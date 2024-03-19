9 Yaşındaki Çocuk Babasını Öldürdü: Polis Call of Duty'yi Suçluyor!

Geçtiğimiz günlerde, Utah'da gerçekleşmiş bir cinayet haberi yayılmaya başladı. Tabanca ve balta kullanarak babasını öldüren 9 yaşındaki çocuk cinayetle suçlanıyor.

Savcılar, iddia edilen cinayet ile Call of Duty: Warzone arasında bir bağlantı kurmaya çalışıyor. Çünkü çocuğun özellikle şiddet içeren oyunlara karşı ilgisi olduğu iddia ediliyor.

Call Of Duty Cinayete mi Sebep Oldu?

Yahoo haberine göre polis, çocuğun babasını başından silahla vurulmuş ve baltayla kesilmiş bir halde bulmuş. Ayrıca cinayeti gerçekleştiren çocuk polis geldiğinde odasından çıkarak babasının kafasının kanadığını ve öldüğünü söylediği belirtiliyor.

Tutuklama emrine göre ilgili çocuğun video oyunlarına bağımlı olduğu ve bunların çoğunun yaşına uygun olmadığı iddia ediliyor. Saldırıda kullanılan silahların aynısı Call of Duty: Warzone'da da bulunuyor. Bu nedenle savcılar cinayetin kaynağı olarak bu oyuna işaret ediyor.

Çocuğun iddia edilen cinayette katkısı olabilecek davranışsal sorunlarla mücadele ettiği de belirtiliyor.