Daredevil: Born Again Dizisi 2. Sezon Ne Zaman?

Daredevil: Born Again 2. sezon ne zaman sorusunun yanıtı, süper kahraman temalı yeni Daredevil dizisinin ilk sezonunu izleyen kişiler tarafından merak ediliyor. Bu rehberde diziye dair birçok soruyu yanıtlayacağız.

Matt Corman ve Chris Ord tarafından yaratılan Daredevil: Born Again'in ilk sezonu 15 Nisan 2025'te sona erdi. Peki, en iyi Disney Plus dizileri arasında yerini alan yeni Daredevil dizisinin 2. sezon bölümleri ne zaman yayınlanacak?

Daredevil: Born Again 2. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak?

Büyük bir hayran kitlesines ahip olan Daredevil: Born Again dizisinin yeni sezon bölümleri 2026 yılının mart ayında yayınlanacak. İkinci sezon sekiz adet bölümden oluşacak. İlk sezonda dokuz bölüm yer almıştı.

Daredevil: Born Again Türkçe Alt Yazılı Fragman

Daredevil: Born Again Oyuncuları

Charlie Cox

Margarita Levieva

Wilson Bethel

Jon Bernthal

Deborah Ann Woll

Vincent D'Onofrio

Elden Henson

Genneya Walton

Will Fitz

Daredevil: Born Again Konusu

Daredevil: Born, çocukken geçirdiği kaza nedenıyle görme yetisini kaybeden Matt Murdock isimli avukatın yeni maceralarını konu alıyor.

Daredevil: Born Again Nasıl ve Nereden İzlenir?

Daredevil: Born Again dizisinin tüm bölümlerini Disney+ üzerinden izleyebilirsiniz. Belirli bir ücret karşılığında Disney+ aboneliği alarak kütüphanedeki içeriklere erişebilirsiniz.