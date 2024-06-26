Uygun Fiyatlı Realme C61 Tanıtıldı: İşte Özellikleri!

Son dönemde telefon dünyası yüksek performans sunan amiral gemisi modellere odaklanmış olsa da bütçe dostu modeller piyasaya sürülmeye devam ediliyor. Realme C61 ile bu telefonlara bir yenisi daha eklendi.

Realme C61 Özellikleri ve Fiyatı

Realme C serisinin IP54 sertifikası ile toza ve suya karşı dayanıklı ilk modeli olan Realme C61 gücünü Unisoc T612 işlemciden alıyor. 4 GB veya 6 GB RAM sunan telefonun 6.5 inçlik LCD ekranı HD+ çözünürlük sunuyor.

Realme metalik çerçeveye sahip olan bu telefonu "çelik kadar sağlam" sloganı ile kullanıcı karşısına çıkardı ve ekran camında önemli bir güçlendirme yapıldığı belirtiliyor.

Tabii son dönemin vazgeçilmezi haline gelen TUV Rheinland sertifikası da bulunuyor. Bir pazarlama sloganı olsun veya olmasın, giriş segmenti bir telefonun dayanıklılık ile öne çıkıyor olması sevindirici bir gelişme.

32 Megapiksel çözünürlüğünde ana kameraya ve derinlik algılama sensörüne ev sahipliği yapan Realme C61'in 5000 mAh kapasiteli bataryası 45W hızlı şarj desteğine sahip. Realme bu bataryanın 1000 şarj döngüsünden sonra kapasitesinin yüzde 80'ini koruyacağına söz veriyor.

Safari Yeşili ve Mermer Siyahı olmak üzere iki renk seçeneğine sahip olan Realme C61'in fiyatı 4 GB RAM ve 64 GB depolama için 92 dolar olarak açıklandı. 6 GB RAM ve 128 GB depolamalı versiyon 107 dolar fiyat etiketine sahip.