Xiaomi Yazılım Desteği Biten Bazı Telefonları İçin Güncelleme Yayınladı!
Xiaomi güncelleme desteği sonlanan bazı modeller için beklenmedik bir güncelleme yayınladı. Peki bu yama tam olarak neleri beraberinde getiriyor? İşte detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Xiaomi halihazırda güncelleme desteğini kaybeden bazı telefonları için yeni bir HyperOS güncellemesi yayınladı.
- Bu sürümün yeni özelliklerden ziyade kullanıcı deneyimine zarar veren bazı sorunları ortadan kaldırdığı belirtiliyor.
- Güncelleme alan modeller arasında Xiaomi 11i, Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Pro gibi bir dönemin amiral gemileri bulunuyor.
Xiaomi kısa bir süre önce yazılım desteği sona eren bazı modeller için beklenmedik bir güncelleme yayınladı. Yeni güncellemenin akıllı telefonlardaki kritik sorunları ortadan kaldırdığı ve genel sistem kararlılığını artırdığı belirtiliyor. İşte merak edilen ayrıntılar!
Xiaomi’nin EOL yani güncelleme desteğini kaybeden modeller listesinde yer alan bazı telefonlar için yeni bir HyperOS güncellemesi yayınlandı. Yukarıda da belirttiğimiz üzere bu yama yeni özelliklerden ziyade cihazlarda can sıkan hataları gideriyor ve sistem kararlılığını artırıyor.
Güncelleme alan modeller şu şekilde;
- Xiaomi 11i
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 Pro
- Redmi K60e
- Redmi Note 11 Pro+
- Poco F4
- Poco F4 GT
Yukarıdaki listeye baktığımızda daha çok 2021 ve 2022 yılında piyasaya sürülen modellerin yer aldığını görüyoruz. Yani listedeki cihazların tamamı halihazırda güncelleme desteğini kaybetmiş ve artık yeni yama alması beklenmeyen modellerden oluşuyor diyebiliriz.
Ancak firma daha önce de yaptığı üzere kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyen problemlerin ortaya çıkması durumunda güncelleme desteği sona ermiş modeller için tek seferlik bir güncelleme sunabiliyor. Bunu biraz daha açarsak yazılım desteği biten modellerin güvenlik açıkları, batarya sorunları, ağ bağlantı problemleri ve sürekli yaşanan uygulama çökmeleri gibi durumlarda güncelleme alma ihtimali söz konusu diyebiliriz.
Güncelleme Desteğini Kaybeden Xiaomi Modelleri (2026 Mayıs)
Güncelleme desteğini kaybeden Xiaomi modelleri normal şartlarda büyük Android güncellemeleri ve güvenlik yamaları başta olmak üzere hiçbir şekilde destek alamıyor. Ancak yukarıdaki durumlarda şirket tarafından istisna yapılabiliyor. Markanın EOL yani yazılım desteği sona eren modeller listesi ise şu şekilde:
