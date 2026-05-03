Xiaomi Sevilen Telefon Serisini Geri Getiriyor! Çok Güçlü Olacak

Xiaomi 2021 yılında piyasaya sürdüğü Mix 4’ün devamı modeli için geri sayıma geçti. Xiaomi Mix 5 olarak isimlendirilmesi beklenen akıllı telefonla ilgili ilk bilgiler ortaya çıktı. İşte merak edilen detaylar!

Xiaomi Mix 5 Ne Zaman Tanıtılacak?

Güvenilir kaynaklara göre yaklaşan Xiaomi Mix 5 2026 yılında kullanıcıların beğenisine sunulacak. Şu an için cihazla ilgili kesin bir tarih verilmese de şirketin veritabanında tespit edilen Q5 model numarası cihazın bu yıl içinde tanıtılacağını gösteriyor.

Xiaomi Mix 5 İşlemcisi Nasıl Olacak?

Hatırlanacağı üzere Xiaomi Mix 4 Snapdragon 888+ 5G işlemcisinden güç alıyordu. Yani amiral gemisi seviyesinde bir performans sunuyordu. Bu kapsamda yaklaşan Xiaomi Mix 5'in ise Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro'yla geleceği iddia ediliyor.

Bu yonga setinin 2nm üretim teknolojisiyle geliştirileceği söyleniyor. Bu da 3nm tabanlı işlemcilere göre daha iyi bir performans sunacağı ve aynı zamanda daha az güç tüketeceği anlamına geliyor diyebiliriz. Burada ufak bir karşılaştırma yaparsak Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi 3nm mimariyle kullanıcıların karşısına çıktı.

Maalesef işlemci henüz tanıtılmadığından oyun performansıyla ilgili kesin konuşmak doğru olmaz. Fakat burada Snapdragon 8 Elite Gen 5 üzerinden bazı tahminlerde bulunmak mümkün. Bilindiği üzere donanım Genshin Impact’te ortalama 60 FP ve Fortnite’ta ise 80–90 FPS aralığında bir performans elde edebiliyor. Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro daha güçlü özelliklere sahip olacağından kullanıcılara daha iyi bir oyun deneyimi sunması bekleniyor.

Xiaomi Mix 5 Fiyatı Ne Kadar Olacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi Mix 5'in fiyat etiketiyle ilgili şu ana dek bir bilgi paylaşılmadı. Fakat üründe kullanılacak işlemcinin amiral gemisi olması nedeniyle yüksek bir fiyatla karşımıza çıkması söz konusu.

Burada ufak bir örnek verirsek markanın en güçlü modellerinden Xiaomi 17 Ultra 6.999 yuanlık (46.285 TL) bir başlangıç fiyat etiketine sahipti. Xiaomi Mix 5'in de 6.999 yuan ila 8.000 yuan (52.900 TL) arasında bir fiyatla satışa çıkması muhtemel. Buna ülkemizdeki vergileri de dahil ettiğimizde 107.000 TL seviyelerine denk geliyor.

Bununla birlikte şirket ülkemizde Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 15T ve Xiaomi 15T Pro gibi üst seviye telefonlarını satıyor. Bu nedenle yaklaşan Mix 5'in de tanıtıldıktan kısa bir süre sonra Türkiye'ye gelmesi ihtimaller dahilinde.

Editörün Yorumu

Xiaomi’nin 2021 yılından bu yana güncellemediği seriye yeni bir model ekleme isteği beni sevindirdi diyebilirim. Eğer sızıntılar doğruysa akıllı telefon amiral gemisi düzeyinde bir performans sunacak. Tabii şu an için Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro’nun tam olarak neler yapabileceğini bilmiyoruz. Ancak hangi şartlar altında olursa olsun kullanıcıları tatmin edecek bir telefon deneyimi sunacağını düşünüyorum.