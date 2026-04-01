A101, iPhone 15, Galaxy A56 ve Xiaomi 15T Pro Satıyor!

Geçtiğimiz hafta Galaxy S26 Ultra, S25 Ultra ve Z Flip 7 FE gibi modelleri satışa sunan A101, bu hafta da telefon seçenekleriyle raflardaki yerini alıyor. Şirketin satışa çıkardığı cihazlar arasında iPhone, Xiaomi 15T Pro ve Galaxy A56 dikkat çekiyor. İşte tüm detaylar!

A101'de iPhone 15, Xiaomi 15T Pro ve Galaxy A56'nın Fiyatları Ne Kadar?

A101’de 128 GB depolamalı iPhone 15 modeli 47.999 TL'den satışta. Ürün, Apple A16 Bionic işlemci, 6,1 inç ekran, 48 MP kamera ve 3.349 mAh'lik bir bataryayla kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Xiaomi 15T Pro ise 12 GB RAM ve 256 GB depolama opsiyonuyla geliyor. 6,83 inç boyutlarında bir ekrana sahip telefon, 50 + 50 + 12 megapiksel sensörlere ve 5.500 mAh’lik bir pile ev sahipliği yapıyor. Ürünün fiyatı 44.999 TL.

Biraz daha uygun fiyatlı bir seçenek arayanlar için ise Galaxy A56 bulunuyor. 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolamayla gelen akıllı telefonun fiyatı 23.799 TL olarak açıklandı. Bu model, 6,7 inçlik bir ekranla geliyor ve 50 + 12 + 5 megapiksel kameralara sahip. Aynı zamanda 5.000 mAh'lik bir pille geliyor.

A101’de satılan bir diğer telefon Galaxy A36. 8 GB RAM ve 256 GB depolama seçeneğiyle satışa sunulan cihazın fiyatı 18.999 TL. Model, 6,7 inç ekrana sahip ve arka tarafta 50 + 8 + 5 megapiksel çözünürlüklü kameralar yer alıyor. 5.000 mAh bataryadan güç alan telefonda Snapdragon 6 Gen 3 işlemci bulunuyor.

Redmi Note 14 ise 8 GB RAM ve 256 GB depolamayla karşımıza çıkıyor. Akıllı telefonda 6,67 inçlik bir ekran yer alıyor. 108 + 2 + 2 megapiksellik kameralarla gelen cihazda 5.500 mAh'lik bir batarya bizleri karşılıyor. Ürünün fiyatı ise 11.899 TL.

Marketteki tek seçenekler bunlar değil. 8 GB RAM ve 256 GB depolamaya sahip Galaxy A17, 13.799 TL fiyatıyla satışa sunuluyor. Ayrıca realme 12 Lite 8.999 TL, OPPO A5 ise 9.799 TL’den başlayan fiyatlarla kullanıcılarla buluşuyor.

Eğer bir tablete ihtiyacınız varsa iPad 11 modelini tercih edebilirsiniz. Ürün, 11 inç boyutlarında bir ekrana sahip ve 7611 mAh bataryayla çalışıyor. Fiyatı 19.299 TL olarak açıklandı.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

