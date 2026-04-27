Kaçırmayın: Efsane Battlefield Oyunu Yüzde 95 İndirime Girdi!

Electronic Arts tarafından yayımlanan Battlefield 2042, Epic Games Store’da başlatılan yeni kampanya ile birlikte ciddi bir indirime girdi. Oyun, neredeyse iki ekmek parasına alınabilecek seviyeye düştü. Peki Battlefield 2042’nin fiyatı ne kadara düştü?

Battlefield 2042 Fiyatı Ne Kadara Düştü?

Oyuncuları topyekûn bir savaşa götüren Battlefield 2042, tam yüzde 95 indirime girdi. Böylece normalde 599,99 TL’ye satılan oyun, 29,99 TL’ye düştü. Oyunu 7 Mayıs’a kadar bu indirimli fiyatla Epic Games Store üzerinden satın alabilir ve kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Battlefield 2042’nin çok daha fazla içerik sunan Elite Edition sürümü de aynı oranda indirime girdi. Böylece 1.599,99 TL yerine yalnızca 79,99 TL’ye düşmüş oldu. Bu fiyat ülkemizdeki ekonomik koşullar göz önüne alındığında oldukça dikkat çekici görünüyor. Zira bu parayla yarım döner bile satın alınamıyor.

Battlefield 2042 Nasıl Bir Oyun?

Battlefield 2042, modern ve yakın gelecek temasına sahip bir FPS oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Serinin alıştığımız büyük ölçekli savaş yapısını daha da ileri taşıyan yapım, devasa haritalarda 128 oyuncuyu bir araya getirerek oldukça kaotik bir savaş deneyimi sunuyor. Geniş savaş alanlarında tanklar, helikopterler, jetler ve çeşitli kara araçları kullanılabiliyor. Böylelikle oyunculara tam anlamıyla topyekûn bir savaş atmosferi sunuyor.

Battlefield 2042 Kimlere Göre?

Battlefield 2042, herkese hitap eden bir oyun değil. Aynı anda onlarca oyuncunun, araçların ve patlamaların yoğun şekilde yer aldığı çatışma ortamı sizi heyecanlandırıyorsa bu oyunu sevebilirsiniz. Ayrıca takım oyununu seven oyuncular da Battlefield 2042’den büyük keyif alacaktır. Oyunda tank, helikopter ve jet gibi araçları aktif şekilde kullanmak oldukça önemli. Bu da aksiyon temposunu oldukça yükselterek oyunculara güzel bir deneyim sunuyor.

Battlefield 2042'de Türkçe Dil Desteği Var mı?

Battlefield 2042, ne yazık ki Türkçe dil desteği sunmuyor. Oyunda ne seslendirme, ne arayüz ne de altyazı seçenekleri arasında Türkçe bulunuyor. Bu nedenle oyunu oynamayı düşünüyorsanız en azından temel seviyede İngilizce bilmeniz iyi olabilir.

Battlefield 2042 Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum

İşletim sistemi: 64-bit Windows 10

64-bit Windows 10 İşlemci: AMD Ryzen 5 1600, Intel Core i5 6600K

AMD Ryzen 5 1600, Intel Core i5 6600K Ekran kartı: AMD Radeon RX 560, Nvidia GeForce GTX 1050 Ti

AMD Radeon RX 560, Nvidia GeForce GTX 1050 Ti RAM: 8 GB

8 GB Depolama alanı: 100 GB

100 GB DirectX sürümü: 12

Önerilen

İşletim sistemi: 64-bit Windows 10

64-bit Windows 10 İşlemci: AMD Ryzen 7 2700X, Intel Core i7 4790

AMD Ryzen 7 2700X, Intel Core i7 4790 Ekran kartı: AMD Radeon RX 6600 XT, Nvidia GeForce RTX 3060

AMD Radeon RX 6600 XT, Nvidia GeForce RTX 3060 RAM: 16 GB

16 GB Depolama alanı: 100 GB

100 GB DirectX sürümü: 12

Editörün Yorumu

Battlefield 2042’yi henüz oynamadım ancak Battlefield 1, özellikle gerçekçiliği ve grafik kalitesiyle beni oldukça etkilemişti. Bu nedenle Battlefield 2042’yi de ilk fırsatta denemeyi planlıyorum. Oyunda aynı anda çok sayıda oyuncunun yer alması nedeniyle heyecanlıyım.