A101'de Benzinli Motosiklet ve Elektrikli Moped Satılacak!

Geçtiğimiz hafta iPhone 15, Galaxy A56 ve Xiaomi 15T Pro gibi ürünleri satışa çıkaran A101, bu hafta kullanıcılarla buluşturacağı ürünleri de önceden duyurdu. Zincir market, bu kapsamda benzinli motosiklet ve elektrikli mopedin de yer aldığı geniş bir ürün yelpazesi sunmaya hazırlanıyor.

A101'de REVOLT RSX5 Benzinli Motosikletin Fiyatı Ne Kadar?

A101, 23 Nisan'da REVOLT RSX5 isimli elektrikli aracı 64.990 TL fiyat etiketiyle satışa çıkaracak. 150 cc silindir hacmiyle gelen model, 6,1 kW motor gücüne ve 10,1 Nm torka sahip. Bununla birlikte, 100 kilometrede 3,1 litre yakıt tüketimi bulunuyor. Yakıt tankı kapasitesi ise 6,5 litre.

REVOLT RSX5 150 CC Benzinli Motosiklet

Fiyat: 64.990 TL

Azami Net Güç: 6,1 kW

Azami Net Tork: 10,1 Nm

Soğutma: Hava Soğutma

Uzunluk: ~2050 mm

Genişlik: ~778 mm

Yükseklik: ~1128 mm

Yakıt Tankı Kapasitesi: 6,5 L

Yakıt Tüketimi: 3,1 L / 100 km

Ön Fren: ~245 mm Hidrolik Disk ABS

Arka Fren: ~220 mm Hidrolik Disk

Euro 5+ Seviyesi Çevre Performansı

Özel Tasarım Dijital Gösterge

Garanti: 2 yıl

A101'de VOLTA VT5 PRO Üç Tekerlekli Mopedin Fiyatı Ne Kadar?

A101, VOLTA VT5 PRO üç tekerlekli mopedi 89.990 TL fiyatla satışa sunmaya hazırlanıyor. 3,5 kW güç ve 9 Nm tork üreten bu model, 61 km menzil sunuyor. Ayrıca 300 kg taşıma kapasitesine sahip olduğunu söyleyebiliriz.

VOLTA VT5 PRO Üç Tekerlekli Moped

Fiyat: 89.990 TL

Menzil: 61 km

Azami Hız: 45 km/saat

Azami Net Güç: 3,5 kW

Azami Net Tork: 9 Nm

Azami Taşıma Kapasitesi: 300 kg

Batarya Tipi: Lead-Acid

Batarya Kapasitesi: 72 V 58 Ah

Ön Fren: Disk Fren

Arka Fren: Kampana Fren

Boyutlar: U: ~3200 mm, G: ~1269 mm, Y: ~2160 mm

Euro 5+ Seviyesi Çevre Performansı

Renk Seçenekleri: Kırmızı ve Gri

Garanti: 2 yıl

A101'de REVOLT RS6 125 CC Benzinli Motosikletin Fiyatı Ne Kadar?

Zincir market, 155 cc silindir hacmine sahip REVOLT RS6 benzinli motosikleti satışa sunacak. 44.990 TL fiyat etiketine sahip model, 5,4 kW güç ve 7,6 Nm tork üretiyor. Ayrıca 4,2 litrelik yakıt deposu bulunuyor ve 100 kilometrede yaklaşık 2,5 litre yakıt tüketiyor.

REVOLT RS6 125 CC Benzinli Motosiklet

Fiyat: 44.990 TL

Azami Hız: 80 km/saat

Azami Net Güç: 5,4 kW

Azami Net Tork: 7,6 Nm

Soğutma: Hava Soğutma

Yakıt Tankı Kapasitesi: 4,2 L

Yakıt Tüketimi: 2,5 L / 100 km

Ön Fren: Hidrolik Disk Fren

Arka Fren: Kampana Fren

Euro 5+ motor ile çevre dostu sürüş

Boyutlar: U: ~1820 mm, G: ~730 mm, Y: ~1150 mm

Renk Seçenekleri: Gri ve Siyah

Garanti: 2 yıl

A101'de VOLTA YIDE SE03 MAX Elektrikli Mopedin Fiyatı Ne Kadar?

A101’de VOLTA YIDE SE03 MAX elektrikli moped 39.990 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak. 59 km menzil sunan model, saatte maksimum 45 km hıza ulaşabiliyor. Ayrıca 1500 W güç ve 29 Nm tork üretiyor. Ayrıca, 4-5 saat arasında şarj olabiliyor.

VOLTA YIDE SE03 MAX Elektrikli Moped

Fiyat: 39.990 TL

Menzil: 59 km

Azami Hız: 45 km/saat

Azami Net Güç: 1500 W

Azami Net Tork: 29 Nm

Batarya Kapasitesi: 72 V 20 Ah

Şarj Süresi: 4-5 Saat

Fren Sistemi: Ön ve Arka Hidrolik Disk Fren

Ağırlık: 56 kg

Boyutlar: U: ~1878 mm, G: ~895 mm, Y: ~1090 mm

Garanti: 2 yıl

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.