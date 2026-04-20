A101'de Benzinli Motosiklet ve Elektrikli Moped Satılacak!
A101, 23 Nisan’da REVOLT RSX5 ve REVOLT RS6 benzinli motosikletin yanı sıra VOLTA VT5 PRO ve VOLTA YIDE SE03 MAX elektrikli moped modellerini satacak.
⚡ Önemli Bilgiler
- A101'de REVOLT RSX5 benzinli motosiklet 64.990 TL fiyatla satışa sunulacak.
- VOLTA VT5 PRO isimli üç tekerlekli moped modeli ise 89.990 TL'den satışa çıkacak.
- REVOLT RS6 benzinli motosiklet 44.990 TL ve VOLTA YIDE SE03 MAX elektrikli moped ise 39.990 TL fiyata sahip olacak.
Geçtiğimiz hafta iPhone 15, Galaxy A56 ve Xiaomi 15T Pro gibi ürünleri satışa çıkaran A101, bu hafta kullanıcılarla buluşturacağı ürünleri de önceden duyurdu. Zincir market, bu kapsamda benzinli motosiklet ve elektrikli mopedin de yer aldığı geniş bir ürün yelpazesi sunmaya hazırlanıyor.
A101'de REVOLT RSX5 Benzinli Motosikletin Fiyatı Ne Kadar?
A101, 23 Nisan'da REVOLT RSX5 isimli elektrikli aracı 64.990 TL fiyat etiketiyle satışa çıkaracak. 150 cc silindir hacmiyle gelen model, 6,1 kW motor gücüne ve 10,1 Nm torka sahip. Bununla birlikte, 100 kilometrede 3,1 litre yakıt tüketimi bulunuyor. Yakıt tankı kapasitesi ise 6,5 litre.
REVOLT RSX5 150 CC Benzinli Motosiklet
- Fiyat: 64.990 TL
- Azami Net Güç: 6,1 kW
- Azami Net Tork: 10,1 Nm
- Soğutma: Hava Soğutma
- Uzunluk: ~2050 mm
- Genişlik: ~778 mm
- Yükseklik: ~1128 mm
- Yakıt Tankı Kapasitesi: 6,5 L
- Yakıt Tüketimi: 3,1 L / 100 km
- Ön Fren: ~245 mm Hidrolik Disk ABS
- Arka Fren: ~220 mm Hidrolik Disk
- Euro 5+ Seviyesi Çevre Performansı
- Özel Tasarım Dijital Gösterge
- Garanti: 2 yıl
A101'de VOLTA VT5 PRO Üç Tekerlekli Mopedin Fiyatı Ne Kadar?
A101, VOLTA VT5 PRO üç tekerlekli mopedi 89.990 TL fiyatla satışa sunmaya hazırlanıyor. 3,5 kW güç ve 9 Nm tork üreten bu model, 61 km menzil sunuyor. Ayrıca 300 kg taşıma kapasitesine sahip olduğunu söyleyebiliriz.
VOLTA VT5 PRO Üç Tekerlekli Moped
- Fiyat: 89.990 TL
- Menzil: 61 km
- Azami Hız: 45 km/saat
- Azami Net Güç: 3,5 kW
- Azami Net Tork: 9 Nm
- Azami Taşıma Kapasitesi: 300 kg
- Batarya Tipi: Lead-Acid
- Batarya Kapasitesi: 72 V 58 Ah
- Ön Fren: Disk Fren
- Arka Fren: Kampana Fren
- Boyutlar: U: ~3200 mm, G: ~1269 mm, Y: ~2160 mm
- Euro 5+ Seviyesi Çevre Performansı
- Renk Seçenekleri: Kırmızı ve Gri
- Garanti: 2 yıl
A101'de REVOLT RS6 125 CC Benzinli Motosikletin Fiyatı Ne Kadar?
Zincir market, 155 cc silindir hacmine sahip REVOLT RS6 benzinli motosikleti satışa sunacak. 44.990 TL fiyat etiketine sahip model, 5,4 kW güç ve 7,6 Nm tork üretiyor. Ayrıca 4,2 litrelik yakıt deposu bulunuyor ve 100 kilometrede yaklaşık 2,5 litre yakıt tüketiyor.
REVOLT RS6 125 CC Benzinli Motosiklet
- Fiyat: 44.990 TL
- Azami Hız: 80 km/saat
- Azami Net Güç: 5,4 kW
- Azami Net Tork: 7,6 Nm
- Soğutma: Hava Soğutma
- Yakıt Tankı Kapasitesi: 4,2 L
- Yakıt Tüketimi: 2,5 L / 100 km
- Ön Fren: Hidrolik Disk Fren
- Arka Fren: Kampana Fren
- Euro 5+ motor ile çevre dostu sürüş
- Boyutlar: U: ~1820 mm, G: ~730 mm, Y: ~1150 mm
- Renk Seçenekleri: Gri ve Siyah
- Garanti: 2 yıl
A101'de VOLTA YIDE SE03 MAX Elektrikli Mopedin Fiyatı Ne Kadar?
A101’de VOLTA YIDE SE03 MAX elektrikli moped 39.990 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak. 59 km menzil sunan model, saatte maksimum 45 km hıza ulaşabiliyor. Ayrıca 1500 W güç ve 29 Nm tork üretiyor. Ayrıca, 4-5 saat arasında şarj olabiliyor.
VOLTA YIDE SE03 MAX Elektrikli Moped
- Fiyat: 39.990 TL
- Menzil: 59 km
- Azami Hız: 45 km/saat
- Azami Net Güç: 1500 W
- Azami Net Tork: 29 Nm
- Batarya Kapasitesi: 72 V 20 Ah
- Şarj Süresi: 4-5 Saat
- Fren Sistemi: Ön ve Arka Hidrolik Disk Fren
- Ağırlık: 56 kg
- Boyutlar: U: ~1878 mm, G: ~895 mm, Y: ~1090 mm
- Garanti: 2 yıl
Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.