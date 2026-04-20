POCO'dan Ucuz Android Telefon Geliyor! 120Hz Ekranı Var

POCO, C81 isimli yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket tarafından yapılan duyuru ile birlikte POCO C81'in tanıtım tarihi belli oldu. Yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak telefon, çok yakında tanıtılacak. Cihazda ayrıca Unisoc tarafından geliştirilen giriş seviyesi bir işlemci bulunacak.

POCO C81 Ne Zaman Tanıtılacak?

POCO C81, 23 Nisan 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve renk seçenekleri belli olacak. Telefonun arka yüzeyinde hap şeklinde bir modül konumlanacak. Bu modül üzerinde kamera yer alacak. Modülün sağ tarafında ise LED flaş bulunacak.

POCO C81 Türkiye'de Satılacak mı?

POCO C81'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda POCO X8 Pro Max, POCO M8 5G ve M8 Pro 5G dahil olmak üzere POCO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda POCO C81'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut.

POCO C81'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

POCO C85 için 11.999 rupi (5.783 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Buna göre POCO C81'in ise 15.000 rupi (7.230 TL) başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 13 bin TL civarında olabilir. Konuya dair resmî bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

POCO C81'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz RAM: 4 GB LPDDR4X

4 GB LPDDR4X Depolama: 64 GB ve 128 GB

64 GB ve 128 GB GPU: Mali-G57

Mali-G57 İşlemci: Unisoc T7250

Unisoc T7250 Batarya: 6.300 mAh

6.300 mAh Kablolu Şarj: 15W

15W İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

POCO C81'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Realme C81'de Unisoc T7250 işlemcisi bulunacak. Giriş seviyesi bu işlemci, Crossy Road, Candy Crush Saga ve Temple Run gibi basit mobil oyunlar için yeterli performans sunuyor. PUBG Mobile ise düşük ayarda ortalama 30 FPS'te oynanabiliyor. Bunların yanı sıra sosyal medya uygulamalarını kullanma ve internette gezinme gibi aktiviteler de sorunsuz yapılabiliyor.

Unisoc T7250 daha önce Infinix Smart 10, TECNO Spark Go 2 ve Realme P4 Lite 4G dahil olmak üzere pek çok telefonda tercih edilmişti. Serinin önceki modeli olan POCO C71'de de aynı işlemcinin yer aldığını belirtelim. Bu arada işlemcide 1.8 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 1.6 GHz hızında çalışan altı çekirdek mevcut.

POCO C81'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

POCO'nun yeni telefonu, 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, IPS LCD ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Serinin önceki modeli POCO C1'de 6,88 inç ekran boyutu, 720 x 1640 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 120Hz yenileme hızı ve 600 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.

C71'in ekran parlaklığı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 600 nit civarında bir parlaklık görebilliriz. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı ise akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Bu arada IPS LCD'nin renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor.

POCO C81'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

POCO C81, 6.300 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu kapasite, standart kullanımda telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Cihaz ayrıca 15W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse POCO C71'de 5.200 mAh batarya kapasitesi ve 15W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda POCO C81'in ucuz Android telefonlar arasında iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Özellikle yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj sağlayacak. Bu sayede çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Örneğin ben 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı çok belirgin şekilde hissetmiştim.

Telefonun standart kullanımda uzun bir pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bence IPS LCD yerine AMOLED tercih edilse daha iyi olur çünkü AMOLED, çok canlı renklere sahip. Bu da hem dizi ve film izlemeyi hem de oyun oynamayı daha keyifli hâle getiriyor.