A101 Benzinli Motosiklet ve Elektrikli Moped Satacak!

Geçtiğimiz hafta iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro ve iPhone 16 Pro Max gibi telefonları satışa sunan A101 önümüzdeki hafta kullanıcılara sunacağı yeni ürünleri de şimdiden duyurdu. Zincir marketin bu kez benzinli motosiklet ve elektrikli moped gibi farklı ürünleri satışa çıkaracağını görebiliyoruz.

A101'de REVOLT RSX4 125 CC Maxi Scooter Fiyatı Ne Kadar?

A101, 7 Mayıs’ta REVOLT RSX4 isimli scooter modelini 59.990 TL fiyat etiketiyle satışa çıkaracak. 125 cc silindir hacmiyle gelen model 5,3 kW motor gücüne ve 8,0 Nm torka sahip. Öte yandan 100 kilometrede 2,9 litre yakıt tüketimi bulunuyor ve yakıt tankı kapasitesi 9,5 litre.

REVOLT RSX4 125 CC Maxi Scooter Özellikleri Neler?

Azami Hız: 85 km/saat

Azami Net Güç: 5,3 kW

Azami Net Tork: 8,0 Nm

Soğutma: Hava Soğutma

Kütle: 128 kg

Azami Taşıma Kapasitesi: 150 kg

Yakıt Tüketimi: 2,9 L / 100 km

Yakıt Tankı Kapasitesi: 9,5 L

Frenler: Ön Hidrolik ~230 mm Disk / Arka Hidrolik ~220 mm Disk

Aydınlatma: LED Ön Far ve Stop Lambası

Emisyon: Euro 5+ Seviyesi Çevre Performansı

Boyutlar: Uzunluk ~2038 mm / Genişlik ~730 mm / Yükseklik ~1115 mm

A101'de APEC 125 CC Benzinli Motosiklet Fiyatı Ne Kadar?

Sadece bunlarla sınırlı değil. Zincir market önümüzdeki hafta APEC 125 CC isimli benzinli motosikleti 39.990 TL'den satışa sunacak. 125 cc silindir hacmiyle gelen motosiklet modeli 5,4 kW motor gücüyle geliyor. Bununla birlikte 100 kilometrede 2,8 litre yakıt tüketimine sahip ve yakıt tankı kapasitesiyse 5,3 litre diyebiliriz.

APEC 125 CC Benzinli Motosiklet Özellikleri Neler?

Azami Hız: 80 km/saat

Azami Net Güç: 5,4 kW

Yakıt Tankı Kapasitesi: 5,3 L

Yakıt Tüketimi: 2,8 L / 100 km

Emisyon: Euro 5+ Motor ile Çevre Dostu

Fren: Ön Hidrolik ~180 mm Disk Fren

Boyutlar: Uzunluk ~1790 mm / Genişlik ~655 mm / Yükseklik ~1050 mm

A101'de APEC APT4 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped Fiyatı Ne Kadar?

A101’de APEC APT4 üç tekerlekli elektrikli moped 49.990 TL fiyat etiketiyle satışa çıkacak. 41 km menzil sunan model saatte maksimum 25 km hıza ulaşabiliyor. Ayrıca 1000 W güç üretebiliyor. Ayrıca, 7-8 saat arasında şarj olabiliyor.

APEC APT4 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped Özellikleri Neler?

Azami Hız: 25 km/saat

Motor Gücü: 1000 W

Menzil: 41 km

Batarya Kapasitesi: 60 V 20 Ah

Şarj Süresi: 7-8 saat

Azami Taşıma Kapasitesi: 215 kg

Dijital hız göstergesi

Boyutlar: Uzunluk ~2430 mm / Genişlik ~910 mm / Yükseklik ~1075 mm

Renk Seçenekleri: Metalik Kırmızı ve Metalik Gri

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.