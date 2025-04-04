Elektrik ve Doğal Gaza Zam! İşte Yeni Tarife

Enerji piyasasındaki dalgalanmalar ve ekonomik değişimler nedeniyle pek çok alanda maliyetler ciddi bir artış gösterdi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan açıklamaya göre bu elektrik hizmetini de etkiledi. Öyle ki elektrik faturalarına zam yapıldı. Doğal gaz da bundan nasibini aldı. Peki elektrik ve doğal gaza ne kadar zam geldi?

Elektrik ve Doğal Gaz İçin Zam Yapıldı

EPDK, elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerindeki yükselişi gerekçe göstererek elektrik tarifelerinde güncellemeye gitti. Yeni düzenlemeyle birlikte konut abonelerinin elektrik faturalarında yüzde 25'lik bir artış yaşanacak. Böylelikle artık 100 kWh elektrik tüketimi için 259,04 TL ödenecek.

Elektrik zamlarından sadece konut aboneleri değil, diğer tüketici grupları da etkilenecek. Yapılan düzenlemeye göre kamu ve özel hizmetler sektörünün elektrik faturalarında yüzde 15, sanayi kuruluşlarının faturalarında yüzde 10 ve tarımsal faaliyetlerde kullanılan elektrikte ise yüzde 12,4 oranında artış yaşanacak. Yeni zamlı tarife, 5 Nisan itibarıyla geçerli olacak.

Bununla birlikte elektrik bir yana doğal gaz için de zam yapıldı. BOTAŞ'ın açıklamasına göre sanayi tüketicileri için yüzde 20, elektrik üretim santralleri içinse yüzde 24,2 oranında zam yapıldı.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.