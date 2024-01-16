75. Emmy Ödülleri Sahiplerini Buldu!

Sinema

81. Altın Küre Ödülleri Sahiplerini Buldu: İşte Kazananlar!

Bu yıl 81. kez düzenlenen Altın Küre Ödülleri'nde ödüller sahiplerini buldu. Peki hangi yapımlar hangi ödülleri kazandı? 2023 yılında yaşanan ve film ve dizi sektörünü derinden etkileyen senarist ve oyuncular grevi Altın Küre Ödülleri'ni yeni yılın Ocak ayına ertelemişti.