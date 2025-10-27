335 TL'lik Türkçe Oyun Bedava Dağıtılıyor! Hemen Alın

Valve, oyunculara çeşitli kampanyalar ve fırsatlar sunmaya devam ediyor. Popüler dijital oyun mağazası Steam'de başlatılan kampanya ile birlikte simülasyon türündeki 911 Operator ücretsiz oldu. Kampanya kapsamında söz konusu oyunu Steam kütüphanenize ekleyebilir ve istediğiniz zaman indirip oynayabilirsiniz.

911 Operator Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Ücretsiz oyun alma fırsatı sunan kampanya 29 Ekim 2025 tarihinde saat 10.00'da sona erecek. Belirtilen tarihe kadar kütüphaneye ekleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için ilk olarak Steam'i açın ve hemen ardından hesabınıza giriş yapın. Bir sonraki adımda 911 Operator'un sayfasını görüntüleyin.

"Hesaba ekle" butonuna bastığınız takdirde oyun kütüphaneye eklenecektir. Oyunu istediğiniz zaman indirip oynamaya başlayabilirsiniz. Jutsu Games tarafından geliştirilen oyun 2017 yılının şubat ayında piyasaya sürüldü. 7.99 dolar (335 TL) değerindeki oyunda yalnızca tek oyunculu mod mevcut.

911 Operator Fragmanı

911 Operator Nasıl Bir Oyun?

911 Operator, en iyi simülasyon oyunları arasında yer alıyor. Acil durum görevlisini kontrol ettiğimiz yapımda telefon çağrılarına hızlı ve doğru bir şekilde yanıt vermemiz gerekiyor. Arayanın durumunu değerlendiriyor ve uygun talimatlar veriyoruz. Haritaü zerinde bulunan polis, itfaiye ve paramedik birimlerini yöneterek olay yerine en uygu nekibi ve aracı sevk ediyoruz.

911 Operator Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7

Windows 7 İşlemci: 2 GHz

2 GHz RAM: 1024 MB

1024 MB Ekran Kartı: 512 MB

512 MB Depolama: 500 MB kullanılabilir alan

911 Operator Önerilen Sistem Gereksinimleri