6600 mAh Batarya: Honor X60 Geliyor! İşte Özellikleri

Önümüzdeki hafta X60 serisinin yeni üyelerini tanıtacak olan Honor lansman öncesinde kullanıcıları heyecanlandıran paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Hali hazırda piyasada olan Honor X60i'den daha üstün telefonlarla karşımıza çıkacak olan marka, kullanıcılara standart modelde 6600 mAh batarya sunacak.

Honor X60 Batarya Kapasitesi Lansman Öncesi Paylaşıldı!

Bu yüksek kapasite sayesinde Honor X60'ın 2 gün pil ömrü sunacağı belirtiliyor. Geçen yıl tanıtılan Honor X50, X50 GT ve X50 Pro'nun ortak noktası, 35W hızlı şarj desteği bulunan 5800 mAh kapasiteli bataryaydı.

Yani Honor X60 ile 6600 mAh bataryaya geçiş yapılması önceki seriye kıyasla büyük bir sıçrama anlamına geliyor. Bu noktada tüm modellerin mi 6600 mAh bataryaya sahip olacağını yoksa sadece Pro'nun mu olacağını bilmiyoruz. Ancak X60 Pro'da bu batarya kapasitesini göreceğimize eminiz.

X60 serisinin hızlı şarj kapasitesinin ne kadar olacağı ise şu anda bilinmezliğini koruyor. Uydu bağlantısı desteğine sahip olan Honor X60 serisi tanıtıldığında tüm detaylarını sizlerle paylaşacağız.