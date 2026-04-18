Bu Oyun Daha Çıkmadan Geliştiricisine Servet Kazandırdı

Oyuncular, gelecek ayın içinde çok çeşitli oyunlar oynama imkânı elde edecek. Bu oyunların arasında en çok bekleneni ise şüphesiz ki Forza Horizon 6. Öyle ki bu durum aynı zamanda oyunun satışlarına da yansıdı. Şu anda ön sipariş verilebilen yapım, geliştiricisine çok büyük bir kazanç elde ettirdi.

Forza Horizon 6 Ne Kadar Ön Sipariş Verildi?

Yarış oyunları arasına katılmaya hazırlanan Forza horizon 6, ön sipariş sürecinde 500 binden fazla satıldı. Bununla birlikte oyun daha piyasaya sürülmeden yaklaşık 30 milyon dolar gelir elde edildi ki bu, güncel kurla 1 trilyon 344 milyon 825 bin TL'ye denk geliyor.

Oyunun piyasaya sürüldüğü ilk 24 saat içinde Steam'de 2 milyon satış miktarının üzerine çıkması bekleniyor. Buna Xbox'ın oyun mağazası ve Game Pass dahil değil. Yani piyasaya sürüldüğü dönemde toplam oyuncu sayısı çok daha yüksek olacak. Bu da Mayıs ve Haziran aylarının en çok konuşulan yapımlarından biri olacağına işaret ediyor.

Forza Horizon 6 Ne Zaman Çıkacak?

Açık dünya sunacak olan Forza Horizon 6, 19 Mayıs 2026 tarihinde çıkacak. PC oyuncuları, oyunu hem Microsoft Store hem Steam üzerinden alıp oynayabilecek. Konsol oyuncuları ise Xbox Series X / S üzerinden Microsoft'un oyun mağazasına erişerek yarış oyununu satın alıp eğlenceli zaman geçirme imkânı elde edebilecek. Bu arada hâlihazırda Xbox Game Pass ve PC Game Pass aboneliğiniz varsa oyunu ekstra ücret ödemeden oynayabileyeceksiniz.

Forza Horizon 6 Nasıl Bir Oyun Olacak?

Forza Horizon 6, klasik yarış oyunlarının çok ötesinde bir deneyim sunacak. Oyunun sunduğu açık dünyada dilediğiniz gibi gezebileceksiniz, yarışlara katılıp kariyer inşa edebileceksiniz. Ayrıca yeni arabalar alıp bunları istediğiniz gibi geliştirebileceksiniz. Oyun, Tokyo odaklı olacak. Pek çok farklı sürüş tekniğini deneyimleyebileceksiniz.

Playground Games tarafından geliştirilen yapım, 550'den fazla araç sunacak. Süper arabalardan özel araçlara kadar çok geniş bir seçenek yelpazesine sahip olacaksınız. Ayrıca kendi etkinliklerinizi tasarlayıp arkadaşlarınızla özel içerikler üretebileceksiniz. Kısacası sadece yarışları birinci olarak tamamlamanız gereken bir oyun değil, sosyalleşeceğiniz bir yapım da olacak.

Editörün Yorumu

Forza Horizon 6, bu yıl en çok beklediğim oyunlar arasında açık ara önde. Oyunun sunacağı o benzersiz atmosferi bizzat deneyimlemek için sabırsızlanıyorum. Ayrıca içerik ve oynanış tarafında sunacağı yenilikler de beni epey heyecanlandırmış durumda. Bu satış miktarı da yalnız olmadığımı gösteriyor.