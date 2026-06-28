Uzaylıları Darmadağın Ettiğiniz Popüler Savaş Oyunu İndirimde!

Son dönemde sürekli olarak indirim kampanyalarıyla karşımıza çıkan Steam son olarak popüler bir oyunda daha indirim yaptı. Peki bu sefer hangi oyunun fiyatı düştü ve bu kampanya ne zamana kadar devam edecek? İşte merak edilen ayrıntılar!

Warhammer 40,000: Space Marine 2 Steam'de Kaç TL Oldu?

Warhammer 40,000: Space Marine 2'nin fiyat etiketinde yüzde 70'lik bir indirim söz konusu. Bu kapsamda oyunu Steam'den 9 Temmuz'a kadar 39,99 dolar (1.861 TL) yerine 11,99 dolara (558 TL) satın alabileceksiniz. Sadece bunlarla da sınırlı değil. Zira yapımın 1-Year Anniversary Edition ve 2-Year Anniversary Edition sürümlerinde de sırasıyla yüzde 70 ve yüzde 55'lik indirimler yapıldı.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 Epic Games'te Kaç TL?

Warhammer 40,000: Space Marine 2 Epic Games Store'da en son 14 Mayıs'ta indirime girdi. Yapım şu anda platformda indirimsiz bir şekilde 2.100 TL'den satılıyor. Ancak daha önce de belirttiğimiz üzere oyun en son bir ay önce indirime girdiğinden ileride yeniden fiyatının düşmesi ihtimaller dahilinde.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 Xbox'ta ve PlayStation'da Kaç TL?

Maalesef oyun şu anda Steam dışında hiçbir platformda indirimde değil. Yapımın bu kapsamda Xbox'taki fiyatı 2.999 TL seviyesinde. Ancak bu durum kullanıcıları çok fazla endişelendirmemeli. Eğer Game Pass Premium, Game Pass PC ve Game Pass Ultimate aboneliklerinden birisine sahipseniz oyunu bu fiyatları ödemeden ücretsiz bir şekilde deneyebilirsiniz. Bunun dışında PlayStation'da ise 5.599 TL'den satıldığını belirtelim.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 Nasıl Bir Oyun?

Warhammer 40,000: Space Marine 2, üçüncü şahıs bakış açısına sahip uzay temalı bir oyun diyebiliriz. Yapımda ağır zırhlara sahip ve genetik olarak geliştirilmiş süper askerleri kontrol ediyorsunuz. Bu süper güçlü askerlerle galaksiyi istila eden uzaylı sürülerine karşı savaşmanız gerekiyor. Yani vurdulu kırdılı oyunları seviyorsanız Warhammer 40,000: Space Marine 2 sizin için çok uygun bir seçenek olabilir.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 (1903 min)/11 64-bit

: Windows 10 (1903 min)/11 64-bit İşlemci : AMD Ryzen 5 2600X / Intel Core i5-8600K

: AMD Ryzen 5 2600X / Intel Core i5-8600K Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : 6 GB VRAM, AMD Radeon RX 580 / Nvidia GeForce GTX 1060

: 6 GB VRAM, AMD Radeon RX 580 / Nvidia GeForce GTX 1060 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama : 75 GB kullanılabilir alan

: 75 GB kullanılabilir alan İlave Notlar: SSD gereklidir. "Düşük" ön ayarıyla 1920x1080'de 30 FPS

Önerilen Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 (1903 min)/11 64-bit

: Windows 10 (1903 min)/11 64-bit İşlemci : AMD Ryzen 7 5800X / Intel Core i7-12700

: AMD Ryzen 7 5800X / Intel Core i7-12700 Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : 8 GB VRAM, AMD Radeon RX 6800 XT / Nvidia GeForce RTX 3070

: 8 GB VRAM, AMD Radeon RX 6800 XT / Nvidia GeForce RTX 3070 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama : 75 GB kullanılabilir alan

: 75 GB kullanılabilir alan İlave Notlar: SSD gereklidir. "Ultra" ön ayarıyla 1920x1080'de 60 FPS

Editörün Yorumu

Warhammer 40,000: Space Marine 2'yi daha önce oynayan birisi olarak fazlasıyla beğendim. Uzay temalı savaş oyunlarını bir hayli seviyorum. Bu nedenle yapımı baştan sona ara vermeden oynamıştım. Eğer bu türe ilgi duyuyorsanız Warhammer 40,000: Space Marine 2'nin sizin için çok uygun olduğunu söyleyebilirim.