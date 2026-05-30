A101 Benzinli Motosiklet ve Elektrikli Moped Satacak: Fiyatları Ne Kadar?

Geçtiğimiz hafta iPhone 13, iPhone 15, Samsung Galaxy S26 ve Redmi Note 14 Pro gibi birçok ürünü satışa çıkaran A101, önümüzdeki hafta satışa sunacağı ürünleri de duyurmaya başladı. Zincir marketin önümüzdeki hafta satacağı ürünlerin arasında benzinli motosiklet ve elektrikli moped bulunuyor. İşte merak edilen detaylar!

APEC APT4 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped Fiyatı ve Özellikleri

Azami Hız: 25 km/saat

Motor Gücü: 1000 W

Menzil: 41 km

Batarya Kapasitesi: 60 V 20 Ah

Şarj Süresi: 7-8 saat

Azami Taşıma Kapasitesi: 215 kg

Dijital hız göstergesi

Boyutlar: Uzunluk ~2430 mm / Genişlik ~910 mm / Yükseklik ~1075 mm

Renk Seçenekleri: Metalik Kırmızı ve Metalik Gri

A101, 4 Haziran'da APEC APT4 isimli üç tekerlekli elektrikli mopedi 49.990 TL'den satışa sunacak. Bu model 41 km menzil sunuyor. Yani daha çok şehir içinde kullanıma uygun diyebiliriz. Öte yandan bataryasının 7-8 saat arasında şarj olabildiğini belirtelim. Son olarak motorunun 1000W güç üretebildiğini ve azami taşıma kapasitesinin 215 kilogram olduğunu söyleyebiliriz.

APEC 125 CC Benzinli Motosiklet Fiyatı ve Özellikleri

Azami hız: 80 km/saat

Azami net güç: 5,4 kW

Yakıt tankı kapasitesi: 5,3 L

Yakıt tüketimi: 2,8 L / 100 km

Motor: Euro 5+ motor ile çevre dostu emisyon

Ön fren: Hidrolik ~180 mm disk fren

Boyutlar: Uzunluk: ~1790 mm Genişlik: ~655 mm Yükseklik: ~1050 mm

Garanti: 2 yıl

Zincir market buna ek olarak 4 Haziran'da 125 CC silindir hacmine sahip benzinli motosikleti 39.990 TL fiyat etiketiyle kullanıcılara sunacak. Motosikletin motoru 5,4 kW güç üretebiliyor ve 100 kilometrede 2,8 litre yakıt tüketiyor. Ek olarak yakıt tankı kapasitesinin ise 5,3 litre olduğunu görebiliyoruz.

VOLTA VSX Elektrikli Motorlu Bisiklet Fiyatı ve Özellikleri

Renk seçenekleri: Kırmızı ve Gümüş Gri

Azami hız: 25 km/saat

Motor gücü: 220 W

Batarya kapasitesi: 48 V 22 Ah

Batarya tipi: VRLA JEL batarya

Şarj süresi: 6-8 saat

Tip onayı: L1e-A Avrupa Birliği Tip Onay Belgeli

Performans seviyesi: Euro 5

Boyutlar: Uzunluk: ~1820 mm Genişlik: ~640 mm Yükseklik: ~1100 mm

Garanti: 2 yıl

Menzil: 52 km

Eğer daha uygun fiyatlı bir şeyler istiyorsanız, VOLTA VSX elektrikli motorlu bisiklete bir göz atabilirsiniz. Bu ürünün fiyatı 29.990 TL olarak açıklandı. Özelliklerine baktığımızdaysa 220W motor gücüne sahip olduğunu ve saatte maksimum 25 kilometre hız yapabildiğini görüyoruz. Bunun dışında bataryası da 6-8 saat arasında tam şarj olabiliyor. Menzili ise 52 kilometre diyebiliriz.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.