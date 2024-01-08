81. Altın Küre Ödülleri Sahiplerini Buldu: İşte Kazananlar!

Bu yıl 81. kez düzenlenen Altın Küre Ödülleri'nde ödüller sahiplerini buldu. Peki hangi yapımlar hangi ödülleri kazandı?

2023 yılında yaşanan ve film ve dizi sektörünü derinden etkileyen senarist ve oyuncular grevi Altın Küre Ödülleri'ni yeni yılın Ocak ayına ertelemişti. Merakla beklenen gün geldi ve ödül töreni gerçekleşti.

Jo Koy'un sunumuyla düzenlenen 81. Altın Küre Ödülleri'ne aldığı 5 ödülle Oppenheimer damga vururken, dizi tarafında ise Succession önemli ödüller toplamayı başardı.

81. Altın Küre Ödülleri Kazananları

Film

En İyi Film (Drama): Oppenheimer

En İyi Film (Komedi/Müzikal: Poor Things

En İyi Yönetmen: Christopher Nolan - Oppenheimer

En İyi Erkek Oyuncu (Drama):Cillian Murphy - Oppenheimer

En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Lily Gladstone - Killers of the Flower Moon

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi/Müzikal): Paul Giamatti - The Holdovers

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi/Müzikal): Emma Stone - Poor Things

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Da’Vine Joy Randolph - The Holdovers

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Robert Downey Jr. - Oppenheimer

En İyi Senaryo: Justine Triet & Arthur Harari - Anatomy of a Fall

En İyi Özgün Müzik: Oppenheimer

En İyi Özgün Şarkı: “What Was I Made For?” Billie Eilish O'Connell & Finneas O'Connell - Barbie

En İyi Yabancı Film: Anatomy of a Fall

En İyi Animasyon Film: The Boy and the Heron

Dizi

En İyi Dizi (Drama): Succession

En İyi Dizi (Komedi): The Bear

En İyi Mini Dizi/TV Filmi: Beef

En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Kieran Culkin - Succession

En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Sarah Snook - Succession

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi): Ayo Edebiri - The Bear

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi): Jeremy Allen White - The Bear

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Drama/Komedi): Matthew Macfadyen - Succession

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Drama/Komedi): Elizabeth Debicki - The Crown

En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi): Steven Yeun - Beef

En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi): Ali Wong - Beef

Peki sizin geride bıraktığımız yıldaki favori yapımlarınız nelerdi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.