Bu Akıllı Yüzük, Dikey Video İzleyenler İçin Büyük Kolaylık Sunuyor

Qringstore, yeni bir akıllı yüzük tanıttı. Titan 2 olarak adlandırılan bu modelin bir ekranı bulunmuyor. Bu nedenle sağlık verilerini incelemek için akıllı telefon gereksinimi bulunan cihaz, sosyal medya platformlarında dikey formatta kısa videolar seyredenlerin minimum seviyede efor sarf ederek kaydırma işlemi yapmasına olanak tanıyor.

Qringstore Titan 2'nin Özellikleri Neler?

Şarj Süresi: 60 dakikada tam şarj

60 dakikada tam şarj Pil Ömrü: Tam şarjla 7 güne kadar kullanım süresi

Tam şarjla 7 güne kadar kullanım süresi Parmak Hareketleriyle Kontrol Etme: Destekliyor

Destekliyor Spor Modları: Yürüme, koşma, bisiklet sürme ve benzeri egzersizleri takip edebiliyor.

Yürüme, koşma, bisiklet sürme ve benzeri egzersizleri takip edebiliyor. Sağlık: Kalp atış hızı, uyku evreleri ve kandaki oksijen seviyesi ölçümü, kalp atış hızı değişkenliği ve stres takibi

Kalp atış hızı, uyku evreleri ve kandaki oksijen seviyesi ölçümü, kalp atış hızı değişkenliği ve stres takibi Ağırlık: 2,6 gram

Qringstore Titan 2'nin Pil Ömrü Ne Kadar?

Cihaz, tam şarjla 7 güne kadar pil ömrü sağlıyor. Manyetik şarj özelliğine sahip olan akıllı yüzüğün tam şarj olması ise 60 dakika sürüyor. Pil ömrünün özellikle akıllı yüzüğü sürekli olarak takmak isteyenler açısından önemli bir avantaj olduğu söylenebilir. Her gün ya da günaşırı şarj etmeye gerek bırakmadan uzun bir kullanım süresi sağlayacaktır.

Qringstore Titan 2'nin Sağlık ve Spor Özellikleri Neler?

4,7 gram ağırlığındaki Titan modeli ile 2,7 gram ağırlığındaki Titan Pro'nun yanında oldukça hafif kalan Titan 2, Bir önceki model olan Titan'ın aksine stres seviyesi takibi ve kalp atış hızı değişkenliğini izleme özellikleri ile geliyor. Stres seviyesi takibi özelliği sayesinde gün içinde ne kadar gergin olduğunuzu öğrenebiliyor, kalp atış hızı değişkenliği sayesinde ise vücuttan gelen sinyaller de daha iyi anlaşılabiliyor.

Kalp atış hızını düzenli olarak ölçebilen akıllı yüzük, uyku evrelerini izleyerek uyku kalitesi hakkında kapsamlı bilgi sağlıyor. Kandaki oksijen seviyesi ölçümü de yapabilen cihaz, yürüme, koşma ve bisiklet sürme dahil olmak üzere birçok spor modunu destekliyor. Elde edilen veriler sayesinde performans takibini de oldukça kolaylaştırıyor.

Qringstore Titan 2'nin Öne Çıkan Diğer Özellikleri Neler?

IP68 sertifikasına sahip olan Titan 2, toz ve suya karşı belirli bir seviyeye kadar dayanıklı. Günlük hayatta el yıkarken, el terlediğinde, yağmur atıştırırken yürüme ve benzeri durumda endişelenmeye gerek bırakmıyor. Cihaz ayrıca birinci nesil Titan modellerinde olmayan parmak hareketiyle Instagram ve TikTok gibi sosyal medya platformlarında kısa videolar arasında geçiş yapma, fotoğraf çekme ve e-kitaplarda diğer sayfalara geçme gibi işlemler gerçekleştirmeye de yardımcı oluyor.

Qringstore Titan 2 Türkiye'de Satılacak mı?

Qringstore şu an Türkiye'de aktif olarak faaliyet yürüten markalar arasında yer almıyor. Resmî distribütörü de bulunmuyor. Dolayısıyla bu akıllı yüzüğün doğrudan Türkiye'ye getirilmesi şu an pek olası değil fakat maliyet konusunda çok zorlamadığı için ithalatçı garantili olarak getirilme ihtimali bulunuyor.

Qringstore Titan 2'nin Fiyatı Ne Kadar?

Qringstore Titan 2 için 129 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 5 bin 915 TL'ye denk geliyor. Daha önce de belirttiğimiz üzere Qringstore'un Türkiye'de resmî distribütörü bulunmuyor. O yüzden şimdilik Türkiye'ye sadece ithalatçı garantili olarak gelebilir ki bu da senaryoda fiyatı vergiler ve ek maliyetlerle birlikte 12 bin TL civarına olacaktır.

Editörün Yorumu

Qringstore Titan 2'ni özelliklerine baktığında bu yeni akıllı yüzüğün sağlık takibi için ekran kullanmak istemeyen, mümkün olduğunca pratik bir cihaz arayışında olanlara hitap eden bir model. Yüzük kullanmaya alışkın olanlar, hafif olmasının da avantajı ile cihazın varlığını pek hissetmeyecektir.