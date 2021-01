A Way To Be Dead Duyuruldu: Türk Yapımı Oyundan İlk Detaylar

Oyun sektöründeki Türk yapımlarının sayısı yavaş yavaş artmaya devam ediyor. Zamanla çok daha kaliteli ve bir o kadar iddialı yapımlar görmeye başladık. Bu elbette ilerisi için fazlasıyla mutluluk verici bir durum. İlerleyen zamanlarda bu zamana göre çok daha dikkat çeken yapımlar göreceğimize şüphe yok. Bugün ise Türk yapımlarının arasına bir yenisinin daha katılacağını öğrenmiş olduk. PC (Steam) için geliştirilme aşamasındaki A Way To Be Dead duyuruldu. İşte ilk detaylar!

A Way to be Dead, daha önceden Roots of Insanity gibi son derece kaliteli bir korkuyu ile karşımıza çıkmış olan Türk oyun stüdyosu Crania Games tarafından geliştiriliyor. Şu an için kesin bir çıkış tarihi bulunmayan oyun, dörde bir asimetrik çok oyunculu bir korku oyunu olarak karşımıza çıkacak.

A Way To Be Dead Nasıl Bir Oyun Olacak?

Steam sayfasına buradan ulaşabileceğiniz A Way to be Dead, bizleri bir hastaneye götürecek. Roots of Insanity evreninde geçecek olan oyun, bu evrene bambaşka bir açıdan bakmamızı sağlayacak. Hikaye, geçirdiği epilepsi krizleri nedeniyle akıl sağlığını büyük bir ölçüde kaybetmiş olan bir doktorun yürüyen ölüler tarafından istila edilen bir hastanede grup insanı öldürmeye çalışmasını anlatacak. Oyunun Roots of Insanity evreninde geçecek olmasından dolayı, oyunun merkezinde olacak Dr. Riley dahil tüm karakterler, hastalar ve yürüyen ölüler tanıdık olacaklar.

Oynanış olarak her karşılaşmanın başında farklı yolları takip edebileceğimiz bir deneyim yaşatacak olan A Way to be Dead, on karakter ve üç farklı karakter tipi ile farklı oynanışlar sunacak. Oyunda karakter geliştirme sistemi de bulunacak ve bunu, kazandığınız karşılaşma başına alacağınız puanlar ile gerçekleştirebiliyorsunuz. Ayrıca her bir karşılaşma öncesinde, yürüyen ölü ve çıkış sayısı ve yağma oranları gibi ayarlamaları kendi tercihinize göre yapabiliyorsunuz.

Son olarak, eğer halihazırda Roots of Insanity oyununa sahipseniz A Way to be Dead’e özel bir fiyattan sahip olabileceksiniz.

Oyununun duyurusuna özel olarak yayınlanan fragmana ve resmi sistem gereksinimlerine aşağıdan göz atabilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz!

A Way To Be Dead En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core i3-5020U 1.80 GHz, AMD Opteron 3260 HE 2.7 GHz

Ekran Kartı: Nvidia Geforce GTX 285, AMD Radeon HD 5850

Depolama: 5000 MB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX Uyumlu

A Way To Be Dead Önerilen Sistem Gereksinimleri