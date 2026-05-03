Çift 200 MP Kameralı Telefon Uzaya Yaklaştı! İşte Çektiği Fotoğraflar

Nisan ayının başında NASA, Artemis II insanlı Ay görevini gerçekleştirmişti. Bu süreçte uzayda iPhone 17 Pro Max ile çekilen fotoğraflar da paylaşılmış ve bu kareler büyük ilgi görmüştü. Şimdi ise Çinli teknoloji devi OPPO, benzer bir adım attı. Şirket, nisan ayında tanıttığı en yeni amiral gemisi Find X9 Ultra ile Dünya’nın fotoğraflarını çekti. Bu telefon çift 200 MP kameraya sahip olmasıyla dikkat çekmişti.

OPPO Find X9 Ultra ile Uzaydan Çekilen Fotoğraflar Hangileri?

OPPO, Find X9 Ultra için SentIntoSpace kanalıyla iş birliği yaptı. Bilindiği üzere bu kanal, yüksek irtifa balonları ve özel ekipmanlar kullanarak cihazları atmosferin üst katmanlarına yani uzayın sınırına göndermesiyle biliniyor. Find X9 Ultra ise iPhone 17 Pro Max kadar uzak bir noktaya ulaşmasa da yine oldukça yüksek bir irtifadan çekim yaptı. Paylaşılan fotoğraflara aşağıdan göz atabilirsiniz.

Fotoğraflara baktığımızda yüksek irtifadan çekilmiş olmalarına rağmen oldukça kaliteli sonuçlar sunduğunu görüyoruz. Arazi detayları net şekilde seçilebiliyor, gökyüzündeki mavi-siyah geçiş ise başarılı duruyor. Renkler de genel olarak doğal. Yani yapay bir his vermiyor.

OPPO Find X9 Ultra'nın Kamera Özellikleri Neler?

Ana Kamera: 200 MP (f/1.5, 23 mm, geniş açı, 1/1.12 inç, PDAF, OIS)

200 MP (f/1.5, 23 mm, geniş açı, 1/1.12 inç, PDAF, OIS) Periskop Telefoto Kamera (3x): 200 MP (f/2.2, 70 mm, 1/1.28 inç, PDAF, OIS, 3x optik zoom)

200 MP (f/2.2, 70 mm, 1/1.28 inç, PDAF, OIS, 3x optik zoom) Periskop Telefoto Kamera (10x): 50 MP (f/3.5, 230 mm, 1/2.75 inç, PDAF, OIS, 10x optik zoom)

50 MP (f/3.5, 230 mm, 1/2.75 inç, PDAF, OIS, 10x optik zoom) Ultra Geniş Açı Kamera: 50 MP (f/2.0, 14 mm, 123° görüş açısı, 1/1.95 inç, PDAF)

50 MP (f/2.0, 14 mm, 123° görüş açısı, 1/1.95 inç, PDAF) Otomatik Odaklama: Lazer AF

Lazer AF Renk Kalibrasyonu: Hasselblad Renk Kalibrasyonu

Hasselblad Renk Kalibrasyonu Kamera Özellikleri: HDR, panorama

HDR, panorama Video Kayıt: 8K 30 FPS, 4K 30/60/120 FPS, 1080p 30/60/120/240 FPS

8K 30 FPS, 4K 30/60/120 FPS, 1080p 30/60/120/240 FPS Video Teknolojileri: Gyro-EIS, Dolby Vision HDR, 10-bit video, O-Log2, sinematik LUT

Gyro-EIS, Dolby Vision HDR, 10-bit video, O-Log2, sinematik LUT Ön Kamera: 50 MP (f/2.4, 21 mm, geniş açı, 1/2.75 inç, PDAF)

50 MP (f/2.4, 21 mm, geniş açı, 1/2.75 inç, PDAF) Ön Kamera Özellikleri: HDR, panorama

HDR, panorama Ön Kamera Video: 4K 30/60 FPS, 1080p 30/60 FPS, gyro-EIS, HDR

OPPO Find X9 Ultra, 200 MP ana kameranın yanı sıra uzak çekimler için 200 MP 3x periskop telefoto ve 50 MP 10x periskop telefoto kameralarla geliyor. Bunlara ek olarak cihazda 50 MP ultra geniş açı kamera da yer alıyor. Otomatik odaklama, Hasselblad renk kalibrasyonu, HDR ve panorama desteği sunan bu kameralarla 8K çözünürlükte 30 FPS ve 4K çözünürlükte 30/60/120 FPS video kaydı yapılabiliyor.

Ön tarafta ise 50 MP çözünürlüğünde bir özçekim kamerası bulunuyor. HDR ve panorama desteğine sahip bu kamera, 4K çözünürlükte 30 ve 60 FPS video çekmeye imkân tanıyor.

Editörün Yorumu

Akıllı telefon üreticilerinin bu tarz çalışmalara imza atması benim için oldukça heyecan verici. OPPO Find X9 Ultra’nın yüksek irtifadan çektiği bu fotoğraflar ise sadece cihazın kamera performansını göstermekle kalmıyor, aynı zamanda cebimizde taşıdığımız telefonların artık profesyonel ekipmanlara ne kadar yaklaştığını da net bir şekilde ortaya koyuyor.