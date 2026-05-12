Telefonu Elinden Düşüremiyor musun? Bu Test Sosyal Medya Bağımlılığını 1 Dakikada Ölçüyor

Akşam yatağına telefonla giriyor, uyuyana kadar elinden bırakmıyor ve sabah kalktığında ilk iş olarak yeniden telefonu eline mi alıyorsun? Bu durumda ciddi bir bağımlılığın olabilir. Aşağıda yer alan içerikte sana sosyal medya ve telefon alışkanlıklarınl ilgili bazı sorular sorduk. Verdiğin yanıtlar dijital dünyaya ne kadar bağımlı olduğunu sana söyleyecek.

Test günlük hayatın içinden seçilmiş sorular üzerinden ilerliyor. Sabah uyanır uyanmaz yaptığınız ilk hareketten uyumadan önceki son dakikalara, ekran sürenize verdiğiniz tepkiden bildirim alışkanlıklarınıza kadar pek çok detay sorgulanıyor. Her soruda dört seçenek yer alıyor ve verdiğiniz cevaplar farklı sonuç kategorilerine puan ekliyor.

Ayrıca yanıtın altında bu sorun için çözüm olabilecek bir uygulama önerisi yer alacak. Sosyal medya bağımlılığı oldukça yaygın bir sorun. Ancak bununla mücadele etmeye kararlıysan sana önerdiğimiz ücretsiz uygulamalardan birini indirerek bu sorunu aşabilirsiniz. İşte sosyal medya bağımlılığını ölçme testi:

Bağımlılığını Ölç! Sosyal Medya Bağımlısı mısın? Hadi Test Edelim Sabah uyandığında ilk yaptığın şey genelde ne oluyor? Önce kendime gelirim, telefona hemen bakmam. Mesaj ya da bildirim var mı diye kısa bir bakarım. Sosyal medya uygulamalarını açıp biraz gezinirim. Gözümü açar açmaz telefona dalarım, zamanın nasıl geçtiğini anlamam. Uyumadan önce sosyal medyada ne kadar vakit geçiriyorsun? Pek bakmam, telefonu bırakıp uyurum. Kısa bir kontrol ederim, sonra kapatırım. Biraz bakayım derken süre uzuyor. Çoğu gece sosyal medyada kaybolup geç yatıyorum. Ekran süreni görünce genelde ne düşünüyorsun? Gayet normal, beni şaşırtmıyor. Bazen beklediğimden biraz fazla çıkıyor. Çoğu zaman “bu kadar kullanmış olamam” diyorum. Görmek bile istemiyorum çünkü çok yüksek çıkıyor. Bildirim geldiğinde ne yapıyorsun? Uygun olduğumda bakıyorum, hemen açmam. Genelde kısa sürede kontrol ederim. Çoğu bildirime hemen bakarım. Bildirim gelmese bile sürekli uygulamaları kontrol ederim. “Biraz bakıp çıkacağım” dediğinde genelde ne oluyor? Gerçekten kısa bakıp çıkıyorum. Bazen biraz uzuyor ama çok abartmıyorum. Çoğu zaman planladığımdan fazla kalıyorum. Bir bakıyorum yarım saat geçmiş. Dizi ya da film izlerken telefonla oynuyor musun? Kenarda durur, sürekli bakmam. Ara ara kontrol ederim. Sıkıldığım anda hemen telefona geçerim. Bir yandan izlerken bir yandan sosyal medyada gezinirim. Bir gün sosyal medyaya hiç girmesen ne olur? Çok sorun olmaz, hatta kafam rahatlar. Biraz merak ederim ama idare ederim. Zorlanırım, elim sürekli telefona gider. Kendimi eksik hissederim, neler kaçırdığımı düşünürüm. Günlük ekran süren genelde ne kadar oluyor? 2 saatin altında kalıyor. 2 ila 4 saat arasında oluyor. 4 ila 6 saat arasında oluyor. 6 saati geçiyor. Sonuçları Gör Sosyal Medya Bağımlısı mısın? Hadi Test Edelim Tekrar Dene

Sosyal Medya Bağımlılığı Nasıl Azaltılır?

Sosyal medya kullanımını azaltmanın en etkili yolu küçük ve sürdürülebilir adımlarla başlamaktan geçiyor. Gereksiz bildirimleri kapatmak ilk hamle olarak öne çıkıyor çünkü her bildirim telefona uzanmak için bir mazeret üretiyor. Ekranı gri tonlamaya almak da uygulamaların görsel cazibesini ciddi şekilde azaltıyor.

Uygulama bazlı günlük süre sınırı koymak ise sosyal medyaya ayrılan zamanı somut bir rakama bağladığı için kontrolü hızlıca elinize alıyor. Daha kalıcı bir değişim için telefonsuz zaman dilimleri belirlemek işe yarıyor. Sabah uyanır uyanmaz ve uyumadan en az bir saat önce telefona dokunmamak, hem uyku kalitesini hem gün içindeki odaklanmayı doğrudan etkiliyor.

Telefonu yatak odasının dışında şarj etmek bu alışkanlığı kolaylaştırıyor. Boşalan zamanı kitap, yürüyüş ya da yüz yüze sohbet gibi alternatiflerle doldurmak ise bağımlılığın altındaki gerçek ihtiyaca yanıt veriyor.

Editörün Yorumu

Sosyal medya bağımlılığı ile mücadele eden biri olarak benim kişisel önerim ise çok daha radikal olacak. Yapmanız gereken ilk şey hesaplarınızı kapatmasanız bile bu uygulamaları telefonunuzdan silmek. Uygulama telefonda olmadığında eliniz refleks olarak telefona gitse bile uygulama orda olmadığı için hemen geri bırakıyorsunuz. Ayrıca o boş zamanı bir şey ile doldurmak da yukarıda belirttiğimiz üzere çok önemli. Benim buradaki önerim ise kitap okumak. Peki sizin bağımlılık durumunuz ne? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın.