünen yabancılara verilmektedir. Çalışma vizesi için daha öncesinde o ülkedeki bir şirketten teklif almak ve anlaşmanın yapılması gerekiyor.

3. Schengen Vizesi

Schengen vizesi, en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. Avrupa Birliği'ne giriş yapabilmek için gereklidir. Schengen vizesinin geçerli olduğu ülkeler şu şekilde sıralanabilir;

Avusturya

Macaristan

İsviçre

Almanya

Finlandiya

Portekiz

Letonya

Yunanistan

Belçika

Hollanda

Norveç

Çek Cumhuriyeti

İspanya

İtalya

Estonya

Fransa

Slovakya

Danimarka

İsveç

İzlanda

Litvanya

Malta

Lihtenştayn

Lüksemburg

Polonya

Slovenya

4. Öğrenci Vizesi

Erasmus değişim programı, akademik eğitim, dil eğitimi gibi durumlar için öğrencilere veriliyor. Öğrenci vizesi, kısa süreli ya da uzun süreli olarak verilmektedir.

5. Sınır Kapısında Vize

Yurt dışına çıkarken gidilecek ülkenin sınır kapısında bu vize türü verilmektedir.

6. Transit Vize

Transit vize, bir başka ifadeyle geçiş vizesi şeklinde de isimlendiriliyor. Seyahat esnasında başka ülkeden aktarma yapılırken kısa süreliğine verilen belgedir.

Vize Nasıl Alınır?

Vize almak için öncelikle gidilmek istenilen ülkelerin konsolosluk ya da aracı kurumlarına başvuru yapmak gerekiyor. Konsolosluk ve kurumların çoğunluğu online olarak hizmet veriyor. Ayrıca belgelerin eksiksiz tamamlanması da gerekiyor.

Konsolosluk ya da kurumda dilekçe doldurulmalıdır. Pasaport geçerlilik tarihi bitimine de minimum 6 ay kalmış olması gerekiyor. Başvuru esnasında istenilen belgeler ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor. Fakat genel olarak şu belgeler istenmektedir;

Evli olanlardan evlilik cüzdanı

Pasaport

Banka hesap dökümü

Mesleki durum belgesi

Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği

İkametgah belgesi

Biyometrik fotoğraf

Yukarıda belirtilen evrakların hazırlanmasının ardından randevu alınmalıdır. Yurt dışına giriş-çıkış için gerekli olan bu belge için önerilen randevu tarihiyse seyahate çıkmadan 1 ay öncedir.

Burada sürecin bazı durumlardan dolayı uzayabileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Örneğin; randevu yoğunluğu, randevunun kabul edilmemesi ve yanlış kodlanan pasaport bilgileri mutlaka göz önünde tutulmalıdır. Vize:

Konsolosluk

Gidilmek istenilen ülkenin büyükelçiliğindeki konsolosluk bölümü

Fahri Konsolosluk

Fahri Başkonsolosluk

Başkonsolosluktan alınabilir.

Randevuya kadar mutlaka şahsi evraklarla vize başvuru dosyası eksiksiz hazırlanmalıdır. Uçuş belgeleri, gidilecek ülkeye ait başvuru formu, konaklama belgeleri ve konsolosluk / elçilikten talep edilen dilekçelerin tamamlanması çok önemlidir.

Mülakatın ardından ilk defa vize alacak kişilere parmak izi taraması yapılmaktadır. Özellikle Schengen ülkelerine giriş için vize işlemlerinde parmak izi almak zorunludur. Alınan parmak izi sistemde 5 sene kayıtlı olarak kalıyor. Amerika, İngiltere gibi ülkeler, her başvuru için parmak izi istemektedir.

Parmak izi işleminin tamamlanmasının ardından vize başvuru ücreti de mutlaka ödenmelidir. Ücret ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor. Ücret ödemesi yapıldıktan sonra elçilik tarafından kişiye “Başvuru Takip Fişi” verilecek. Telefon ya da internetten fiş yardımıyla başvurunun süreci yakından takip edilebilir.

Başvurunun sonuçlanması gidilecek ülkeye ve onun prosedürlerine göre değişiklik gösteriyor. Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra çoğunlukla 3 ile 15 iş gününde sonuç belli oluyor. Gidilecek ülkenin tercih edilme durumu başvuru sürecini etkiliyor. Genellikle verilen vizelerin süreleri 1 ay - 5 yıllıktır.

Vize Ücretleri

Her ülke konsolosluğu farklı miktarda vize ücretleri belirlemiştir. Başka bir ülkeye gitmeye karar verdikten sonra ona ait olan konsolosluğa giderek ücret konusunda bilgi almak gerekiyor. Ödeme evrakların teslimi esnasında yapılabilir.

Vize ücretlerinin ödeneceği yerde miktarı gibi farklılık gösteriyor. Eğer konsolosluğa direkt başvuru yapıldıysa oradaki gişelere ödeme yapılabilir. Aynı zamanda konsolosluklar tarafından belirlenen resmi aracı kurumlara da ödeme yapılabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Vize ile ilgili merak edilen soru ve cevaplarını sizler için araştırdık.

1. Vize ve Pasaport Arasındaki Fark Nedir?

Başka bir ülkede ikamet etmeyi düşünen kişilere verilen resmi belgeye vize denilmektedir. Pasaportsa kişisel bir belgedir. Pasaport, kişiyi ülkesinin yasal vatandaşı olduğunu ifade etmektedir.

2. Vize Almak için Ne Gerekiyor?

Vize almak için ilk olarak gidilmek istenilen ülkenin aracı kurumları ya da konsolosluklarına başvurmak gerekiyor. Aracı kurum ve konsolosluk tarafından belirtilenlere göre hareket edilmelidir.

3. En Kolay Hangi Vize Alınır?

En kolay şekilde İtalya, Fransa ve Yunanistan vizesi alınabiliyor.