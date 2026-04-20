Ekransız Akıllı Bileklik Geliyor! Sağlığınızı Yakından Takip Edecek

Google'ın bu ayın başında ortaya çıkan yeni akıllı bilekliği ile ilgili önemli bir gelişme meydana geldi. Daha önce paylaşılan bir videoda nasıl bir görünüme sahip olacağı açıklığa kavuşan modelin şimdi de ismi ortaya çıktı. Görünüşe göre cihazın ismi, akıllı bilekliğin genel olarak sunacağı deneyimi yansıtacak.

Google'ın Ekransız Akıllı Bilekliğinin İsmi Ne Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Google'ın ekranı olmayan akıllı bilekliği, Fitbit Air ismi ile piyasaya sürülecek. Bu isim tercihi, cihazın sade ve hafif yapısına vurgu yapmak için tercih edilmiş gibi görünüyor. Yani şirket, bu isimle hava gibi varlığı hissedilmeyecek seviyede bir modele işaret ediyor.

Google Fitbit Air Neler Sunacak?

Fitbit Air, daha önce basketbol oyuncusu Steph Curry'nin kendi Instagram hesabı üzerinden yayınladığı videoya bakılacak olursa ekran içermeyecek. Bu, kullanıcıların sık sık gelen bildirimler dolayısıyla dikkatinin dağılmasının da önne geçecek. Her ne kadar ekranı olmasa da işlevselliğinden ödün vermeyecek. Öyle ki sağlık tarafında ihtiyaç duyulabilecek olan tüm özelliklerden faydalanmanızı sağlayacak.

Henüz bütün özellikleri netleştirilmese de sağlık özelliklerinin arasında kalp atış hızındaki ani değişimleri tespit etme, nabız takibi, kandaki oksijen seviyesi, vücut sıcaklığı ölçümü gibi temel özellikler yer alacak. Öte yandan Curry tarafından paylaşılmasından da anlaşılacağı üzere daha çok sporculara hitap eden bir akıllı bileklik olacak. Bu ipucunu göz önünde bulundurarak yeni cihazın gelişmiş sensörlerle donatılacağını söylemek mümkün.

Google Fitbit Air ile Hangi Markaya Rakip Olacak?

Bilmeyenler için ekranı olmayan akıllı bileklikler yeni bir şey değil. Google, Fitbit Air ile bu tür cihazları uzun zamandır sunan Whoop markasına rakip olacak. Hatta bu markanın cihazlarından biri şu an Türkiye'de ithalatçı garantili olarak satılıyor. Geçtiğimiz ayın sonuna doğru da Rogbid Loop isimli başka bir markanın ekransız akıllı bilekliğinin tanıtımı gerçekleştirildi. Yani Google'ın şu an önünde aslında sanılandan daha fazla rakip bulunuyor.

Google Fitbit Air Türkiye'de Satılacak mı?

Şu an Türkiye'de çok sayıda Fitbit akıllı bileklik satılıyor. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda Google'ın yeni akıllı bilekliği Fitbit Air'in de mevcut modellerin arasına katılarak Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturulabileceğini söylemek mümkün. Tabii ki konuya ilişkin henüz resmî açıklama olmadığını, planların değişebileceğini unutmamak gerekiyor.

Editörün Yorumu

Ekransız akıllı bileklik fikrine her zaman sıcak bakmışımdır. Bu tür cihazların sonunda daha popüler hâle geldiğini görmekten de bu sebepten ötürü oldukça memnunum. Gün içinde neler yaptığımızı, vücudumuzdan gelen sinyallerin sağlığımız hakkında neler söylediğini biz farkına bile varmadan takip ediyor. Toplanan verileri de bize daha sonra detaylı şekilde sunuyor. Bana göre sadece bu pratiklik bile cihazın oldukça ilgi göreceğinin bir göstergesi.