A101 Benzinli Motosiklet ve Elektrikli Moped Satacak!
A101, önümüzdeki hafta REVOLT RSX4 isimli benzinli scooterın yanı sıra APEC 125 CC benzinli motosiklet ve APEC APT4 üç tekerlekli elektrikli moped satacak.
⚡ Önemli Bilgiler
- A101'de REVOLT RSX4 125 CC isimli scooter modeli 59.990 TL fiyatla satışa sunulacak.
- APEC 125 CC isimli benzinli motosiklet ise 39.990 TL'lik bir fiyata sahip.
- APEC APT4 isimli üç tekerlekli moped modeli ise 49.990 TL'den satışa çıkacak.
Geçtiğimiz hafta iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro ve iPhone 16 Pro Max gibi telefonları satışa sunan A101 önümüzdeki hafta kullanıcılara sunacağı yeni ürünleri de şimdiden duyurdu. Zincir marketin bu kez benzinli motosiklet ve elektrikli moped gibi farklı ürünleri satışa çıkaracağını görebiliyoruz.
A101'de REVOLT RSX4 125 CC Maxi Scooter Fiyatı Ne Kadar?
A101, 7 Mayıs’ta REVOLT RSX4 isimli scooter modelini 59.990 TL fiyat etiketiyle satışa çıkaracak. 125 cc silindir hacmiyle gelen model 5,3 kW motor gücüne ve 8,0 Nm torka sahip. Öte yandan 100 kilometrede 2,9 litre yakıt tüketimi bulunuyor ve yakıt tankı kapasitesi 9,5 litre.
REVOLT RSX4 125 CC Maxi Scooter Özellikleri Neler?
- Azami Hız: 85 km/saat
- Azami Net Güç: 5,3 kW
- Azami Net Tork: 8,0 Nm
- Soğutma: Hava Soğutma
- Kütle: 128 kg
- Azami Taşıma Kapasitesi: 150 kg
- Yakıt Tüketimi: 2,9 L / 100 km
- Yakıt Tankı Kapasitesi: 9,5 L
- Frenler: Ön Hidrolik ~230 mm Disk / Arka Hidrolik ~220 mm Disk
- Aydınlatma: LED Ön Far ve Stop Lambası
- Emisyon: Euro 5+ Seviyesi Çevre Performansı
- Boyutlar: Uzunluk ~2038 mm / Genişlik ~730 mm / Yükseklik ~1115 mm
A101'de APEC 125 CC Benzinli Motosiklet Fiyatı Ne Kadar?
Sadece bunlarla sınırlı değil. Zincir market önümüzdeki hafta APEC 125 CC isimli benzinli motosikleti 39.990 TL'den satışa sunacak. 125 cc silindir hacmiyle gelen motosiklet modeli 5,4 kW motor gücüyle geliyor. Bununla birlikte 100 kilometrede 2,8 litre yakıt tüketimine sahip ve yakıt tankı kapasitesiyse 5,3 litre diyebiliriz.
APEC 125 CC Benzinli Motosiklet Özellikleri Neler?
- Azami Hız: 80 km/saat
- Azami Net Güç: 5,4 kW
- Yakıt Tankı Kapasitesi: 5,3 L
- Yakıt Tüketimi: 2,8 L / 100 km
- Emisyon: Euro 5+ Motor ile Çevre Dostu
- Fren: Ön Hidrolik ~180 mm Disk Fren
- Boyutlar: Uzunluk ~1790 mm / Genişlik ~655 mm / Yükseklik ~1050 mm
A101'de APEC APT4 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped Fiyatı Ne Kadar?
A101’de APEC APT4 üç tekerlekli elektrikli moped 49.990 TL fiyat etiketiyle satışa çıkacak. 41 km menzil sunan model saatte maksimum 25 km hıza ulaşabiliyor. Ayrıca 1000 W güç üretebiliyor. Ayrıca, 7-8 saat arasında şarj olabiliyor.
APEC APT4 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped Özellikleri Neler?
- Azami Hız: 25 km/saat
- Motor Gücü: 1000 W
- Menzil: 41 km
- Batarya Kapasitesi: 60 V 20 Ah
- Şarj Süresi: 7-8 saat
- Azami Taşıma Kapasitesi: 215 kg
- Dijital hız göstergesi
- Boyutlar: Uzunluk ~2430 mm / Genişlik ~910 mm / Yükseklik ~1075 mm
- Renk Seçenekleri: Metalik Kırmızı ve Metalik Gri
Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.