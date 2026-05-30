Acer'dan 120Hz OLED Ekranlı Tablet! 10.000 mAh Bataryaya Sahip

Acer'ın yeni tableti Iconia Duo S14 duyuruldu. Bununla birlikte tabletin özellikleri belli oldu. Fiyat etiketi ise henüz açıklanmadı. 6,2 mm kalınlığında olan cihazda MediaTek tarafından geliştirilen güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunuyor. 8 GB RAM'e sahip cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak.

Acer Iconia Duo S14'ün Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 14,2 inç

14,2 inç Ekran Çözünürlüğü: 1840 x 2880 piksel

1840 x 2880 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Parlaklık: 400 nit

400 nit İşlemci: Dimensity 8300

Dimensity 8300 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB'a kadar

256 GB'a kadar Arka Kamera: 13 MP ana kamera ve 5 megapiksel ikinci kamera

13 MP ana kamera ve 5 megapiksel ikinci kamera Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 10.000mAh

10.000mAh Kalınlık: 6,2 mm

6,2 mm Ses: Dört hoparlör

Acer Iconia Duo S14'ün İşlemcisi Nasıl?

Tablet gücünü Dimensity 8300 işlemcisinden alıyor. MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci Genshin Impact'i 30 ile 40 FPS arasında, Call of Duty Mobile ve PUBG Mobile'ı ortalama 85 FPS'te, CarX Street'i ise ortalama 35 FPS'te çalıştırabiliyor. Yani çoğu mobil oyun sorunsuz şekilde oynanabiliyor.

İşlemcide 3.35 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 2.2 GHz hızında çalışan dört çekirdek mevcut. Bu işlemci daha önce Blackview Xplore 2 ve iPlay Mini 4 Ultra'da da tercih edilmişti. Bu arada 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daah yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Acer Iconia Duo S14'ün Ekran Özellikleri Neler?

14,2 inç ekran büyüklüğüne sahip tablet, OLED ekran üzerinde 1840 x 2880 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 400 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Bu arada siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteren OLED, çok canlı renklere sahip.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Acer Iconia iM11 5G'de 11,45 inç ekran büyüklüğüne sahip. Cihaz, IPS LCD ekran üzerinde 1440 x 2220 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hıız ve 450 nit parlaklık tercih edilmişti. Bu arada Hertz, Hz şeklinde kısaltılıyor ve ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterli bir değerlidir.

Acer Iconia Duo S14'ün Kamera Özellikleri Neler?

Tabletin arka yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Iconia iM11 5G'de 16 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor. Bu arada makro kamera, çok yakından bile net görüntü vererek başarılı fotoğraflar çekilebilmesini sağlıyor.

Acer Iconia Duo S14'ün Bataryası Kaç mAh?

Iconia Duo S14, 10.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu yüksek kapasite sayesinde cihaz uzun pil ömrü sunacak. Cihaızn şarj hızı ise henüz belli değil. Karşılaştırma yapmak gerekirse Acer Iconia iM11 5G'de 7.400 mAh batarya kapasitesi ve 18W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Acer Iconia Duo S14 Türkiye'de Satılacak mı?

Acer Iconia Duo S14'ün Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Acer Iconia Tab P10 ve Acer Iconia A10 dahil olmak üzere Acer'ın pek çok tableti satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Iconia Duo S14'ün Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut.

Acer Iconia Duo S14'ün Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Tabletin fiyatı henüz açıklanmadı. Acer Iconia iM11 5G için 249 dolar (11.417 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Iconia Duo S14'ün iM11 5G'den daha iyi özelliklere sahip olduğu göz önünde bulundurulduğunda yeni tablet, 290 dolar (13.297 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Tablet Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 16 bin 760 TL civarında olabilir.

Editörün Yorumu

OLED kullanan biri olarak bu ekranda hem film izlemenin hem de oyun oynamanın oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise bu ekranın çok canlı renklere sahip olması. Cihazın ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bu, özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak. Tablet yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi sunacak.