75. Emmy Ödülleri Sahiplerini Buldu!
Bu yıl 75.'si düzenlenen Emmy Ödülleri sahiplerine kavuştu. İşte geceye ve kazananlara dair tüm detaylar!
ABD'de Televizyonun Oscarları olarak nitelendirilen Emmy Ödülleri'nde 2023 yılının kazananları belli oldu.
En prestijli ödüllerden biri olan Emmy Ödülleri şaşaalı bir törenle birlikte katılımcılar ve ödül adaylarına harika bir gece yaşattı.
Succession, Beef ve The Bear yapımlarının damga vurduğu gecede Succession dizisindeki rolleriyle büyük övgü toplayan Sarah Snook, Kieran Culkin ve Matthew Macfadyen, kazandıkları ödüllerle dikkat çekti.
75. Emmy Ödülleri Kazananları
- En İyi Drama Dizisi: Succession
- En İyi Komedi Dizisi: The Bear
- En İyi Mini Dizi: Beef
- En İyi Aktör (Drama): Kieran Culkin - Succession
- En İyi Aktrist (Drama): Sarah Snook - Succession
- En İyi Aktör (Komedi): Jeremy Allen White - The Bear
- En İyi Aktrist (Komedi): Quinta Brunson - Abbott Elementary
- En İyi Aktör (Mini Dizi): Steven Yeun - Beef
- En İyi Aktrist (Mini Dizi): All Wong - Beef
- En İyi Yardımcı Aktör (Drama): Matthew Macfadyen - Succession
- En İyi Yardımcı Aktrist (Drama): Jennifer Coolidge - The White Lotus
- En İyi Yardımcı Aktör (Komedi): Ebon Moss-Bachrach - The Bear
- En İyi Yardımcı Aktrist (Komedi): Ayo Edebiri - The Bear
- En İyi Yardımcı Aktör (Mini Dizi): Paul Walter Hauser - Black Bird
- En İyi Yardımcı Aktrist (Mini Dizi): Niecy Nash-Betts - Monster: The Jeffrey Dahmer Story
- En İyİ Senaryo (Komedi): Christopher Storer for System - The Bear
- En İyi Senaryo (Drama): Jesse Armstrong for Connor's Wedding - Succession
- En İyi Senaryo (Mini Dizi): Lee Sung Jin for The Birds Don't Sing, They Screech In Pain - Beef
- En İyi Yönetmen (Komedi): Bill Hader for Wow - Barry
- En İyi Yönetmen (Drama): Mark Mylod for Connor's Wedding - Succession
- En İyi Yönetmen (Mini Dizi): Lee Sung Jin for Figures of Light - Beef
81. Altın Küre Ödülleri Sahiplerini Buldu: İşte Kazananlar!
Bu yıl 81. kez düzenlenen Altın Küre Ödülleri'nde ödüller sahiplerini buldu. Peki hangi yapımlar hangi ödülleri kazandı? 2023 yılında yaşanan ve film ve dizi sektörünü derinden etkileyen senarist ve oyuncular grevi Altın Küre Ödülleri'ni yeni yılın Ocak ayına ertelemişti.
Peki siz kazananlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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