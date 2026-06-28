A101'de Benzinli Motosiklet Satılacak: Fiyatı Ne Kadar?

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A101 her hafta müşterilerine gıda dışı ürünler sunuyor. Zincir market önümüzdeki hafta da geleneği bozmayacak. Zira son paylaşılan broşürlere göre marka önümüzdeki hafta benzinli motosiklet satacak. İşte merak edilen detaylar!

APEC APX7 200 CC Benzinli Motosiklet Özellikleri Neler?

Azami hız: 105 km/saat.

Azami net güç: 9.3 kW.

Azami net tork: 13.5 Nm.

Soğutma: Yağ soğutmalı.

Boyutlar: U 1968 mm, G 751 mm, Y 1252 mm.

Kütle: 145 kg.

Yakıt tankı kapasitesi: 10.8 L.

Yakıt tüketimi: 3.2 L/100 km.

Modern ADV tasarımı.

LED ön farlar ve stop lambası.

Anahtarsız çalışma ve uzaktan kontrol.

Ön ABS’li hidrolik 240 mm disk fren.

Arka ABS’li hidrolik 220 mm disk fren.

Euro 5+ motor ile çevre dostu egzoz emisyonu.

2 yıl garanti.

A101'de önümüzdeki hafta satılacak APEC APX7, 9.3 kW motor gücü ve 13.5 Nm tork üretebiliyor. Ayrıca 200 cc silindir hacmine sahip olduğunu belirtelim. 10,8 litre yakıt tankı kapasitesiyle karşımıza çıkan motosikletin 100 kilometredeki yakıt tüketimi ise 3,2 litre olarak açıklandı. Öte yandan saatte maksimum 105 kilometre hız yapabildiğini söyleyebiliriz.

APEC APX7 200 CC Benzinli Motosikletin Fiyatı Kaç TL?

APEC APX7 200 CC benzinli motosikletin satışları 2 Temmuz'da başlayacak. Ürünün fiyatı ise 99.990 TL olarak açıklandı. Aynı zamanda afişte peşin fiyatına altı taksit imkanından da bahsediliyor. Yani motosikleti herhangi bir vade farkı ödemeden satın alabileceksiniz.

A101'den APEC APX7 200 CC Benzinli Motosiklet Satın Alınır mı?

Bu soruya evet cevabını verebiliriz. Zira motosikletin fiyatı Volta'nın resmi web sitesinde 137.650 TL civarında. Yani A101'den fazlasıyla pahalı. Bu nedenle ürünü satın almak istiyorsanız zincir marketi tercih edebilirsiniz. Ancak paylaşılan afişlerde herhangi bir stok bilgisi bulunmuyor. Bu nedenle ürünü almak istiyorsanız eliizi çabuk tutmanız gerekebilir.

Türkiye'de 100.000 TL Altına Satılan Benzinli Motosiklet Modelleri Neler?

RSX4 Benzinli Motosiklet - 83.700 TL

Kuba Newlight 50 - 79.950 TL

RSX5 Benzinli Motosiklet - 87.970 TL

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.