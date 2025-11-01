9000 mAh Bataryalı Redmi Telefon Geliyor!

Yeni bir sızıntıya göre dev bataryaya sahip bir Redmi telefon üzerinde çalışılıyor. Gerek batarya kapasitesi gerek hızlı şarj teknolojisi ile dikkatleri üzerine çekmesi kaçınılmaz olacak bu cihaz, birçok kullanıcıyı sabırsızlandırdı. Bu telefonun ne zaman tanıtılacağı ile ilgili önemli bilgiler de paylaşıldı.

Yeni Redmi Telefonun 9000 mAh Bataryası Olacak

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Redmi, 9000 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj desteği sunan bir telefonu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Hatta şu an 10.000 mAh batarya kapasitesine sahip bir versiyonu üzerinde çalıştığı da aktarılan bilgiler arasında yer aldı.

Sızıntının kaynağı, herhangi bir model adı vermedi ancak bu bataryanın Kasım 2025 ile Ocak 2026'nın arasında bir tarihte piyasaya sürülmesi beklenen Redmi Turbo 5'in bir parçası olabileceği yönünde söylentiler bulunuyor. Ancak bu konuda kafa karışıklığına neden olan birden fazla sızıntı olduğunu belirtmekte fayda var.

Bu hafta yaşanan sızıntıda Redmi Turbo 5'in 7500 mAh bataryaya sahip olacağı belirtildi. Önceki sızıntılarda ise 9000 mAh batarya kapasitesine işaret edilmişti. Bu, büyük batarya Turbo 5'in farklı bir versiyonuna ya da tamamen başka bir Redmi telefona ayrılmış olabileceğini gösteriyor.

Bu arada en iyi orta segment telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Redmi Turbo 5'in 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ile geleceği belirtiliyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı seçenek sunabilir. İddiaya göre cihaz, gücünü sekiz çekirdekli Dimensity 8500 işlemcisinden alacak.

Telefon, 6,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak ve 1.5K çözünürlük sunacak. Ekran altına entegre edilmiş parmak izi sensörü ile birlikte geleceği öne sürülen telefon, IP68 sertifikasına da sahip olacak. Bu da telefonun belirli bir dereceye kadar toza ve suya karşı dayanıklı olacağı anlamına geliyor.