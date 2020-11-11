İçişleri Bakanlığı Duyurdu: 81 İle Sigara İçme Yasağı Geliyor!

İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ile genelge gönderildi. 81 il valiliğine gönderilen koronavirüs tedbirleri konulu genelgede 81 ile sigara içme yasağı geleceği de duyuruldu. Peki, genelgeye göre bu yasak ne zamandan itibaren uygulanmaya başlanacak?
81 İlde Sigara İçme Yasağı Uygulanacak!
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgeye göre tüm illere sokakta sigara içme yasağı geliyor. Bakanlık yeni tip koronavirüs salgınının engellenmesine yönelik 81 il valiliğine gönderdiği genelgede özellikle vatandaşların ağırlıklı olarak bulunduğu açık alanlarda sigara içmek için maskeyi çene altına indiren ve maskeleri yanlış kullananlar için harekete geçti.
81 il valiliğine gönderilen genelgede İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları tarafından alınması gereken yeni ek tedbirler sıralandı:
1. Daha önce valiliklere gönderilen genelge ile meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) herhangi istisna olmaksızın maske takma zorunluluğu getirilmişti. Ancak özellikle vatandaşların kalabalık şekilde bulunduğu/bulunabileceği cadde, sokak, park ve bahçeler gibi yerlerde sigara içtiğinden bahisle bazı kişilerin maskelerini çıkardıkları, aşağıya indirdikleri, doğru şekilde kullanmadıkları görüldü. Solunum yoluyla kolayca bulaşabilen Koronavirüs salgınının yayılımının önlenmesi için maske kullanımında sürekliliğin sağlanması son derece önem taşıyor.
Bu nedenle maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin amacıyla 12 Kasım 2020 tarihinden itibaren tüm illerde vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu/bulanabileceği cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar) ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içme yasağı getirilecek.
2. Yine daha önce illere gönderilen genelge ile 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmalarına yönelik uygulamanın il bazlı yapılacak analizlere (hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları ve 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranı vb.) göre İl Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenmesi gerekiyordu. Bu doğrultuda Valilerce; koronavirüs salgınının illerindeki seyri anlık olarak takip edilerek, hasta ve temaslı kişi, ağır hasta, entübe, vefat sayıları ile 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranında yaşanan artış trendlerine göre 65 yaş ve üzeri vatandaşların gün içerisinde saat 10:00-16:00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmamalarına dair kısıtlamaya gidilmesi yönünde karar alınacak.
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