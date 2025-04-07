Gelen Tarihi Zam Sonrası Benzin Fiyatları Düşüyor... İşte Güncel Fiyatlar

Brent petrolde yaşanan hızlı düşüş, akaryakıt sektörünü hareketlendirdi. Geçen hafta 74 dolar seviyelerine kadar çıkan brent petrol, haftayı 65.58 dolardan kapattı.

Söz konusu hareketlilik doğrudan akaryakıt fiyatlarına yansıyacak gibi duruyor. Sektör temsilcileri, özellikle çarşamba gününden itibaren pompada ciddi bir indirimin devreye gireceğini söylüyor. Uzmanlardan gelen bilgiye göre benzin ve motorin litre fiyatlarında 1.5 TL'yi aşan bir indirim yolda. Rafinerilerin satış fiyatlarında yaşanan düşüş, pompa fiyatlarına da pozitif yansıyacak.

Eğer Brent petroldeki bu düşüş ivmesi sürerse, önümüzdeki günlerde yeni indirimlerin de gündeme gelmesi mümkün. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte bilgiler...

Yeni Akaryakıt Fiyatları — 7 Nisan 2025

Güncel fiyatlara bakıldığında, İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin litre fiyatı 46.72 TL, motorin ise 46.83 TL seviyelerinde. Anadolu Yakası'nda ise benzin 46.57 TL'den satılıyor, motorin fiyatı ise henüz güncellenmiş değil. Ankara'da benzin litre fiyatı 47.29 TL, motorin ise 47.57 TL'ye yükselirken İzmir'de ise fiyatlar benzin için 47.65 TL, motorin içinse 47.93 TL seviyesinde seyrediyor.

LPG fiyatları da şehirden şehire farklılık gösteriyor. İstanbul'da Avrupa Yakası'nda LPG 28.19 TL iken Anadolu Yakası’nda 27.59 TL seviyesinde. Ankara'da LPG 28.09 TL, İzmir'de ise 28.04 TL'den satılıyor.

Eğer indirim çarşamba günü yürürlüğe girerse, tabelalarda uzun süredir görülmeyen seviyelere inilmiş olacak.