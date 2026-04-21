Xiaomi 8.550 mAh Bataryalı Telefon Tanıttı! 16 GB RAM ve Dahası

Xiaomi, Redmi K90 Max'i tanıttı. Bununla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan telefonda MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemci bulunuyor. Cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

Redmi K90 Max'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,83 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 2772 piksel

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

Ekran Parlaklığı: 3.500 nit

İşlemci: Dimensity 9500

RAM: 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Ana Kamera: 50 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

Ön Kamera: 20 MP

Batarya: 8.550 mAh

Hızlı Şarj: 100W

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66, IP68 ve IP69 sertifikaları

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Redmi K90 Max'in İşlemcisi Nasıl?

Xiaomi'nin yeni telefonunda Dimensity 9500 işlemcsii bulunuyor. Bu işlemci, PUBG Mobile, Asphalt Legends ve Call of Duty Mobile'ı ortalama 120 FPS'te, CarX Street ve Genshin Impact'ı ise ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor. Yani telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabilecek.

MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci daha önce vivo X300, OPPO Find X9 Pro ve vivo X300 Pro dahil olmak üzere pek çok telefonda tercih edilmişti. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor sunuyor. Yüksek verimlilik, pil ömrüne olumlu yönde katkı sağlıyor.

Redmi K90 Max'in Ekran Özellikleri Neler?

Redmi K90 Max, 6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip. Cihaz, OLED ekran üzerinde 1280 x 2772 piksel çözünürlük, 3.500 nit maksimum parlaklık ve 165Hz yenileme hızı sunuyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin diğer modeli Redmi K90 Pro Max'te ise 6,9 inç ekran boyutu, 1200 x 2608 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 3500 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.

Telefonun 3.500 nit parlaklığı, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu fark hissediliyor. Bu arada OLED'in siyahları tam anlamıyla siyah gösterdiğini belirtelim. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip.

Redmi K90 Max'in Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Bu arada ultra geniş açılı kamera, manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Ön yüzeyde ise 20 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

Arka kameralar 8K, 4K, 1080p ve 720p çözünürlüklerinde, ön kamera ise 1080p ve 720p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor. Serinni diğer modeli Redmi K90 Pro Max'te 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamear, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 32 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti.

Redmi K90 Max'in Bataryası Kaç mAh?

Redmi K90 Max, 8.550 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu kapasite, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Cihaz ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji ise telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek. Bu arada Redmi K90 Pro Max'te 7.560 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj desteği mevcut.

Redmi K90 Max Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Redmi 15C, Redmi 15 ve Redmi Note 15 serisi dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor fakat K80 Pro ve K90 Pro Max satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda K90 Max'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Redmi K90 Max'in Fiyatı Ne Kadar?

12 GB RAM ve 256 GB depolama: 3.499 yuan (23 bin TL)

16 GB RAM ve 256 GB depolama: 3.799 yuan (25 bin TL)

12 GB RAM ve 512 GB depolama: 3.999 yuan (26.370 TL)

16 GB RAM ve 512 GB depolama: 4.299 yuan (28.355 TL)

16 GB RAM ve 1 TB depolama: 4.999 yuan (32.972 TL)

Redmi K90 Max'in 3 bin 499 yuan olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 23 bin TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 46 bin TL civarında olabilir. Redmi K90 Max'in Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Redmi K90 Max'in batarya kapasitesinden işlemciye kadar birçok bakımdan en iyi amiral gemisi modellerinden biri olduğunu düşünüyorum. Telefonun çok güçlü işlemci sayesinde çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile sorunsuz şekilde çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Yüksek batarya kapasitesi ise telefonun yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Böylece powerbank taşınmasına gerek kalmayacak.

Telefonun yüksek şarj hızı da dikkatimi çekti. Bu özellik sayesinde şarj işlemi kısa sürede tamamlanacak. Yüksek yenileme hızının da oldukça önemli bir avantaj olduğunu düşünüyorum çünkü bu, telefon kullanımını doğrudan etkiliyor. Özellikle 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçildiğinde aradaki fark belirgin şekilde hissediliyor.