Nokia'dan 120Hz Ekranlı ve 12 GB RAM'li Telefon Geliyor!

Bir döneme damga vuran Nokia, mobil pazardaki eski günlerine geri dönmek için çalışmalarına devam ediyor. Marka bu kapsamda yakında Mission-Safe Phone 2 isimli yeni bir akıllı telefonunu piyasaya sürecek. Son raporlar cihazla ilgili yeni detayları ortaya koyuyor. İşte merak edilen detaylar!

Nokia Mission-Safe Phone 2 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6.58 inç

Çözünürlük: 1080p+ (Full HD+)

Yenileme Hızı: 120 Hz

Ekran Koruması: Corning Gorilla Glass Victus 2

Tasarım: Punch-hole (ekran deliği) ön kamera, ince çerçeveler

İşlemci: Qualcomm Dragonwing Q-6690

Bellek (RAM): 12 GB

Depolama: 512 GB

Arka Kamera: 50 MP + 50 MP

Ön Kamera: 50 MP

Su ve Toz Koruması: IP68 ve IP69K

Askeri Standart: MIL-STD-810H

Android Sürüm Güncellemesi: 3 yıl ana güncelleme garantisi

Güvenlik Güncellemeleri: 7 yıl boyunca güvenlik yaması desteği

Nokia Mission-Safe Phone 2 Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Nokia Mission-Safe Phone 2, 6,58 inç boyutunda Full HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan bir ekranla kullanıcıların karşısına çıkacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde daha akıcı bir ekran deneyimi elde edilirken, Full HD+ çözünürlük de orta segment bir cihaz için yeterli seviyede net bir görüntü kalitesi sunacak.

Nokia Mission-Safe Phone 2 İşlemcisi Ne Olacak?

Akıllı telefonda Qualcomm Dragonwing Q-6690 işlemcisi kullanılacak. Bu yonga seti 4 nm fabrikasyon süreciyle üretildi ve kullanıcılara üst seviye bir kullanıcı deneyimi sunuyor diyebiliriz. Maalesef şu an için donanımın oyun performansına dair bir bilgi yok. Fakat, burada söz konusu işlemcinin kurumsal/endüstriyel cihazlar için tasarlandığını dikkate aldığımızda oyun gibi işlemler için uygun olmadığını söyleyebiliriz.

Nokia Mission-Safe Phone 2 Kamerası Nasıl Olacak?

Nokia Mission-Safe Phone 2 modelinde 50 megapiksel ana ve 50 megapiksel yardımcı sensörden oluşan çift kamera kurulumu mevcut olacak. Önde ise 50 megapiksellik bir selfie kamerasına yer verilecek.

Nokia Mission-Safe Phone 2 Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Şu an için şirketten resmi bir açıklama gelmese de Nokia Mission-Safe Phone 2'nin 1-4 Mart arasında düzenlenecek MWC 2027 fuarında tanıtılacağı söyleniyor. Tabii yine de şirketten gelecek resmi açıklamayı beklemek daha doğru olacaktır.

Nokia Mission-Safe Phone 2 modeli spesifik bir model olduğundan ve aynı zamanda kurumsal/endüstriyel müşteriler için geliştirildiğinden çok yüksek ihtimalle Türkiye'de satışa çıkmayacak.

Editörün Yorumu

Nokia, Mission-Safe Phone 2 modelini üst şirketi HMD Global'in desteği olmadan geliştirdiğini söyleyebilirim. Bununla birlikte özelliklerine baktığımda ise orta segmente hitap ettiğini görebiliyorum.