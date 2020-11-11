İçişleri Bakanlığı Duyurdu: 81 İle Sigara İçme Yasağı Geliyor!

İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ile genelge gönderildi. 81 il valiliğine gönderilen koronavirüs tedbirleri konulu genelgede 81 ile sigara içme yasağı geleceği de duyuruldu. Peki, genelgeye göre bu yasak ne zamandan itibaren uygulanmaya başlanacak?

81 İlde Sigara İçme Yasağı Uygulanacak!

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgeye göre tüm illere sokakta sigara içme yasağı geliyor. Bakanlık yeni tip koronavirüs salgınının engellenmesine yönelik 81 il valiliğine gönderdiği genelgede özellikle vatandaşların ağırlıklı olarak bulunduğu açık alanlarda sigara içmek için maskeyi çene altına indiren ve maskeleri yanlış kullananlar için harekete geçti.

81 il valiliğine gönderilen genelgede İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları tarafından alınması gereken yeni ek tedbirler sıralandı: