A101'de PlayStation 5, iPhone 17e ve iPhone 17 Pro Max Satılacak

A101 marketlerde akıllı telefonlardan oyun konsoluna kadar çeşitli teknolojik ürünler satılacak. Bunlar arasında PlayStation 5 Slim, iPhone 17 Pro Max, iPhone 17e, iPhone 14, iPhone 15 Plus, iPhone 16 Plus, Redmi 15C, Samsung Galaxy A07, Galaxy A16, Galaxy A37, Galaxy A57, Galaxy Z Flip 7 FE, Galaxy S25, Galaxy S26 ve Galaxy S26 Ultra yer alıyor.

A101'de PlayStation 5'in Fiyatı Ne Kadar?

A101'de 23 Nisan 2026 itibarıyla PlayStaton 5 Slim'in 1 TB SSD'ye sahip dijital sürümü 31 bin 499 TL fiyat etiketiyle satılacak. Ayrıca belirtilen tarihte 34 bin 999 TL fiyata sahip LG UltraGear 27 inç OLED oyun monitörü, 23 bin 999 TL fiyatlı Samsung Galaxy Tab S10 FE+, 31 bin 999 TL fiyata sahip Galaxy Tab S10+, 17 bin 999 TL fiyatlı Lenovo Idea Tab Pro, 13 bin 499 TL fiyata sahip Lenovo Idea Tab da satışa sunulacak.

A101'de iPhone 17e'nin Fiyatı Ne Kadar?

iPhone 17e'nin 256 GB depolama alanına sahip sürümü 52 bin 299 TL'ye satılacak. Telefonda 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Apple A19 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci sayesinde yüksek grafik kalitesine sahip mobil oyunlar bile sorunsuz bir şekilde oynanabiliyor. 6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip telefonda 8 GB RAM, 48 megapiksel arka kamera ve 12 megapiksel ön kamera mevcut.

A101'de iPhone 17 Pro Max'in Fiyatı Ne Kadar?

A101 marketlerde iPhone 17 Pro Max'in 2 TB depolama alanına sahip sürümü 161 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılacak. Gücünü Apple A19 Pro işlemcisinden alan akıllı telefonda 12 GB RAM ve 4.823 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Telefon, LTPO Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunuyor.

A101'de iPhone 14'ün Fiyatı Ne Kadar?

iPhone 14'ün 256 GB depolama alanına sahip sürümü 48 bin 499 TL, 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise 52 bin 499 TL'ye satılacak. 6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1170 x 2532 piksel çözünürlük sunuyor. Gücünü Apple A15 Bionic işlemcisinden alan telefonda 6 GB RAM yer alıyor.

A101'de Redmi 15C'nin Fiyatı Ne Kadar?

Redmi 15C'nin 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 8 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılacak. 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olan akıllı telefon, 720 x 1600 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Bu işlemci, Call of Duty: Mobile ve PUBG Mobile'ı ortalama 33 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 50 FPS'te çalıştırıyor.

A101'de iPhone 16 Plus ve iPhone 15 Plus'ın Fiyatı Ne Kadar?

iPhone 16 Plus'ın 512 GB depolama alanına sahip sürümü 85 bin 399 TL'ye satılıyor. Telefonda Apple A18 işlemcisi ve 8 GB RAM bulunuyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1290 x 2796 piksel çözünürlük sunuyor. Gücünü A16 Bionic işlemcisinden alan iPhone 15 Plus'ın 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise 74 bin 299 TL'ye satılacak.

A101'de Samsung Telefonların Fiyatı Ne Kadar?

Galaxy S26 Ultra'nın 256 GB depolama alanına sahip sürümü 99 bin 999 TL, 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise 105 bin 999 TL fiyata satılacak. Galaxy S26'nın 256 GB depolama alanına sahip sürümü 62 bin 299 TL, Galaxy S25'in 256 GB depolama alanına sahip sürümü ise 48 bin 999 TL fiyat ile satışa sunulacak.

Bu hafta A101 marketlerde satışa sunulacak telefonlar arasında 43 bin 499 TL fiyata sahip Samsung Galaxy Z Flip 7 FE, 33 bin 999 TL fiyata sahip Galaxy A57, 26 bin 999 TL fiyatlı Galaxy A37, 9 bin 299 TL fiyata sahip Galaxy A16, ve 7 bin 899 TL fiyatlı Galaxy A07 de yer alıyor.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

