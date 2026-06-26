Popüler Strateji Oyunu İndirime Girdi: Fiyatı 1.980 TL Düştü!

Steam'den strateji oyunlarını sevenlere müjde geldi. Platform bu kapsamda kısa bir süre önce popüler bir oyunun fiyatında kayda değer bir indirime gitti. Peki indirime giren bu oyunun ismi ne ve bu kampanya ne zamana kadar sürecek?

Total War: WARHAMMER III Steam'de Ne Kadar İndirime Girdi?

Steam'de Total War: WARHAMMER III yüzde 85 oranında indirime girdi. Oyunun fiyat etiketi bu kapsamda 49,99 dolardan (2.330 TL) 7.49 dolara (349 TL) kadar geriledi. Yani bu kampanyla birlikte yapımın fiyatı 1.980 TL düştü diyebiliriz. Aynı zamanda oyunu satın alabilmek için 9 Temmuz'a kadar süreniz var.

FIRSAT Total War: WARHAMMER III %85 İNDİRİM $7,40 $49,99 0 gün : 0 saat Kampanyaya Git →

Total War: WARHAMMER III Epic Games'te Kaç TL?

Maalesef şu anda Epic Games Store'da Total War: WARHAMMER III için bir indirim yok. Yapımı şu anda platformda indirimsiz bir şekilde 1.499 TL'den satın alabiliyorsunuz. Platform verilerini incelediğimizdeyse oyunun en son 21 Mayıs'ta indirime girdiğini görebiliyoruz. Yani yapım ilerleyen dönemlerde burada tekrardan indirime girebilir.

Total War: WARHAMMER III Xbox'ta ve PlayStation'da Kaç TL?

Bu kapsamda çok önemli bir detayın olduğunu söyleyebiliriz. Zira Total War: WARHAMMER III konsollar için piyasaya sürülmedi. Bu nedenle Xbox ve PlayStation konsollarında bu yapımı oynayamıyorsunuz. Ancak yine de Xbox PC uygulaması üzerinden 1.499 TL'ye satın alıp bilgisayarınızda oynayabilirsiniz.

Total War: WARHAMMER III Nasıl Bir Oyun?

Total War: WARHAMMER III için sıra tabanlı strateji ve gerçek zamanlı taktik türlerinin birleştiği bir oyun diyebiliriz. Yapımda dünya haritası üzerinde imparatorluğunuzu genişletip diplomasiyi yönetirken savaş alanlarında ordularınıza gerçek zamanlı olarak yönetiyorsunuz. Kısacası bu türe ilginiz varsa söz konusu yapım sizin için oldukça uygun olabilir.

Total War: WARHAMMER III Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit

İşlemci: Intel i3 / Ryzen 3 serisi

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 900 / AMD RX 400 serisi | Intel Iris Xe Graphics

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 120 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: Bu oyun zamanla güncellenebilir ve oyun için ücretli veya ücretsiz ek içerikler yayınlanabilir. Lütfen bu durumun oyunu çalıştırmak için gereken minimum gereksinimleri burada belirtilen özelliklerin üzerine çıkarabileceğini unutmayın. Microsoft artık Windows 10 veya daha eski sürümleri desteklememektedir.

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel i5 / Ryzen 5 serisi

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1660 Ti / AMD RX 5600-XT / Intel Arc A750

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 120 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: Dahili (entegre) ekran kartı kullanılıyorsa 8 GB Bellek gereklidir. Microsoft artık Windows 10 veya daha eski sürümleri desteklememektedir.

Editörün Yorumu

Total War: WARHAMMER III'ü daha önce deneyimleme şansım olmadı. Şahsen ben strateji ve aynı zamanda sıra tabanlı oyunları çok fazla sevmiyorum. Bu nedenle çevremden olumlu yorumlar duysam da deneme gereği hissetmedim. Tabii bu benim görüşüm diyebilirim