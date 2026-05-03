Strateji Severler Buraya! Popüler Oyun Yüzde 70 İndirime Girdi

Popüler strateji oyunlarıyla tanınan Paradox Interactive, Steam’de başlattığı yeni etkinlik ile birlikte Hearts of Iron 4 (HOI 4) oyununu oldukça düşük bir fiyatla oyuncularla buluşturdu. Öyle ki yapım, dikkat çeken oranda indirime girdi. Peki Hearts of Iron 4’ün yeni fiyatı ne kadar oldu?

İndirimli Hearts of Iron 4 Fiyatı Ne Kadar?

2. Dünya Savaşı dönemini konu alan Hearts of Iron 4, normalde 34,99 dolara (1.579 TL) satılıyordu ancak yüzde 70 indirimle birlikte fiyatı 10,49 dolara (474 TL) kadar düştü. 11 Mayıs’a kadar sürecek kampanya kapsamında oyunu indirimli fiyatla satın alabilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Bu arada ana oyunla birlikte daha fazla içerik sunan diğer seçenekler de indirime girdi. General Edition yüzde 70 indirimle 41,99 dolar (1.895 TL) yerine 12,59 dolara (569 TL), Big Nations paketi yüzde 43 indirimle 74,34 dolardan (3 bin 355 TL) 42,21 dolara (1.905 TL), en fazla içeriği sunan Ultimate Bundle ise yüzde 45 indirimle 121,33 dolardan (5.477 TL) 66,88 dolara (3.000 TL) düştü.

Hearts of Iron 4 Nasıl Bir Oyun?

Steam'de satılan Hearts of Iron 4, oyuncuları 2. Dünya Savaşı dönemine götüren büyük ve oldukça detaylı bir strateji oyunu. Oyunda bu dönemde bir ülkenin kontrolünü ele alarak hem savaş alanında hem diplomasi, ekonomi ve teknoloji tarafında kararlar alır, ülkenizi savaşa hazırlar ve bu mücadeleden galip çıkmaya çalışırsınız.

Oldukça sabır isteyen Hearts of Iron 4, klasik strateji oyunlarından farklı olarak yalnızca cephede asker yönetmekle sınırlı değil. Öyle ki üretim gücünü yönetmek, sanayi yatırımları yapmak, orduyu modernize etmek ve diğer ülkelerle ittifak kurmak gibi pek çok detay bulunuyor. Bu nedenle plansız hareket etmeniz pek mümkün değil. Bu çoğu zaman yenilgiyle sonuçlanır. Zira lojistik, yakıt ve asker morali gibi unsurlar oyunda büyük önem taşır.

Hearts of Iron 4'ü Kimler Sever?

En iyi strateji oyunları arasında yer alan Hearts of Iron 4, özellikle derin ve uzun soluklu oyunları sevenlere hitap ediyor. Eğer hızlıca bir şeyler yapmak yerine savaşta plan kurmayı, strateji geliştirmeyi ve detaylarla uğraşmayı seviyorsanız bu oyun tam size göre. Özellikle tarih meraklısıysanız mutlaka göz atmalısınız.

Hearts of Iron 4 Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 10 Home 64 Bit

Intel Core i5 750 | AMD FX 4300

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 470 (1,28 GB) | AMD HD 5850 (1 GB) | Intel Iris Xe G7 (Tiger Lake) | AMD Radeon RX Vega 11

RAM: 4 GB

Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

DirectX: Sürüm 9.0c

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10 Home 64 bit

Intel Core i5 2500K | AMD Ryzen 3 2200G

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 570 (1,28 GB) | AMD Radeon HD 7970 (3 GB) | Intel Iris Xe G7 (Tiger Lake)

RAM: 6 GB

Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

DirectX: Sürüm 9.0c

Editörün Yorumu

Hearts of Iron 4’ü bir dönem uzun bir süre oynadım ancak oynaması hiç de kolay değil çünkü oldukça zor bir oyun. Çok fazla detay barındırıyor ve ben bu detayları 50 saat oynadıktan sonra bile tam anlamıyla öğrenemedim. Genelde Almanya’yı yönetmeyi tercih ediyordum. Deneye yanıla bazı şeyleri öğrendim ancak henüz oyundan tam anlamıyla keyif alacak seviyeye ulaşamadım. Eğer bir arkadaş grubunuz varsa oyuna birlikte başlayarak oyunu birlikte öğrenebilir ve eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.