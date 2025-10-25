Ücretsiz Oyunların Yeri Değişti! Prime Gaming Resmen Kapandı

Amazon Prime kullanıcısı olan oyuncular için önemli bir hizmette değişikliğe gidildi. Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Amazon, Prime Gaming markasını resmen kullanımdan kaldırdı. Ancak oyuncular için çok büyük değişiklik olmayacak. Prime Gaming adı altında sunulan tüm hizmetlerden yararlanılmaya devam edilecek.

Amazon Prime Gaming, Luna ile Birleştirildi

Amazon, birkaç hafta önce Prime Gaming markasını kullanımdan kaldıracağını açıklamıştı. Şimdi ise bu kararı uygulama aşamasına geçerek oyunculara verdiği hizmette ciddi bir değişikliğe gitti. Şirket, kullanımdan kaldırılan markayı Luna oyun hizmeti ile birleştirmeyi tercih etti. Bundan sonra Amazon Luna, Prime üyelerine yeni GameNight ve Luna Standard üzerinde bulunan oyunlara sürekli erişim imkânı tanıyacak.

GameNight, oyuncuların telefonlarını bir tür kontrolcü olarak kullanabileceği çok oyunculu oyunlardan oluşuyor. Adından da anlaşılabileceği üzere daha çok oyun geceleri düzenlemeye uygun seçeneklerden oluşuyor. Quiplash 2 Interlashional ve Jackbox Party Packs gibi mini oyunlara GameNight'tan sorunsuz bir şekilde erişim sağlanabiliyor.

Amazon, GameNight'a düzenli olarak özel oyunlar getirecek. Bunlardan ilki, yapay zeka destekli komik bir oyun olan Courtroom Chaos: Starring Snoop Dogg olacak. Bu oyunda telefonunuzu mikrofon olarak kullanacaksınız. Amacınız ise yargıcın hakkınızda olumlu bir karar alması için onu ikna etmek olacak. Siz konuşurken yapay zeka da söylediklerinizi dinleyecek, sorular soracak ve en nihayetinde dava ile ilgili kararını verecek.

Bu arada Amazon Luna şu anda iki abonelik planı sunuyor. Standard isimli plan, Prime aboneliği ile beraber geliyor. Herhangi bir ek ücret ödemenize gerek yok. Premium planı içinse ekstra ödeme yapmanız gerekiyor. Bu abonelik planı, daha geniş bir oyun yelpazesine erişmenize imkân tanıyacak.

Prime Gaming'deki avantajlardan yararlanmaya devam etmek için standard planı yeterli olacak. Bu planla Twitch'teki avantajlar yine geçerli olacak. Bu avantajlar arasında her ay bir yayıncıyı desteklemek üzere kullanabileceğiniz birinci kademe abonelik, özel ifadeler ve sohbet renkleri mevcut. Prime Gaming'in Epic Games Store ve GOG gibi mağazalardaki oyunlara da ücretsiz bir şekilde sahip olabileceksiniz.