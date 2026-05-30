OnePlus'tan Yeni Telefon Geliyor! 1.5K OLED Ekran ve Dahası

OnePlus, Turbo 6X Pro isimli bir telefon üzerinde çalışıyor. Sızıntı ile birlikte Turbo 6X Pro'nun ekran özellikleri ortaya çıktı. Cİhaz, yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi sunacak. Telefon ayrıca yüksek çözünürlüğe sahip OLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

OnePlus Turbo 6X Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç civarı

6,7 inç civarı Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Sekiz çekirdeğe sahip güçlü bir işlemci

OnePlus Turbo 6X Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OnePlus'In yeni telefonu, 6,7 inç civarı ekran parlaklığa sahip olabilir. Cihaz, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunabilir. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. 144Hz, akıcı ekran deneyimi için fazlasıyla yeterlidir.

Karşılaştırma yapmak gerekirse OnePlus Turbo 6'da 6,78 inç ekran boyutu, 1272 x 2772 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 165Hz yenileme hızı ve 1800 nit parlaklık tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 1800 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.

OnePlus Turbo 6X Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Turbo 6X Pro'da sekiz çekirdeğe sahip güçlü bir işlemci bulunabilir. İşlemcinin adı henüz belli değil. Bu arada OnePlus Turbo 6'da Snapdragon 8s Gen 4 tercih edilmişti. Fikir vermesi açısından bu işlemci, PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile'ı ortalama 119 FPS'te, Asphalt Legends'ı ortalama 57 FPS'te, CarX Street'i ise ortalama 58 FPS'te çalıştırıyor.

Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8s Gen 4'ün oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda Turbo 6X Pro'da da söz konusu mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecektir. Bu arada 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor.

OnePlus Turbo 6X Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus Turbo 6X Pro'nun 2026 yılının temmuz veya ağustos ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. Güçlü işlemci ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan OnePlus Turbo 6, 2026 yılının ocak ayında tanıtılmıştı.

OnePlus Turbo 6X Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de OnePlus 15R ve OnePlus 15 dahil olmak üzere OnePlus'ın pek çok telefonu satılıyor ancak Turbo 6 serisi satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda OnePlus Turbo 6X Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimali düşük. Turbo 6X Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı.

OnePlus Turbo 6X Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus Turbo 6 için 2 bin 299 yuan (15 bin 614 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 2 bin 100 yuan (14 bin 263 TL) civarı fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 28 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

OnePlus Turbo 6X Pro'nun ekran özellikleri dikkatimi çekti. OLED kullanan biri olarak bu ekranda hem film izlemenin hem de oyun oynamanın çok keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise bu ekranın hem canlı renklere sahip olması hem de siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi. Yüksek yenileme hızı ise önemli bir avantaj çünkü akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor.