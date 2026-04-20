8.000 mAh Bataryalı Android Telefon Yolda! 12 GB RAM ve Dahası

OnePlus Nord CE 6'ya dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Nord CE 6'nın tanıtım tarihi belli oldu. Yüksek batarya kapasitesi ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak telefon, çok yakında tanıtılacak. Cihazda ayrıca MediaTek'in orta sınıf bir işlemcisi de yer alacak.

OnePlus Nord CE 6 Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus Nord CE 6, 7 Mayıs 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Güçlü işlemci, yüksek yenileme hızı ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan OnePlus Nord CE 5, geçtiğimiz yılın temmuz ayında tanıtılmıştı.

OnePlus Nord CE 6'nın Tasarımı Nasıl Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül konumlanacak. Bu modül üzerinde iki adet kamera ve bir adet LED flaş bulunacak. Arka yüzeyde OnePlus logosu da yer alacak. Cihazın yan tarafında ise güç ve ses butonları bulunacak. Nord CE 6 ayrıca mavi, altıni, gri ve siyah olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle birlikte gelecek.

OnePlus Nord CE 6 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de OnePlus 15 dahil olmak üzere OnePlus'ın pek çok telefonu satılıyor fakat Nord CE 5 satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Nord CE 6'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğu söylenebilir. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığının altını çizelim.

OnePlus Nord CE 6'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus Nord CE 5 için 24.999 rupi (12 bin TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Nord CE 6, önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacak. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun 28 bin rupi (13.500 TL) civarında fiyat ile satılması bekleniyor. Buna göre yeni telefonun Türkiye fiyatı 26 bin TL civarı olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefonun farklı bir fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

OnePlus Nord CE 6'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1272 x 2772 piksel

1272 x 2772 piksel Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4

Snapdragon 7s Gen 4 RAM: 8 GB / 12 GB LPDDR4X

8 GB / 12 GB LPDDR4X Depolama: 256 GB / 512 GB UFS 3.1

256 GB / 512 GB UFS 3.1 Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh Hızlı Şarj: 80W

OnePlus Nord CE 6'nın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ultra geniş açılı kameranın geniş alanı tek kareye sığdırabildiğini belirtelim. Dolayısıyla manzara çekimlerinde önemli avantaj elde ediliyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak.

Nord CE 6 ayrıca 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilecek. Bu arada serinin bir önceki modeli olan OnePlus Nord CE 5'te 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 16 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti.

OnePlus Nord CE 6'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip Nord CE 6, AMOLED ekranda 1272 x 2772 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Nord CE 5'te 6,77 inç ekran boyutu, AMOLED ekran, 1080 x 2392 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1430 nit maksimum parlaklık mevcut. Buna göre yeni telefonda 1500 nit civarı bir parlaklık yer alabilir.

AMOLED ekranın çok canlı renklere sahip olduğunu belirtelim. Bu arada yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz şekilde görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı ise akıcı ekran deneyimi elde edilmesine imkân tanıyor. Örneğin menüler arasında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor.

OnePlus Nord CE 6'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Nord CE 6 gücünü Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisinden alacak. Bu işlemci, Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. Nm yani nanometre, işlemcinin içinde bulunan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor. 4 mn işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla daha yüksek performans sunuyor ve daha verimli çalışıyor.

Söz konusu işlemci, Call of Duty: Mobile, Mobile Legends: Bang Bang ve PUBG Mobile'ı ortalama 60 FPS'te, Genshin Impact'i ise ortalama 30 FPS'te çalıştırıyor. Snapdragon 7s Gen 4'Ün OnePlus Turbo 6V, POCO M8 Pro, Redmi Note 15 Pro+ ve Nothing Phone (4a) dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda yer aldığını belirtelim. Nord CE 5'te ise Dimensity 8350 Apex tercih edilmişti. Bu işlemci de söz konusu oyunları çalıştırabiliyor.

Editörün Yorumu

OnePlus Nord CE 6'ün tasarımını çok beğendim. Tercih edilen renk seçeneklerinin, telefonun çok şık bir görünüme kavuşmasını sağladığını söyleyebilirim. Telefon yalnzıca renk seçeneğiyle değil aynı zamanda özellikleriyle de dikkatimi çekti. Telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağini düşünüyorum. Ayrıca cihazın kısa sürede şarj olabileceğini belirteyim.

Bunların yanı sıra AMOLED ekranda renkler çok canlı olduğundan dolayı film izlemenin ve oyun oynamanın çok keyifli olduğunu söyleyebilirim. Telefon yüksek yenileme hızıyla da önemli bir avantaj sağlayacak çünkü bu, telefon kullanımını doğrudan etkiliyor. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor.