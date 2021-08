74 Milyon Dolarlık Kripto Çalındı: Japon Borsa Hacklendi

Japonya'nın Liquid Global borsası saldırıya uğradı: 74 milyon dolarlık kripto çalındı. Perşembe günkü bir tweete göre borsa, sıcak cüzdanlarının tehlikede olduğunu ve sonuç olarak dijital varlıkları çevrim dışına (soğuk cüzdanlara) taşıdığını belirtti.

Japonya'da boy gösteren bir kripto borsası olan Liquid, cüzdanlardaki bir güvenlik ihlali nedeniyle saldırıya uğradığını ve bu yüzden varlık yatırma/çekme işlemlerini askıya aldığını duyurdu.

Firma, Japonya saatiyle Perşembe sabahı paylaştığı bir tweette, sıcak cüzdanlarının tehlikeye atıldığını ve borsadaki varlıkları soğuk cüzdanlara taşıdığını söyledi. "Şu anda araştırıyoruz ve düzenli güncellemeler sağlayacağız. Bu arada para yatırma ve çekme işlemleri askıya alınacak." ifadeleri kullanıldı.

Bu açıklamayı takip eden bir başka twette ise Liquid, bilgisayar korsanıyla ilişkili olduğuna inanılan Bitcoin, Ethereum, Tron ve XRP'de dört blok zinciri adresi belirtti. Ancak Liquid, tam olarak ne kadar varlığın çalındığını henüz doğrulamadı. Borsa, medya şirketlerinin yorum talebine henüz yanıt vermedi.

The following assets had been transferred to hacker's following addresses (Further investigation to come):

BTC: 1Fx1bhbCwp5LU2gHxfRNiSHi1QSHwZLf7q

ETH/EWT: 0x5578840aae68682a9779623fa9e8714802b59946

TRX: TSpcue3bDfZNTP1CutrRrDxRPeEvWhuXbp

XRP: rfapBqj7rUkGju7oHTwBwhEyXgwkEM4yby