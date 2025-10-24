Aylık 6. 700 TL’den Başlayan Taksitlerle Herkes Ev Alabilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında 81 ilde toplam 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını amaçlayan projede, 100 bin konut İstanbul’da, 30 bin Ankara’da, 21 bin İzmir’de, 13 bin Bursa, Gaziantep ve Konya’da, 12 bin ise Hatay ve Diyarbakır’da yapılacak. “Ev sahibi Türkiye” vizyonuyla hayata geçirilecek projede, yatay mimariye uygun 2+1 ve 1+1 daireler planlanıyor.

Sosyal Konutların Fiyatı ve Ödeme Koşulları

Projedeki daireler 1,8 milyon TL’lik satış fiyatı ve aylık yaklaşık 6 700 TL’den başlayan taksitlerle satılacak.

Konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle sunulacak.

İki farklı büyüklükte 2+1 ve 1+1 daireler olacak. Büyüklüklerin 80, 65 ve 55 metrekare olacağı belirtildi.

İstanbul’da 100 bin satışlık konuta ek olarak 15 bin kiralık sosyal konut yapılacak. Bu evler piyasa fiyatının altında kiralanacak, kira süresi üç yıl olacak ve yönetim/bakım devlet tarafından sağlanacak.

Başvuru Şartları Neler?

Projeye, 18 yaşını doldurmuş ve en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişiler başvurabilecek. Başvuru sahibinin kendisi, eşi veya çocukları adına tapuda konut bulunmaması gerekiyor. Hane halkı aylık net geliri İstanbul’da en fazla 145 bin TL, diğer illerde ise 127 bin TL’yi geçemeyecek. Ayrıca, başvuru yapılan ilde en az bir yıldır ikamet etme şartı aranıyor. Emekliler ve deprem bölgesinde yaşayanlar için ise sadece nüfusa kayıtlılık veya bir yıllık ikamet yeterli olacak.

Konutlar için ayrılan kontenjanlar şu şekilde:

Şehit aileleri, terör/harp/vazife malulleri ve gaziler: yüzde 5.

Engelli vatandaşlar: yüzde 5.

Emekli vatandaşlar: yüzde 20.

Üç ve daha fazla çocuklu aileler: yüzde 10.

18–30 yaş arası gençler: yüzde 20.

Bu dağılımda emeklilere ve gençlere büyük pay ayrılması, sosyal konut projesinin kuşaklar arası kapsayıcılığını gösteriyor.

Başvuru Tarihi Ne Zaman

Başvurular, Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası şubelerinden ya da e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Resmi takvime göre başvurular 10 Kasım 2025’te başlayıp 19 Aralık 2025’te sona erecek. Hak sahipleri, 29 Aralık 2025 ile 27 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak kura çekimleriyle belirlenecek. İlk konut teslimlerinin Mart 2027’den itibaren başlaması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başvuruların 15 Kasım’da başlayabileceğini ve kuraların Aralık ayında çekilebileceğini belirterek takvimin değişebileceğini ifade etti. Proje kapsamında yalnızca konutlar değil, sosyal yaşamı destekleyecek mahalle konakları da inşa edilecek.

Bu alanlarda çocuklar için gündüz bakım evleri, yaşlılar için etkinlik merkezleri, aile sağlığı birimleri, camiler, kafeteryalar, el sanatları atölyeleri, taziye evleri, spor salonları ve misafirhaneler yer alacak. 500 bin Sosyal Konut Projesi, dar gelirli vatandaşları uygun fiyat ve uzun vadeli ödeme seçenekleriyle ev sahibi yapmayı amaçlayan kapsamlı bir devlet girişimi olarak öne çıkıyor.

Projede düşük taksitli, yüzde 10 peşinatlı satış modeli uygulanacak. 2+1 ve 1+1 dairelerin yatay mimariye uygun şekilde tasarlanmasıyla şehir dokusuna uyum hedefleniyor. Konutların önemli bir bölümü İstanbul, Ankara ve İzmir’de inşa edilirken, diğer illere de geniş kontenjan ayrılacak.

Gelir ve mülkiyet şartlarıyla gerçekten ihtiyacı olan kesimlerin hedeflenmesi amaçlanıyor. İlk teslimatların 2027’de başlamasıyla birlikte, proje Türkiye’de sosyal konut anlayışında yeni bir dönemin kapısını aralayacak.