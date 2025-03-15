A101, Ucuza Motosiklet Satıyor! İşte Dikkat Çeken Fiyatı

Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden A101, yalnızca gıda ürünleriyle değil, geniş ürün yelpazesiyle de dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak elektrikli moped ve bisiklet modellerini satışa sunarak yine dikkat çekmeyi başardı. Peki bu ürünlerin fiyatları ne kadar?

A101 - 20 Mart Perşembe Broşürü: Elektrikli Moped ve Bisiklet Modelleri

A101, 20 Mart itibarıyla APEC APM2 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped, VOLTA VT5 Üç Tekerlekli Moped, APEC 49.4 CC Benzinli Moped ve VOLTA VB2 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet satacak. Bu ürünlerin özelliklerine bakalım.

APEC APM2 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped Özellikleri

Boyutlar: Uzunluk: 1530 mm Genişlik: 751 mm Yükseklik: 1088 mm

Vites: Üç kademeli elektronik vites

Üç kademeli elektronik vites Gösterge: Dijital hız göstergesi

Dijital hız göstergesi Tasarım: Kompakt tasarım

Kompakt tasarım Motor: Verimli elektrik motoru teknolojisi

Verimli elektrik motoru teknolojisi Koltuk: Geniş ve konforlu koltuk

Geniş ve konforlu koltuk Taşıma Kapasitesi: Azami 90 kg

Azami 90 kg Güvenlik: Direksiyon kilidi

Direksiyon kilidi Bagaj: Geniş bagaj hacmi

Geniş bagaj hacmi Süspansiyon: Ön teleskobik süspansiyon

Ön teleskobik süspansiyon Dönüş: Dönüş kabiliyetini artıran diferansiyel sistemi

Dönüş kabiliyetini artıran diferansiyel sistemi Standart: EURO 5 standardında

EURO 5 standardında Ehliyet: B sınıfı veya herhangi bir ehliyet sınıfı ile kullanılabilir

B sınıfı veya herhangi bir ehliyet sınıfı ile kullanılabilir Garanti: 2 yıl garanti

2 yıl garanti Fiyat: 39 bin 990 TL

VOLTA VT5 Üç Tekerlekli Moped Özellikleri

Boyutlar: Uzunluk: 2945 mm Genişlik: 1055 mm Yükseklik: 1375 mm

Tekerlekler: Ön ve arka 110/90-12 ebatlarında

Ön ve arka 110/90-12 ebatlarında Sürüş: Rahat ve ergonomik sürüş deneyimi

Rahat ve ergonomik sürüş deneyimi Fren Sistemi: Ön: Hidrolik disk fren Arka: Kampana fren

Park Freni: Mekanik park freni

Mekanik park freni Gösterge Paneli: Renkli dijital gösterge paneli

Renkli dijital gösterge paneli Güvenlik: Direksiyon kilidi

Direksiyon kilidi Şanzıman: İki kademeli mekanik şanzıman

İki kademeli mekanik şanzıman Yükleme: Damperli geniş yükleme platformu

Damperli geniş yükleme platformu Dönüş: Dönüşü kolaylaştıran diferansiyel sistemi

Dönüşü kolaylaştıran diferansiyel sistemi Standart: EURO 5+ standardında

EURO 5+ standardında Ehliyet: B sınıfı veya herhangi bir ehliyet sınıfı ile kullanılabilir

B sınıfı veya herhangi bir ehliyet sınıfı ile kullanılabilir Garanti: 2 yıl garanti

2 yıl garanti Fiyat: 65 bin 990 TL

APEC 49.4 CC Benzinli Moped Özellikleri

Motor Gücü: 2.1 kW

2.1 kW Vites: Sürekli değişken otomatik vites sistemi

Sürekli değişken otomatik vites sistemi Yakıt Sistemi: Elektronik kontrollü enjeksiyon sistemi

Elektronik kontrollü enjeksiyon sistemi Sürüş: Ergonomik sürüş keyfi

Ergonomik sürüş keyfi Boyutlar: Uzunluk: 1805 mm Genişlik: 660 mm Yükseklik: 1050 mm

Taşıma Kapasitesi: 150 kg

150 kg Yakıt Tüketimi: Düşük yakıt tüketimi

Düşük yakıt tüketimi Süspansiyon: Stabilite ve konfor sağlayan süspansiyon sistemi

Stabilite ve konfor sağlayan süspansiyon sistemi Ağırlık: 80 kg

80 kg Yakıt Tankı Kapasitesi: 5.3 L

5.3 L Oturma Konumu: İki kişilik

İki kişilik Arıza Tespit Sistemi: Araç üzeri arıza tespit sistemi

Araç üzeri arıza tespit sistemi Ek Özellikler: Kask kancası

Kask kancası Tip Onay Belgesi: L1e-B sınıfı Avrupa Birliği Tip Onay Belgeli

L1e-B sınıfı Avrupa Birliği Tip Onay Belgeli Standart: Euro 5 standardında

Euro 5 standardında Ehliyet: B sınıfı veya herhangi bir ehliyet sınıfı ile kullanılabilir

B sınıfı veya herhangi bir ehliyet sınıfı ile kullanılabilir Garanti: 2 yıl garanti

2 yıl garanti Fiyat: 33 bin 990 TL

VOLTA VB2 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet Özellikleri

Azami Hız: 25 km/sa (motor desteği ile)

25 km/sa (motor desteği ile) Motor Gücü: 250W

250W Menzil: 30-55 km (yol, hava şartları ve güç destek seviyesine göre değişir)

30-55 km (yol, hava şartları ve güç destek seviyesine göre değişir) Batarya Kapasitesi: 36V 10Ah

36V 10Ah Şarj Süresi: 5-6 saat

5-6 saat Ağırlık: 30 kg

30 kg Vites Sistemi: Shimano 7 kademeli

Shimano 7 kademeli Tasarım: Tarz şehir bisikleti tasarımı

Tarz şehir bisikleti tasarımı Şasi: 6061 serisi alüminyum alaşım katlanabilir şasi

6061 serisi alüminyum alaşım katlanabilir şasi Sele ve Gidon: Katlanabilir ve ayarlanabilir

Katlanabilir ve ayarlanabilir Katlama Aparatı: Ultra güvenlikli çift mekanizmalı

Ultra güvenlikli çift mekanizmalı Batarya: Taşınabilir lityum-iyon batarya

Taşınabilir lityum-iyon batarya Fiyat: 21 bin 990 TL

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Fiyatları nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.