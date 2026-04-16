Nokia'dan 120Hz Ekranlı ve 12 GB RAM'li Telefon Geliyor!
Nokia'nin HMD Global desteği olmadan geliştirdiği Nokia Mission-Safe Phone 2 ile ilgili ilk detaylar ortaya çıktı. İşte ürünle ilgili merak edilen detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Nokia Mission-Safe Phone 2 modeliyle ilgili ilk teknik detaylar ortaya çıktı.
- Buna göre markanın yaklaşan akıllı telefonu kurumsal/endüstriyel müşterilere özel olacak.
- Ürünün özellikleri arasında, Qualcomm Dragonwing Q-6690 işlemcisi, 50 megapiksel kamera, 120Hz yenileme hızı ve 12 GB RAM yer alıyor.
Bir döneme damga vuran Nokia, mobil pazardaki eski günlerine geri dönmek için çalışmalarına devam ediyor. Marka bu kapsamda yakında Mission-Safe Phone 2 isimli yeni bir akıllı telefonunu piyasaya sürecek. Son raporlar cihazla ilgili yeni detayları ortaya koyuyor. İşte merak edilen detaylar!
Nokia Mission-Safe Phone 2 Özellikleri Neler Olacak?
- Ekran Boyutu: 6.58 inç
- Çözünürlük: 1080p+ (Full HD+)
- Yenileme Hızı: 120 Hz
- Ekran Koruması: Corning Gorilla Glass Victus 2
- Tasarım: Punch-hole (ekran deliği) ön kamera, ince çerçeveler
- İşlemci: Qualcomm Dragonwing Q-6690
- Bellek (RAM): 12 GB
- Depolama: 512 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 50 MP
- Ön Kamera: 50 MP
- Su ve Toz Koruması: IP68 ve IP69K
- Askeri Standart: MIL-STD-810H
- Android Sürüm Güncellemesi: 3 yıl ana güncelleme garantisi
- Güvenlik Güncellemeleri: 7 yıl boyunca güvenlik yaması desteği
Nokia Mission-Safe Phone 2 Ekran Özellikleri Neler Olacak?
Nokia Mission-Safe Phone 2, 6,58 inç boyutunda Full HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan bir ekranla kullanıcıların karşısına çıkacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde daha akıcı bir ekran deneyimi elde edilirken, Full HD+ çözünürlük de orta segment bir cihaz için yeterli seviyede net bir görüntü kalitesi sunacak.
Nokia Mission-Safe Phone 2 İşlemcisi Ne Olacak?
Akıllı telefonda Qualcomm Dragonwing Q-6690 işlemcisi kullanılacak. Bu yonga seti 4 nm fabrikasyon süreciyle üretildi ve kullanıcılara üst seviye bir kullanıcı deneyimi sunuyor diyebiliriz. Maalesef şu an için donanımın oyun performansına dair bir bilgi yok. Fakat, burada söz konusu işlemcinin kurumsal/endüstriyel cihazlar için tasarlandığını dikkate aldığımızda oyun gibi işlemler için uygun olmadığını söyleyebiliriz.
Nokia Mission-Safe Phone 2 Kamerası Nasıl Olacak?
Nokia Mission-Safe Phone 2 modelinde 50 megapiksel ana ve 50 megapiksel yardımcı sensörden oluşan çift kamera kurulumu mevcut olacak. Önde ise 50 megapiksellik bir selfie kamerasına yer verilecek.
Nokia Mission-Safe Phone 2 Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?
Şu an için şirketten resmi bir açıklama gelmese de Nokia Mission-Safe Phone 2'nin 1-4 Mart arasında düzenlenecek MWC 2027 fuarında tanıtılacağı söyleniyor. Tabii yine de şirketten gelecek resmi açıklamayı beklemek daha doğru olacaktır.
Nokia Mission-Safe Phone 2 modeli spesifik bir model olduğundan ve aynı zamanda kurumsal/endüstriyel müşteriler için geliştirildiğinden çok yüksek ihtimalle Türkiye'de satışa çıkmayacak.
Editörün Yorumu
Nokia, Mission-Safe Phone 2 modelini üst şirketi HMD Global'in desteği olmadan geliştirdiğini söyleyebilirim. Bununla birlikte özelliklerine baktığımda ise orta segmente hitap ettiğini görebiliyorum.