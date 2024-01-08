81. Altın Küre Ödülleri Sahiplerini Buldu: İşte Kazananlar!
81. Altın Küre Ödülleri geçtiğimiz gün düzenlenen ödül töreniyle birlikte sahiplerini buldu. İşte ödül kazanan yapımlar ve oyuncular!
Bu yıl 81. kez düzenlenen Altın Küre Ödülleri'nde ödüller sahiplerini buldu. Peki hangi yapımlar hangi ödülleri kazandı?
2023 yılında yaşanan ve film ve dizi sektörünü derinden etkileyen senarist ve oyuncular grevi Altın Küre Ödülleri'ni yeni yılın Ocak ayına ertelemişti. Merakla beklenen gün geldi ve ödül töreni gerçekleşti.
Jo Koy'un sunumuyla düzenlenen 81. Altın Küre Ödülleri'ne aldığı 5 ödülle Oppenheimer damga vururken, dizi tarafında ise Succession önemli ödüller toplamayı başardı.
81. Altın Küre Ödülleri Kazananları
Film
- En İyi Film (Drama): Oppenheimer
- En İyi Film (Komedi/Müzikal: Poor Things
- En İyi Yönetmen: Christopher Nolan - Oppenheimer
- En İyi Erkek Oyuncu (Drama):Cillian Murphy - Oppenheimer
- En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Lily Gladstone - Killers of the Flower Moon
- En İyi Erkek Oyuncu (Komedi/Müzikal): Paul Giamatti - The Holdovers
- En İyi Kadın Oyuncu (Komedi/Müzikal): Emma Stone - Poor Things
- En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Da’Vine Joy Randolph - The Holdovers
- En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Robert Downey Jr. - Oppenheimer
- En İyi Senaryo: Justine Triet & Arthur Harari - Anatomy of a Fall
- En İyi Özgün Müzik: Oppenheimer
- En İyi Özgün Şarkı: “What Was I Made For?” Billie Eilish O'Connell & Finneas O'Connell - Barbie
- En İyi Yabancı Film: Anatomy of a Fall
- En İyi Animasyon Film: The Boy and the Heron
Dizi
- En İyi Dizi (Drama): Succession
- En İyi Dizi (Komedi): The Bear
- En İyi Mini Dizi/TV Filmi: Beef
- En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Kieran Culkin - Succession
- En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Sarah Snook - Succession
- En İyi Kadın Oyuncu (Komedi): Ayo Edebiri - The Bear
- En İyi Erkek Oyuncu (Komedi): Jeremy Allen White - The Bear
- En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Drama/Komedi): Matthew Macfadyen - Succession
- En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Drama/Komedi): Elizabeth Debicki - The Crown
- En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi): Steven Yeun - Beef
- En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi): Ali Wong - Beef
Dizi ve Film İzleyebileceğiniz Mobil Uygulamalar
İnternet üzerinden dizi ve film izleyebilmenize olanak tanıyan çok sayıda platform yer alıyor. Peki, en iyi film ve dizi izleme uygulamaları neler? Hazırladığımız rehbere göz atabilir ve listede yer alan hizmetlerden bir tanesine abone olarak kullanmaya başlayabilirsiniz.
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