- Mi 1
- Mi 2
- Mi 2A
- Mi 3
- Mi 4
- Mi 4S
- Mi 4C
- Mi 5
- Mi 5S
- Mi 5S Plus
- Mi 5C
- Mi 5X
- Mi 6
- Mi 6X
- Mi 8
- Mi 8 Lite
- Mi 8 SE
- Mi 8 UD
- Mi 8 Pro
- Mi 8 Explore Edition
- Mi 9
- Mi 9 Lite
- Mi 9 Pro 5G
- Mi 9T Pro
- Mi 9 SE
- Mi CC 9
- Mi CC 9e
- Mi CC 9 Pro
- Mi Note
- Mi Note 2
- Mi Note 3
- Mi Note Pro
- MIX
- MIX 2
- Mi MAX
- Mi MAX 2
- Mi MAX 3
- Mi A1
- Mi A2
- Mi A2 Lite
- Mi A3 (Android One)
- Mi Pad
- Mi Pad 2
- Mi Pad 3
- Mi Pad 4
- Mi Pad 4 Plus
- Mi MIX 2S
- Mi MIX 3
- Mi PLAY
- Mi Note 10
- Mi 10 Lite Zoom (CN)
- Mi Note 10 Lite
- Mi 10T Pro
- Mi 10T
- Mi 10 Lite 5G (TW)
- Mi 11 Lite (TR)
- Mi 11 Lite (RU)
- Mi 11 Lite (IN)
- Mi 11 Lite (EEA)
- Mi 11 Lite (Global)
- Mi 11 Lite (ID)
- Xiaomi MIX Fold (CN)
- Mi 10S (CN)
- Mi 10 Pro
- Mi 10
- Mi 10 Ultra
- Mi 11 Lite 5G (JP)
- MIX 4 (CN)
- Xiaomi Pad 5 Pro 5G (CN)
- Xiaomi Pad 5 Pro (CN)
- Xiaomi Civi (CN)
- Xiaomi 12X
- Xiaomi Civi 1S (CN)
- Mi 11X Pro (IN)
- Mi 11i (Global)
- Mi 11i (EEA)
- Mi 11 Ultra (Global)
- Mi 11 Ultra (IN)
- Mi 11 Ultra (EEA)
- Mi 11 Ultra (ID)
- Mi 11 (CN)
- Mi 11 (EEA)
- Mi 11 (EEA)
- Mi 11 (TW)
- Mi 11 (RU)
- Mi 11 (ID)
- Mi 11 (TR)
- Mi 11 (Global)
- Xiaomi Pad 5 (IN)
- Xiaomi 12 Pro Dimensity (CN)
- Xiaomi 11T (EEA)
- Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 (CN)
- Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 (CN)
- Xiaomi 11T Pro (EEA)
- Xiaomi 11T Pro (Global)
- Xiaomi 11T (ID)
- Xiaomi 11T (RU)
- Xiaomi 11T (Global)
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (EEA)
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (TR)
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (RU)
- Xiaomi 11 Lite NE (IN)
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (TW)
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (Global)
- Xiaomi 11T Pro (ID)
- Xiaomi 11T Pro (RU)
- Xiaomi 11T Pro (JP)
- Xiaomi 11T Pro (TW)
- Xiaomi 11T Pro (TR)
- Xiaomi 11T (TW)
- Xiaomi 11T (TR)
- Xiaomi 11T Pro (IN)
- Mi 11 LE (CN)
- Xiaomi 11i (IN)
- Xiaomi 11i HyperCharge (IN)
- Mi 11 Ultra (CN)
- Mi 11 Pro (CN)
- Redmi 1
- Redmi 1S
- Redmi 2
- Redmi 2A
- Redmi 3
- Redmi 3S
- Redmi 3X
- Redmi 4
- Redmi 4X
- Redmi 4A
- Redmi 5
- Redmi 5 Plus
- Redmi 5A
- Redmi Note 1
- Redmi Note 1S
- Redmi Note 2
- Redmi Note 2 Pro
- Redmi Note 3
- Redmi Note 4
- Redmi Note 4X
- Redmi Note 5
- Redmi Note 5A
