8500 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! Prizin Yerini Unutturacak

Huawei, yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte telefonun batarya kapasitesi ortaya çıktı. Cihaz yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacaak. Telefonun adı henüz belli değil ancak Enjoy 90 serisine ait olacağı iddia edildi. Cihaz ayrıca OLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

Huawei'in Yeni Telefonunun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,8 inç civarı

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Batarya Kapasitesi: 8.500 mAh

Yeni Huawei Telefonun Bataryası Kaç mAh Olacak?

Telefon 8.500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Cihaz bu yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Böylece telefonu gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Huawei Enjoy 90 Pro Max'te 8.500 mAh batarya kapasitesi ve 40W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon 40W veya üzeri bir şarj hızını destekleyebilir.

Yeni Huawei Telefonun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Huawei'in yeni telefonu, 6,8 inç civarı ekran boyutuna sahip olabilir. Cihaz, OLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunabilir. Bu arada canlı renklere sahip OLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Bu sayede karanlık sahnelerde grileşme sorunu yaşanmıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde edilecek. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Huawei Enjoy 90 Pro Max'te 6,84 inç ekran boyutu, 1272 x 2756 piksel çözünürlük, OLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 4000 nit parlaklık tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 4000 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.

Huawei'in Yeni Telefonu Ne Zaman Tanıtılacak?

Yeni Huawei telefonun 2026 yılının haziran veya temmuz ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Huawei Enjoy 90 Pro Max, 2026 yılının mart ayında tanıtılmıştı.

Huawei'in Yeni Telefonu Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Pura 80 Pro, Pura 80 Ultra ve Nova 14 Pro dahil olmak üzere HUAWEI'in pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Yeni telefonun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yeni Huawei Telefonun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Telefonun 1000 yuan (6.792 TL) ile 2000 yuan (13.584 TL) arasında bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 20 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili herhang ibir açıklama yapılmadığını, dolayısıyla telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bu sayede powerbank taşımaya gerek kalmayacak. Bunun yanı sıra yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneiymi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim.