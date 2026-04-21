Çift 200 MP Kameralı Telefon Tanıtıldı! Çok Güçlü İşlemcisi Var

OPPO Find X9 Ultra tanıtıldı. Bu tanıtımla birlikte şimdiye kadar hemen hemen bütün özellikleri sızdırılan cihazın donanımı da netlik kazandı. Yeni akıllı telefon, çok güçlü bir işlemci, yüksek RAM kapasitesi, dev batarya ve çok daha fazlası ile birlikte kullanıcıların karşısına çıkıyor.

OPPO Find X9 Ultra'nın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.82 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3168 piksel

Yenileme Hızı: 144Hz

Dokunmatik Örnekleme Hızı: 300Hz

Ekran Koruması: Corning Gorilla Glass Victus 2

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

RAM: 12 GB / 16 GB LPDDR5X

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.1

Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 200 MP periskop telefoto kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP periskop telefoto kamera

Ön Kamera: 50 MP

Video Kaydı: 8K 30 fps / 4K 120 fps / Dolby Vision desteği

Batarya: 7050 mAh

Hızlı Şarj: 100W kablolu / 50W kablosuz

Biyometrik Veri: Ekran altı ultrasonik parmak izi okuyucu, yüz tanıma

Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, USB Type-C 3.2, NFC

SIM: Çift Nano-SIM + eSIM desteği

Yazılım: ColorOS 16.0

OPPO Find X9 Ultra'nın İşlemcisi Nedir?

OPPO Find X9 Ultra, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden güç alıyor. Daha önce Samsung Galaxy S26 Ultra ve OnePlus 15 gibi modellerde gördüğümüz bu işlemci, PUBG Mobile'da 120 FPS elde etmenize olanak tanıyor. Genshin Impact gibi yoğun efektlerin bulunduğu ve cihazı oldukça zorlayan oyunlarda da 60 FPS'i görebiliyorsunuz. Bu arada Find X8 Ultra'da Snapdragon 8 Elite tercih edilimşti. Bu işlemcinin de pek çok oyunu sorunsuz şekilde oynamanıza imkân tanıdığını belirtelim.

OPPO Find X9 Ultra'nın Ekran Özellikleri Neler?

Yeni akıllı telefon, 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip. AMOLED ekran üzerinde 1440 x 3168 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 300Hz dokunmatik örnekleme hızı sunuyor. AMOLED ekran sayesinde çok canlı görüntüler elde ederken yüksek yenileme hızı ise bize akıcı bir ekran deneyimi sağlıyor. Bunu kaydırma ve menüler arası geçiş yapma gibi çeşitli eylemlerde hissetmek mümkün.

Yüksek yenileme hızı da özellikle oyunlarda ciddi avantaj sağlıyor. PUBG Mobile ya da Call of Duty Mobile tarzı oyunlarda tepki süresini yani ekrana dokunduğunuzun algılanma süresini kısaltarak size ciddi bir avantaj elde etme olanağı sunuyor. Find X8 Ultra'da ise 1440 x 3168 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan 6,82 inçlik bir AMOLED ekranın tercih edildiğini belirtelim.

OPPO Find X9 Ultra'da Kaç GB RAM Var?

Cihaz, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki LPDDR5X RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç UFS 4.1 seçeneği mevcut. Eğer aynı anda birden fazla uygulama kullanmanızı gerektiren bir işle uğraşıyorsanız maksimum akıcılık elde etmek için mümkün olduğunca yüksek RAM tercih etmenizde fayda var. 12 GB RAM hayal kırıklığı yaratmaz ama 16 GB RAM tercih etmek, verimlilik açısından daha avantajlıdır.

Bu arada eğer bulut depolama hizmeti kullanmıyorsanız yani her şeyi cihazınızda tutuyorsanız ve bunların boyutuna çok dikkat etmiyorsanız mümkün olduğunca yüksek depolama alanı tercih etmenizde fayda var. 512 GB'lık depolama alanı, sıradan bir kullanıcı için uzun vadede yeterli olacaktır ama bundan daha fazlasına ihtiyacınızın olduğunu düşünüyorsanız 1 TB'lık seçeneğe yönelmek isteyebilirsiniz.

OPPO Find X9 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar?

12 GB RAM + 256 GB depolama: 7499 yuan (49 bin 446 TL)

7999 yuan (52 bin 743 TL) 16 GB RAM + 512 GB depolama: 8499 yuan (56 bin 40 TL)

16 GB RAM + 1 TB depolama: 9299 yuan (61 bin 315 TL)

8499 yuan (56 bin 40 TL) 16 GB RAM + 1 TB depolama: 9299 yuan (61 bin 315 TL)

OPPO Find X9 Ultra eğer Türkiye'de satışa sunulursa başlangıç fiyatı vergiler ve diğer maliyetlerle birlikte 90 bin TL'yi bulabilir. Elbette ki konu ile ilgili henüz açıklama olmadığı için nihai fiyatın değişiklik gösterebileceğini ayrıca belirtelim. Bu arada OPPO Find X8 Ultra için 6 bin 499 yuandan (42 bin 858 TL) başlayan fiyata piyasaya sürülmüştü.

OPPO Find X9 Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO Find X8 Ultra Türkiye'de satışa sunulmamıştı. Bu nedenle yeni akıllı telefonun da Türkiye'deki kullanıcılarla buluşması beklenmiyor. Elbette ki konu ile ilgili resmî açıklamada bulunulmadığını, planlarda değişiklik olması durumunda ileride Türkiye'ye de gelebileceğini ayrıca not düşmekte fayda var.

Editörün Yorumu

OPPO Find X9 Ultra'nın oldukça iddialı özelliklere sahip bir akıllı telefon olduğunu düşünüyorum. Güçlü işlemcisi sayesinde özellikle oyun oynayanları epey mutlu edecektir. En zorlu oyunlarda bile performans sorunu yaşatmayacağı için geniş bir kullanıcı kitlesinin beğenisini kazanacaktır. Tabii, bunun da satışlara olumlu etkisi olacaktır.