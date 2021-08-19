74 Milyon Dolarlık Kripto Çalındı: Japon Borsa Hacklendi

Japonya'nın Liquid Global borsası saldırıya uğradı: 74 milyon dolarlık kripto çalındı. Perşembe günkü bir tweete göre borsa, sıcak cüzdanlarının tehlikede olduğunu ve sonuç olarak dijital varlıkları çevrim dışına (soğuk cüzdanlara) taşıdığını belirtti.

Japonya'da boy gösteren bir kripto borsası olan Liquid, cüzdanlardaki bir güvenlik ihlali nedeniyle saldırıya uğradığını ve bu yüzden varlık yatırma/çekme işlemlerini askıya aldığını duyurdu.

Firma, Japonya saatiyle Perşembe sabahı paylaştığı bir tweette, sıcak cüzdanlarının tehlikeye atıldığını ve borsadaki varlıkları soğuk cüzdanlara taşıdığını söyledi. "Şu anda araştırıyoruz ve düzenli güncellemeler sağlayacağız. Bu arada para yatırma ve çekme işlemleri askıya alınacak." ifadeleri kullanıldı.

Bu açıklamayı takip eden bir başka twette ise Liquid, bilgisayar korsanıyla ilişkili olduğuna inanılan Bitcoin, Ethereum, Tron ve XRP'de dört blok zinciri adresi belirtti. Ancak Liquid, tam olarak ne kadar varlığın çalındığını henüz doğrulamadı. Borsa, medya şirketlerinin yorum talebine henüz yanıt vermedi.

The following assets had been transferred to hacker's following addresses (Further investigation to come):

BTC: 1Fx1bhbCwp5LU2gHxfRNiSHi1QSHwZLf7q

ETH/EWT: 0x5578840aae68682a9779623fa9e8714802b59946

TRX: TSpcue3bDfZNTP1CutrRrDxRPeEvWhuXbp

XRP: rfapBqj7rUkGju7oHTwBwhEyXgwkEM4yby — Liquid Global Official (@Liquid_Global) August 19, 2021

74 milyon dolarlık kripto çalındı ve çalınmaya devam ediyor!

Ancak zincir içi veri akışına göre toplamda dört adres, 80 milyon dolardan fazla kripto varlığını kendi hanesine geçirdi. Veri akışını takip eden analistler, işlemlerin tümünün saatler önce başladığı ve açıklama tarihi itibarıyla yaklaşık 74 milyon dolara sahip olduklarını söyledi. Bu rakamın açıklanan resmi verilerle artabileceği düşünülüyor.

Hackerlara ait olduğuna inanılan Bitcoin cüzdanı, birden fazla işlem yaptı ancak yalnızca iki gönderen adresten 4.7 milyon dolar değerinde 106 BTC aldı. Ethereum adresi, son yedi saat içinde 69 milyon dolar değerinde ETH ve çeşitli ERC-20 tokenleri aldı. Tron ve XRP adreslerindeki varlıklar ise toplamda 10 milyon doların üzerine çıktı.

Liquid'in Twitter'daki hack'i açıklamasından kısa bir süre sonra, Bitcoin'in fiyatı 45.000 doların altına düşmeye başladı ve şimdi 44.600 dolar civarında seyrediyor.

Dolandırıcılar, kara para aklamak için büyük bir çoğunlukla kripto para birimlerine güvenir. Bu tür işlemlerin çoğunlukla kripto para üzerinden gerçekleştirilmesinden ötürü güvenlik tarafında en çok tartışılan konularından biri olmaya devam ediyor.

Güvenlik güçleri, artan suçlar dolayısıyla kripto para dolandırıcılıklarını takip etme yönünde daha sağlam adımlar atmaya başladı. Bunun son örneği ise İngiltere polisinin milyon dolarlık vurgun yapan kişileri elde ettiği 9,5 milyon dolarlık Ethereum'la beraber yakalaması oldu.