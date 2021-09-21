900 Yıllık Çin Süpernovasının Gizemi Çözüldü

Gök bilimciler sonunda 900 yıllık Çin süpernovasının gizemini çözdü. 900 yıllık gizem üzerinde çalışan ekip, bu kozmik soğuk vakayı tanımlayabilmenin herkes için tatmin edici bir çaba olduğunu söylüyor. İşte "Chinese Guest Star" olarak bilinen gizemli uzay enerjisi.

Uluslararası bir gök bilimciler ekibi, MS 1181'de kaydedilen ünlü bir süpernovanın kaynağını belirlediklerini söylemeleriyle birlikte 900 yıllık bir gizem nihayet çözmüş oldu.

"Çin'in Konuk Yıldızı" olarak bilinen süpernova, Çinli ve Japon gök bilimciler tarafından fark edilmiş, Satürn kadar parlak olduğu ve gece gökyüzünde altı aya kadar görülebildiği tanımlanmıştı.

Bu gök bilimciler ayrıca süpernovanın gökyüzündeki yaklaşık konumunu kaydederken, son bin yılda gökbilimciler tarafından gözlemlenen ve belgelenen Samanyolu'ndaki diğer dört parlak süpernovanın kaynaklarını takip edebilmiş olsalar bile, bugüne kadar onun herhangi bir kalıntısını tanımlayamadı.

900 yıllık Çin süpernovasının kaynağı tespit edildi

The Astrophysical Journal Letters'daki yeni makalede buluşan Hong Kong, İspanya, Macaristan, Fransa ve Birleşik Krallık'tan gök bilimci ekibi, Pa30 olarak bilinen bulutsunun, 1181'deki süpernovada şiddetli bir şekilde patlayan yıldızın kalıntısı olduğunu söylüyor.

Ekibin gözlemlerine göre, bulutsu cisim saniyede 1.100 km'yi aşan bir hızla genişliyor. Kıyaslamak gerekirse bu hızla, Dünya'dan Ay'a gitmeniz sadece beş dakikanızı alır.

Gök bilimciler bu hızı kullanarak "Parker's Star" olarak bilinen kökenine kadar izini sürdü ve yaklaşık 1000 yıl önce süpernova tarafından yaratıldığını belirledi.

Makalenin yazarlarından biri olan Manchester Üniversitesinden Profesör Albert Zijlstra yaptığı açıklamada, "Tarihi raporlar konuk yıldızı iki Çin takımyıldızı, Chuanshe ve Huagai arasında yerleştiriyor. Parker's Star da pozisyona tam uyuyor. Bu, hem yaşı hem de konumu 1181 olaylarıyla uyumlu olduğu anlamına geliyor." dedi.

Parker's Star ve Pa30'un, iki beyaz cüce yıldızın birleşmesinin sonucu olduğuna inanılıyor ve bu da, Tip Iax süpernova olarak bilinen nispeten sönük ve nadir bir süpernova formunu üretiyor.

Zijlstra, "Süpernovaların yalnızca yaklaşık %10'u bu türdendir ve tam olarak anlaşılmamıştır. SN1181'in soluk ve çok yavaş solması bu tipe uyuyor. Hem kalan bulutsuyu hem de birleşmiş yıldızı inceleyebildiğimiz ve ayrıca patlamanın kendisinin bir tanımını alabileceğimiz tek olay bu." ifadelerini kullandı.