7000 mAh Bataryalı: Realme Neo 7 Tanıtıldı!

Realme yeni Neo serisinin ilk akıllı telefonu Realme Neo 7 ile karşımıza çıktı. Üst düzey özelliklere sahip olan telefon orta segmente yakın fiyatı ile kullanıcıların dikkatini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Realme Neo 7 Fiyatı ve Özellikleri

Realme Neo 7'nin 6.78 inçlik 8T LTPO OLED ekranı 120 Hz yenileme hızı ve Full HD çözünürlük sunuyor. BOE'nin ürettiği bu panel maksimum 6000 nit parlaklığa ulaşabiliyor ve Crystal Armor Glass korumaya sahip.

Optik ekran içi parmak izi tarayıcıya sahip olan bu panel, 16 Megapiksel ön kamera için bir deliğe de ev sahipliği yapıyor. MediaTek Dimensity 9300+ işlemciden güç alan telefon 12 GB ve 16 GB RAM seçenekleri ile karşımıza çıkıyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri bulunuyor.

Neo 7'nin arka tarafında 50 Megapiksel çözünürlüğünde OIS'e sahip IMX882 ana kameraya, 16 mm'ye eş değer 8 Megapiksel ultra geniş kamera eşlik ediyor. IP69 sertifikası ile suya ve toza karşı dayanıklı olan telefonun 7000 mAh'lık bataryası 80W hızlı şarj desteğine sahip.

Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 teknolojilerini destekleyen Realme Neo 7, Android 15 işletim sistemini temel alan Realme UI 6.0 ile kutudan çıkıyor. Realme pilin üç güne kadar dayabildiğini iddia ediyor.

Beyaz, mavi ve siyah renk seçeneklerine sahip olan telefonun 12 GB RAM ve 256 GB depolamaya sahip versiyonu 300 dolardan başlıyor. En üst seçenek olan 16 GB RAM ve 1 TB depolamalı model ise 450 dolar fiyata sahip.