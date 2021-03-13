Netflix'in Bütün İçeriklerini Depolayabilecek Optik Disk Geliştirildi

Çin'den gelen son çalışmaya göre 700 TB'lık optik disk geliştirmek mümkün. Araştırma sonucunda ortaya konan yeni nanokompozit malzeme inanılmaz miktarda veri depolayabilir. Bu, sadece bir optik disk içerisinde Netflix'i depolayabileceğiniz anlamına geliyor.

Şangay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ndeki bilim adamları, taşınabilir veri merkezini mümkün kılan yüksek kapasiteli veri depolama için yeni bir teknoloji tasarladılar.

Araştırma, Şangay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, RMIT Üniversitesi ve Singapur Ulusal Üniversitesi tarafından gerçekleştirildi. Science Advances adlı bilimsel dergide yayınlandı.

Bu bilgi patlaması çağında her gün ürettiğimiz veri miktarı hayal gücünün ötesinde. Tahminler, küresel verilerin 2025'te 175 ZB'ye (1 zettabayt 1 milyar terabayta veya 1 trilyon gigabayta eşit) ulaşacağını göstermekte. Örneğin Blu-ray disklerde 175 ZB veri depolanmış olsaydı, disk yığını Dünya'nın Ay'a olan mesafesinin 23 katı olurdu.

700 TB'lık optik disk geliştirmek mümkün

Şangay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden (USST) bilim adamları ise tüm bu verileri sadece birkaç diske sığdıracak bir teknik geliştirdiler. 700 TB'lık optik disk enerji tüketimini azaltırken, depolama kapasitesini büyük ölçüde artırabilen yeni nesil nano ölçekli bir yaklaşımı benimsiyor.

Çinli bilim insanları, nadir toprak elementleri olan lantanitlerin nanopartiküllere eklenmesiyle sentezlenen grafen oksit ve grafenin diğer nanopartiküllerini birleştirdiler. Bu, kızılötesi ışığın UV ile görülebilir ışığa dönüştürebileceği anlamına geliyor.

Araştırmacılar, benzeri görülmemiş bir veri yoğunluğu elde etmek için grafen oksit malzemesini dönüştürülmüş nanopartiküller ile birleştiren yeni bir nanokompozit malzeme kullandı. En nihayetinde 28.000 Blu-ray disk kapasitesine eşit olan ve 700 TB depolayabilen 12 santimetre çapında bir optik disk geliştirmeyi de başardılar.

Bu bulgu, daha düşük enerji tüketimi gerektiren ve uzun ömürlü yeni optik diskler geliştirmek için farklı bir yaklaşımı ortaya koyuyor.

Profesör Zhang Qiming, veri merkezlerinde kullanılmak için büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Qiming açıklamasında, "Belki gelecekte standart bir futbol sahası büyüklüğünde veri merkezi, taşınabilir bir diskle değiştirilebilir" dedi.

USST araştırma görevlisi Simone Lamon, yeni optik depolama teknolojisinin yapay zeka teknolojisinin gelişimini de büyük ölçüde destekleyeceğini söyledi. Araştırmacı, bunun bir bilgi devrimine yol açacağına inanıyor.

"Teknolojiyi optimize etmek için ilerlemelere ihtiyaç duyulurken, sonuçlar veri depolamanın küresel zorluğunu ele almak için yeni yollar açıyor. Araştırmacılar bu teknolojinin optik disklerin seri üretimine uygun olduğunu, dolayısıyla potansiyelinin çok büyük olduğunu gösterdi." dedi.