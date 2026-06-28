Windows 11'e Göz Konforunu Artıracak Özellik Geliyor!

Microsoft, Windows 11'i yeni özelliklerle geliştirmeye devam ediyor. Kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefleyen şirketin şimdi de Screen Tint (Ekran Tonu) isimli yeni bir erişilebilirlik özelliğini test etmeye başladığı ortaya çıktı. Peki bu yenilik ne işe yarayacak ve ne zaman kullanıma sunulacak?

Windows 11'in Ekran Tonu Özelliği Nedir, Ne İşe Yarayacak?

Microsoft'un Windows 11 Insider kullanıcılarıyla test etmeye başladığı Ekran Tonu (Screen Tint) özelliği, özellikle uzun süre ekran başında vakit geçiren kullanıcıların göz yorgunluğunu azaltmayı hedefliyor. Ekranın tamamına bir renk katmanı ekleyen özellik, özellikle parlak ekranlardan rahatsız olan kullanıcılar için ekranın parlaklığını biraz yumuşatarak daha konforlu bir deneyim sunuyor.

Paylaşılan bilgilere göre kullanıcılar, altı farklı hazır renk arasından seçim yapabilecek. Bununla birlikte isteyen kullanıcılar kendi renk tonlarını da oluşturabilecek. Ayrıca uygulanan renk katmanının saydamlık seviyesi de ayarlanabilecek.

Ekran Tonu ile Gece Işığı Arasındaki Farklar Neler?

Bildiğiniz üzere Windows 11’de Gece Işığı (Night Light) özelliği bulunuyor. Bu özellik aktif hâle getirildiğinde ekranın renk sıcaklığını değiştirerek mavi ışık miktarını azaltır ve görüntüyü daha sıcak, sarımsı tonlara dönüştürür. Mavi ışığın uyku düzeni üzerinde olumsuz etkileri olduğu ve göz yorgunluğuna neden olabildiği biliniyor. Peki Ekran Tonu ile Gece Işığı arasındaki fark ne?

En temel fark çalışma şekillerinde. Gece Işığı ekranın renk sıcaklığını değiştirirken Ekran Tonu ise doğrudan ekrana bir renk katmanı ekleyecek. Bu renk katmanı ise görüntüyü yumuşak hâle getirerek uzun süre kullanımda ekrana daha rahat bakmayı mümkün kılacak. Bu arada Microsoft’a göre bu iki özellik aynı anda kullanılabilir.

Yeni Özellik Ne Zaman Kullanıma Sunulacak?

Microsoft, Ekran Tonu özelliğini şu anda Windows Insider kullanıcılarıyla test ediyor. Özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı ise henüz açıklanmadı. Şirketin test sürecinde kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra özelliği birkaç ay içinde tüm kullanıcılara sunması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Ekran Tonu özelliği ilk bakışta çok büyük bir yenilik gibi görünmeyebilir. Ancak bilgisayar başında uzun saatler geçiren kullanıcılar için kullanıcı deneyimini ciddi şekilde iyileştirebilir. Ben de günümün büyük çoğunu bilgisayar başında geçirdiğim için bu özelliğin faydalı olacağını düşünüyorum. Özellikle gün içinde ofis programlarında beyaz arka planlı belgeler üzerinde çalışanlar veya parlak ekranlardan rahatsız olan kullanıcılar Ekran Tonu özelliğini oldukça kullanışlı bulabilir.