- Redmi Note 5 Pro
- Redmi Pro
- Redmi 6
- Redmi 6 Pro
- Redmi 6A
- Redmi Note 6 Pro
- Redmi S2
- Redmi Y2
- Redmi Go
- Redmi Note 7
- Redmi Note 7S
- Redmi Note 7 Pro
- Redmi K20
- Redmi 7
- Redmi Y3
- Redmi K20 Pro
- Redmi 7A
- Redmi 8
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi Note 8T
- Redmi 8A
- Redmi 8A Dual
- Redmi K30
- Redmi K30 5G
- Redmi K30 5G Speed
- Redmi 10X (CN)
- Redmi 10X Pro (CN)
- Redmi Note 9
- Redmi 10X 4G (CN)
- Redmi 9A
- Redmi K30i 5G (CN)
- Redmi Note 10 5G (MX)
- Redmi 9C
- Redmi K30 Ultra (CN)
- Redmi 9
- Redmi 9 Prime (IN)
- Redmi 9C NFC
- Redmi K30S Ultra (CN)
- Redmi Note 9 Pro (ZA)
- Redmi Note 8
- Redmi Note 9 Pro (TW)
- Redmi Note 9T (RU)
- Redmi Note 9T (TR)
- Redmi Note 9T (EEA)
- Redmi 9T
- Redmi Note 9T (TW)
- Redmi Note 9T (Global)
- Redmi Note 10 Pro Max (Global)
- Redmi Note 10 Pro (Global)
- Redmi Go (RU)
- Redmi Note 10 Pro (TW)
- Redmi Note 10 Pro (RU)
- Redmi Note 10 Pro (TR)
- Redmi Note 10 Pro (ID)
- Redmi Note 10 Pro (EEA)
- Redmi Note 10 Pro (Global)
- Redmi Note 10 (TR)
- Redmi Note 10 5G (TW)
- Redmi Note 10T (RU)
- Redmi Note 8 (2021) (EEA)
- Redmi Note 10 5G (TR)
- Redmi Note 8 (2021) (RU)
- Redmi K40 (CN)
- Redmi Note 10 JE (JP)
- Redmi Note 10S (Global)
- Redmi Note 10 Lite (IN)
- Redmi Note 11T 5G (IN)
- Redmi 10 2022 (TR)
- Redmi K40 Pro (CN)
- Redmi K40 Pro+ (CN)
- Redmi K50 (CN)
- Redmi K50 Pro (CN)
- Redmi Note 11 Pro (EEA)
- Redmi Note 11 Pro (ID)
- Redmi Note 11 Pro (TW)
- Redmi Note 11 Pro (RU)
- Redmi Note 11S (EEA)
- Redmi Note 10T (JP)
- Redmi 10A (TW)
- Redmi 10A Sport (IN)
- Redmi Note 11 Pro (TR)
- Redmi Note 11 Pro+ 5G (RU)
- Redmi Note 11 Pro+ 5G (TW)
- Redmi Note 11 Pro+ 5G (TR)
- Redmi Note 11 Pro (IN)
- Redmi Note 11T Pro (CN)
- Redmi Note 11T Pro+ (CN)
- Redmi 10A (ID)
- Redmi Note 11 Pro (CN)
- Redmi Note 11 Pro+ (CN)
- Redmi Pad (TR)
- Redmi Pad (TW)
- Redmi Pad (IN)
- Redmi Pad (ID)
- Redmi Pad (RU)
- Redmi Pad (EEA)
- Redmi Pad (Global)
- Redmi K50i (IN)
- Redmi 10A (EEA)
- Redmi Note 11R (CN)
- Redmi 11 Prime (IN)
- Redmi Pad (CN)
- Redmi A1+ (RU)
- Redmi A1 (IN)
- Redmi A1+ (IN)
- Redmi A1 (EEA)
- Redmi 10A (RU)
- Redmi A1 (Global)
- Redmi A1+ (Global)
- Redmi A1 (ID)
- Redmi A1+ (TW)
- Redmi A1 (TW)
- Redmi K50G (CN)
- Redmi Note 11S (Global)
- Redmi Note 11S (RU)
- Redmi Note 11S
- Redmi Note 11 4G (CN)
- Redmi Note 11 Pro (Global)
- Redmi K40S (CN)
- Redmi 10A (CN)
