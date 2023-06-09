85 Milyonun E-Devlet Verileri Çalındı: Kimlik Numaraları Bile Görünüyor!

Site üzerinden sorgulama yaptığınızda kişinin, TC kimlik numarasından, akraba bilgilerine kadar birçok gizli bilgiye kolaylıkla ulaşım sağlanabiliyor. Ücretsiz üyelik karşılığı verilen bu bilgiler ücretli üyelik fırsatıyla ise tapu ve diğer özel bilgilere erişebilme imkanı tanıyor.

Sunucu Şule Aydın iddiaya ilişkin, "Sorgu paneli isimli bir sitede, Türkiye'de yaşayan herkesin TC kimlik bilgisi, telefon numarası, adresi, ücretsiz üyelik karşılığında kolayca bulunabiliyor. Tapu ve diğer bilgiler ücretli üyelik karşılığında bulunabiliyor. Siteye e-mailinizle üye olabiliyorsunuz. Çok ciddi bir güvenlik riski söz konusu" ifadelerini kullandı.

Çok Ciddi Bir Güvenlik Riski Söz Konusu

Konu hakkında açıklamalar yapan Siber Güvenlik Uzmanı Mustafa Sansar,

"Yakın zaman önce YSK'nın verileri hacklendi. Yine Yemeksepeti'nde milyonlarca kişinin verileri hacklendi. Kimi durumlarda da kurumlar hacklendiklerinin farkına varamıyor. Bu bilgiler elde eden kişiler, bu verileri bir araya getirerek ya satıyor ya da kazanç amaçlı kullanıyor. Burada bilgileri yer alanlar için büyük sıkıntı oluşabilir. Örneğin, bir düşmanınız varsa adresinizi bulur. Sizin adınıza bir yerlere ihbarda bulunulabilir. Yine sizin adınıza alışveriş yapılabilir." dedi.