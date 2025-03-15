A101, Ucuza Motosiklet Satıyor! İşte Dikkat Çeken Fiyatı
A101, 20 Mart Perşembe günü itibarıyla elektrikli moped ve bisiklet modelleri satmaya hazırlanıyor. Peki fiyatları ne kadar? İşte tüm ürünler ve özellikleri...
Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden A101, yalnızca gıda ürünleriyle değil, geniş ürün yelpazesiyle de dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak elektrikli moped ve bisiklet modellerini satışa sunarak yine dikkat çekmeyi başardı. Peki bu ürünlerin fiyatları ne kadar?
A101 - 20 Mart Perşembe Broşürü: Elektrikli Moped ve Bisiklet Modelleri
A101, 20 Mart itibarıyla APEC APM2 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped, VOLTA VT5 Üç Tekerlekli Moped, APEC 49.4 CC Benzinli Moped ve VOLTA VB2 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet satacak. Bu ürünlerin özelliklerine bakalım.
APEC APM2 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped Özellikleri
- Boyutlar:
- Uzunluk: 1530 mm
- Genişlik: 751 mm
- Yükseklik: 1088 mm
- Vites: Üç kademeli elektronik vites
- Gösterge: Dijital hız göstergesi
- Tasarım: Kompakt tasarım
- Motor: Verimli elektrik motoru teknolojisi
- Koltuk: Geniş ve konforlu koltuk
- Taşıma Kapasitesi: Azami 90 kg
- Güvenlik: Direksiyon kilidi
- Bagaj: Geniş bagaj hacmi
- Süspansiyon: Ön teleskobik süspansiyon
- Dönüş: Dönüş kabiliyetini artıran diferansiyel sistemi
- Standart: EURO 5 standardında
- Ehliyet: B sınıfı veya herhangi bir ehliyet sınıfı ile kullanılabilir
- Garanti: 2 yıl garanti
- Fiyat: 39 bin 990 TL
VOLTA VT5 Üç Tekerlekli Moped Özellikleri
- Boyutlar:
- Uzunluk: 2945 mm
- Genişlik: 1055 mm
- Yükseklik: 1375 mm
- Tekerlekler: Ön ve arka 110/90-12 ebatlarında
- Sürüş: Rahat ve ergonomik sürüş deneyimi
- Fren Sistemi:
- Ön: Hidrolik disk fren
- Arka: Kampana fren
- Park Freni: Mekanik park freni
- Gösterge Paneli: Renkli dijital gösterge paneli
- Güvenlik: Direksiyon kilidi
- Şanzıman: İki kademeli mekanik şanzıman
- Yükleme: Damperli geniş yükleme platformu
- Dönüş: Dönüşü kolaylaştıran diferansiyel sistemi
- Standart: EURO 5+ standardında
- Ehliyet: B sınıfı veya herhangi bir ehliyet sınıfı ile kullanılabilir
- Garanti: 2 yıl garanti
- Fiyat: 65 bin 990 TL
APEC 49.4 CC Benzinli Moped Özellikleri
- Motor Gücü: 2.1 kW
- Vites: Sürekli değişken otomatik vites sistemi
- Yakıt Sistemi: Elektronik kontrollü enjeksiyon sistemi
- Sürüş: Ergonomik sürüş keyfi
- Boyutlar:
- Uzunluk: 1805 mm
- Genişlik: 660 mm
- Yükseklik: 1050 mm
- Taşıma Kapasitesi: 150 kg
- Yakıt Tüketimi: Düşük yakıt tüketimi
- Süspansiyon: Stabilite ve konfor sağlayan süspansiyon sistemi
- Ağırlık: 80 kg
- Yakıt Tankı Kapasitesi: 5.3 L
- Oturma Konumu: İki kişilik
- Arıza Tespit Sistemi: Araç üzeri arıza tespit sistemi
- Ek Özellikler: Kask kancası
- Tip Onay Belgesi: L1e-B sınıfı Avrupa Birliği Tip Onay Belgeli
- Standart: Euro 5 standardında
- Ehliyet: B sınıfı veya herhangi bir ehliyet sınıfı ile kullanılabilir
- Garanti: 2 yıl garanti
- Fiyat: 33 bin 990 TL
VOLTA VB2 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet Özellikleri
- Azami Hız: 25 km/sa (motor desteği ile)
- Motor Gücü: 250W
- Menzil: 30-55 km (yol, hava şartları ve güç destek seviyesine göre değişir)
- Batarya Kapasitesi: 36V 10Ah
- Şarj Süresi: 5-6 saat
- Ağırlık: 30 kg
- Vites Sistemi: Shimano 7 kademeli
- Tasarım: Tarz şehir bisikleti tasarımı
- Şasi: 6061 serisi alüminyum alaşım katlanabilir şasi
- Sele ve Gidon: Katlanabilir ve ayarlanabilir
- Katlama Aparatı: Ultra güvenlikli çift mekanizmalı
- Batarya: Taşınabilir lityum-iyon batarya
- Fiyat: 21 bin 990 TL
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