- Redmi 10A (Global)
- Redmi Note 11 Pro+ 5G (Global)
- Redmi Note 11 5G (CN)
- Redmi A2 (TW)
- Redmi A2+ (RU)
- Redmi A2+ (IN)
- Redmi A2 (IN)
- Redmi A2 (ID)
- Redmi A2 (EEA)
- Redmi A2+ (Global)
- Redmi A2 (Global)
- Redmi Note 12 5G / Redmi Note 12R Pro (CN)
- Redmi Note 12 Pro Speed (CN)
- Redmi K60
- Redmi K60E
- Redmi Note 12 Turbo (CN)
- Redmi Note 11 Pro 5G (TW)
- Redmi Note 11 Pro 5G (TR)
- Redmi Note 11 Pro 5G (Global)
- Redmi Note 11E Pro (CN)
- Redmi Note 11 Pro+ 5G (IN)
- Redmi Note 11 Pro 5G (ID)
- Redmi Note 11 Pro 5G (JP)
- Redmi Note 11 Pro 5G (RU)
- Redmi Note 11 Pro 5G (EEA)
- Redmi 10C (Global)
- Redmi 10 Power (IN)
- Redmi 10 (IN)
- Redmi 10C (ID)
- Redmi 10C (TR)
- Redmi 10C (TW)
- Redmi 10C (RU)
- Redmi 10C (EEA)
- POCO F1
- POCO PHONE F1
- POCO X2
- POCO F2 Pro (Global)
- POCO M2 Pro (IN)
- POCO X3 (IN)
- POCO X3 NFC (RU)
- POCO X3 NFC (ID)
- POCO X3 NFC (TR)
- POCO M3 (TW)
- POCO M3 (RU)
- POCO M3 (TR)
- POCO M3 (ID)
- POCO X3 Pro (TW)
- POCO X3 Pro (IN)
- POCO M3 Pro 5G (RU)
- POCO M3 Pro 5G (TR)
- POCO F3 GT (IN)
- POCO F3
- POCO C31 (IN)
- POCO X3 GT (ID)
- POCO M4 Pro 5G (IN)
- POCO M4 Pro 5G (TR)
- POCO F4 GT (Global)
- POCO F4 GT (EEA)
- POCO F4 GT (TW)
- POCO F4 GT (RU)
- POCO F4 GT (ID)
- POCO F4 GT (TR)
- POCO X4 GT (TW)
- POCO X4 GT (EEA)
- POCO F4 (Global)
- POCO F4 (RU)
- POCO F4 (EEA)
- POCO F4 (IN)
- POCO F4 (ID)
- POCO C40 (Global)
- POCO X4 GT (RU)
- POCO X4 GT (Global)
- POCO F4 (TR)
- POCO F4 (TW)
- POCO C40 (TW)
- POCO C40 (TR)
- POCO X4 GT (TR)
- POCO M5 (EEA)
- POCO M5 (Global)
- POCO C40 (ID)
- POCO M5 (IN)
- POCO C40 (EEA)
- POCO C40 (RU)
- POCO C50 (IN)
- POCO M5 (TW)
- POCO M5 (TR)
- POCO M5 (RU)
- POCO M5s (RU)
- POCO M5s (Global)
- POCO M5s (TR)
- POCO M5s (TW)
- POCO M5s (EEA)
- POCO M5s (ID)
- POCO M5 (ID)
- POCO M5 (Global)
- POCO M4 Pro 5G (EEA)
- POCO M4 Pro
- POCO C51 (RU)
- POCO C51 (IN)
- POCO X4 Pro 5G (TW)
- POCO X4 Pro 5G (TR)
- POCO X4 Pro 5G (Global)
- POCO X4 Pro 5G (IN)
- POCO X4 Pro 5G (ID)
- POCO X4 Pro 5G (RU)
- POCO X4 Pro 5G (EEA)
Editörün Yorumu
Xiaomi’nin güncelleme desteği sona ermiş olsa bile bazı modeller için yeni yama yayınlaması bence oldukça önemli bir gelişme. Bu durum şirketin eski telefonlarını tamamen göz ardı etmediğini gösteriyor. Tabii bu tür güncellemeler yeni özellikler sunmuyor. Ancak sistemdeki sorunları gidererek kullanıcı deneyimini daha iyi hale getiriyor diyebilirim.